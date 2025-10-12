Jeden nesprávny rez a strom je zničený: Slovenskí záhradkári túto chybu opakujú každý rok

Prerezávanie ovocných stromov patrí medzi základné úlohy každého záhradkára. Ak sa robí správne, strom sa vám odvďačí zdravým rastom, bohatou úrodou a dlhou životnosťou. Ak sa však dopustíte chyby, môžete nenávratne poškodiť celý strom – a to jediným zlým pohybom nožníc. Práve preto sa oplatí venovať tejto činnosti viac pozornosti, než sa na prvý pohľad zdá.
Kedy je najvhodnejší čas na prerezávanie?
Ideálne obdobie prichádza na prelome zimy a jari. Strom je ešte v pokoji, ale už sa pripravuje na nový vegetačný cyklus. Tým mu doprajeme dosť času, aby sa po zásahu zregeneroval, a zároveň znížime riziko napadnutia hubovými chorobami či škodcami.
Jablone a hrušky sa môžu začať prerezávať už v marci, ak to počasie dovolí.
Pri kôstkovinách – ako sú čerešne, slivky či marhule – sa oplatí počkať, až kým sa noci definitívne oteplia a mrazy nepredstavujú hrozbu. Mladé stromy sú voči chladu citlivejšie, preto pri nich platí pravidlo „radšej neskôr ako priskoro“.
Čo treba prerezávať a čo ponechať?
Skúsení záhradkári vedia, že nie každá vetva má v korune svoje miesto.
Odstrániť by sa mali:
- vetvy, ktoré neprinášajú úrodu,
- poškodené, choré a suché konáre,
- a tiež tie, ktoré si navzájom konkurujú alebo sa križujú.
Ak ste začiatočník, najskôr si všímajte, ktoré vetvy minulý rok rodili a ktoré nie. Práve tie neproduktívne môžete pokojne odstrániť.
Korunu stromu by ste mali zároveň prevzdušniť – príliš husté konáre zabraňujú prieniku slnečných lúčov, čo má negatívny vplyv na kvalitu aj množstvo plodov.
Dlhé a tenké výhonky je vhodné skrátiť, pretože sa môžu pod ťarchou ovocia zlomiť.
A netreba zabúdať ani na estetickú stránku – správne tvarovanie koruny dodá stromu nielen lepší vzhľad, ale aj väčšiu odolnosť voči vetru a snehu.
Ako správne prerezávať krok za krokom
Prerezávanie si vyžaduje presnosť, ostré náradie a trochu trpezlivosti.
Tu je niekoľko zásad, ktoré sa oplatí dodržiavať:
- Režeme vždy šikmo, tesne za miestom, kde sa konár rozvetvuje. Ak by ste nechali „pahýľ“, ten by mohol uschnúť a vytvoriť vstupnú bránu pre choroby.
- Rany väčšie ako 3 cm ošetrite štepárskym voskom alebo stromovým balzamom, aby sa znížilo riziko infekcie.
- Rezy by nemali presiahnuť priemer 5 cm – ak je konár hrubší, zvážte, či je jeho odstránenie skutočne nutné.
- Hlavné vetvy smerujúce vodorovne alebo mierne šikmo vždy ponechajte – na tých sa tvorí najviac plodov. Naopak, výhonky rastúce kolmo hore či nadol treba odstrániť.
- Neodstraňujte viac než 20 % koruny počas jedného rezu. Príliš radikálne prerezanie strom oslabí, môže sa prestať regenerovať a hrozí aj zníženie úrody.
- Používajte len ostré náradie. Menšie vetvičky odstrihnite záhradníckymi nožnicami, hrubšie konáre režte pílou. Tupý nástroj poškodí kôru a rana sa hojí oveľa dlhšie.
- Pred prácou si skontrolujte a vydezinfikujte náradie – ak by na ňom zostali zvyšky z predchádzajúcich stromov, mohli by preniesť choroby aj na tie zdravé.
Na záver
Prerezávanie ovocných stromov je činnosť, ktorá si vyžaduje nielen zručnosť, ale aj cit. Každý strom je iný a potrebuje individuálny prístup. Ak sa budete držať týchto jednoduchých pravidiel, vaše stromy budú zdravé, krásne a v sezóne sa vám odmenia množstvom sladkých plodov.
Takže ešte predtým, než sa pustíte do práce, nabrúste nožnice, skontrolujte pílku a doprajte svojim stromom odborný jarný „účes“ – uvidíte, že sa vám to v úrode mnohonásobne vráti.