Je váš pes génius? Vedci zostavili rebríček psej inteligencie, niektoré plemená dokážu dokonca počítať

Mnohí ľudia si myslia, že pes je iba roztomilý spoločník, ktorý počúva príkazy a prináša radosť. Moderné výskumy však dokazujú, že naši štvornohí priatelia majú oveľa vyššiu inteligenciu, než sa dlhé roky predpokladalo.
Niektoré plemená dokážu rozumieť stovkám slov, spájajú si nové pojmy pomocou logiky a sú schopné riešiť zložitejšie úlohy. Veľmi dobre tiež čítajú naše emócie a nálady, čo vysvetľuje, prečo sú nám tak blízke.
Fenomenálny príklad psieho génia
Jedna známa štúdia dokázala, že pes dokáže rozoznať viac ako 1 000 rôznych predmetov podľa názvu. Navyše rozumel aj všeobecným kategóriám – keď počul slovo „hračka“, vedel, že sa to môže vzťahovať na ktorúkoľvek z pomenovaných vecí.
Tento výsledok vznikol po rokoch systematického tréningu a stal sa dôkazom toho, že psy majú schopnosti porovnateľné s malým dieťaťom.
Tri tváre psieho intelektu
Odborníci rozlišujú tri základné druhy psieho IQ:
- Inštinktívna inteligencia – vrodené schopnosti podľa účelu plemena (napr. vedenie stáda, lov).
- Adaptívna inteligencia – schopnosť učiť sa z vlastných skúseností a riešiť nové situácie.
- Pracovná a poslušná inteligencia – rýchlosť a spoľahlivosť pri učení nových povelov a spolupráci s človekom.
Každý pes je teda múdry iným spôsobom. Jeden vyniká poslušnosťou, iný samostatným rozhodovaním a ďalší schopnosťou vycítiť nálady človeka.
Najinteligentnejšie psie plemená
Podľa testov poslušnosti a schopnosti učenia patria medzi najlepšie tieto plemená:
- Border kólia – zvládne nový povel už po niekoľkých opakovaniach.
- Pudel – mimoriadne učenlivý a s vynikajúcou pamäťou.
- Nemecký ovčiak – univerzálne schopný pes využívaný na stráženie aj záchranu.
- Zlatý retriever – priateľský a veľmi dobrý v sociálnej inteligencii.
- Doberman – rýchly v učení a spoľahlivý ochranca.
- Šeltia – menšia verzia ovčiarskeho psa s veľkou učenlivosťou.
- Labradorský retriever – obľúbený asistenčný pes.
- Papillon – drobný, ale veľmi bystrý pes.
Ako múdry je pes v porovnaní s človekom?
Výskumy ukazujú, že priemerný pes rozumie 160 až 250 slovám a signálom. Niektoré plemená zvládnu aj viac. Psy sú schopné rozlišovať medzi menším a väčším počtom predmetov, hoci to nemožno označiť za matematiku v ľudskom zmysle slova.
Zvládajú aj učenie sa pomocou vylučovania. Ak pes pozná všetky hračky v miestnosti a pribudne nová, na ktorú človek použije neznáme slovo, vie si domyslieť, že toto slovo patrí práve k nej.
Veľmi silnou stránkou psov je tiež čítanie emócií. Podľa hlasu, mimiky či gest dokážu rozoznať, či je človek veselý, nahnevaný alebo smutný.
Prečo neposlušný pes nemusí byť hlúpy
Nie všetky psy sa v testoch poslušnosti umiestňujú vysoko. Plemená ako afganský chrt či basenji sú často považované za tvrdohlavé. Pravdou však je, že tieto psy majú silne vyvinutú samostatnosť a po stáročia žili bez neustáleho ľudského vedenia.
Ich nezávislé myslenie preto neznamená nízku inteligenciu – naopak, môže byť prejavom iného druhu schopností. Rozhodujú sa podľa vlastného úsudku a niekedy vedia lepšie než my, či povel dáva zmysel.
Psy sú múdrejšie, než si väčšina ľudí myslí. Niektoré sa dokážu učiť stovky slov, iné vynikajú pri love alebo v emocionálnej blízkosti k človeku. Každý pes má vlastný typ inteligencie – či už ide o rýchlosť učenia, samostatné rozhodovanie alebo schopnosť porozumieť našim náladám.