Jedlá sóda v domácnosti. 10 šikovných tipov, ktoré vás prekvapia svojou všestrannosťou

Jedlá sóda patrí k tým produktom, ktoré si zamilujete natoľko, že keď ju raz začnete používať, už sa bez nej nebudete chcieť zaobísť. Oplatí sa ju kupovať vo väčších baleniach, pretože jej použitie je skutočne široké – od kuchyne cez kúpeľňu až po záhradu. Prečítajte si, ako ju čo najlepšie využiť!

1. Pomoc pri žalúdočných problémoch

Máte prekyslený žalúdok, pálenie záhy alebo nepríjemné pocity v tráviacom trakte? Vyskúšajte spoľahlivý trik našich babičiek. Rozpustite jednu lyžičku sódy bikarbóny v pohári čistej vody a vypite. Sóda dokáže neutralizovať žalúdočné kyseliny a priniesť takmer okamžitú úľavu.

2. Tradičné kypridlo na pečenie

Bez jedlej sódy sa nezaobíde žiadna kuchyňa. Výborne poslúži pri pečení ťažších a hustejších ciest, ako sú napríklad perníky či medovníky. Cesto vďaka nej krásne nakyprí a zabezpečí jemnú, vláčnu konzistenciu bez zbytočných chemických prísad.

3. Perfektný pohlcovač zápachov

Jedlá sóda je úžasná aj bez akýchkoľvek ďalších prísad. Dokáže absorbovať nepríjemné pachy, preto ju pokojne umiestnite do chladničky, mrazničky, ale aj do botníka či na dno odpadkového koša. Stačí ju nasypať do malej misky alebo textilného vrecúška. Nezabudnite ju každé tri až štyri týždne vymeniť za novú, aby zostal účinok zachovaný.

4. Čistenie záhradných chodníkov a terás

Sóda účinne odstraňuje nielen špinu, ale aj machy či lišajníky, ktoré sa často usádzajú na betónových terasách a záhradných chodníkoch. Jednoducho posypte zasiahnuté miesta hrubšou vrstvou sódy, nechajte pôsobiť asi pol hodiny a potom dôkladne vydrhnite kefou s tvrdšími štetinami. Nakoniec plochu opláchnite vodou. Výsledkom je čistá a bezpečná dlažba bez rizika pošmyknutia.

5. Ekologický postrek proti škodcom a plesniam

Sóda pomáha bojovať aj proti plesňovým ochoreniam rastlín, ako je múčnatka (padlí). Na prípravu postreku zmiešajte jednu lyžičku sódy, pár kvapiek ekologického saponátu a liter vody. Tento roztok prelejte do rozprašovača a aplikujte na rastliny skoro ráno alebo neskoro popoludní, vždy za bezvetria. Vaše rastliny budú zdravšie a odolnejšie bez použitia agresívnej chémie.

6. Univerzálny čistič do domácnosti

Sóda je výnimočná tým, že účinne odstraňuje mastnotu, pripáleniny aj vodný kameň. Pomocou nej ľahko vyčistíte pripálené hrnce, drezy, vane či keramické povrchy. Ak narazíte na silne odolnú špinu, kombinujte ju s octom alebo citrónovou šťavou. Táto zmes začne silne peniť, vďaka čomu uvoľní aj najtvrdšie usadeniny.

7. Čistenie matracov, kobercov a čalúnenia

Sóda bikarbóna je lacná a jemná, preto je ideálna na osvieženie kobercov, matracov či gaučov. Pomocou sitka ju rovnomerne rozprestrite na čistenú plochu, jemne ju zapracujte rukami, nechajte pôsobiť aspoň 30 minút a následne dôkladne povysávajte. Povrchy zbavíte zápachu, vlhkosti a zároveň zabránite množeniu roztočov a baktérií.

8. Efektívne čistenie vodného kameňa a hrdze

V kombinácii s vodou alebo kyselinou, ako je citrónová šťava či ocot, je sóda veľmi účinná aj pri odstraňovaní vodného kameňa a hrdze v kúpeľni alebo kuchyni. Bez väčšej námahy vyčistíte dokonca aj medzery medzi dlaždičkami a škáry v obkladoch.

9. Prírodný suchý šampón

Máte mastné vlasy a nestíhate umývanie? Nasypte trochu jedlej sódy ku korienkom vlasov, jemne premasírujte pokožku hlavy a vlasy dôkladne vykefujte. Vlasy budú okamžite sviežejšie, čistejšie a s väčším objemom.

10. Domáci spôsob bielenia zubov

Sóda bikarbóna sa často pridáva aj do zubnej pasty, aby pomohla odstrániť povrchové škvrny na sklovine. Stačí zmiešať malé množstvo sódy s bežnou pastou a raz za čas si touto zmesou umyť zuby. Buďte však opatrní a robte to skutočne len príležitostne, pretože abrazívny účinok sódy môže poškodiť zubnú sklovinu, ktorá sa už nikdy neobnoví.

Jedlá sóda sa tak stáva nenahraditeľným pomocníkom, ktorý nielenže šetrí peniaze, ale je zároveň ekologický a priateľský voči zdraviu celej rodiny. Skúste tieto tipy a presvedčte sa o jej všestrannosti sami!