Je bezpečné zjesť vajce po dátume spotreby? Toto presne znamená údaj na obale

Vajcia patria medzi základné potraviny, ktoré nájdeme takmer v každej domácnosti. Slúžia ako bohatý zdroj bielkovín, vitamínov a minerálov a v kuchyni majú nespočetné využitie – od rýchlych raňajok až po prípravu zákuskov či slaných jedál. Mnohí ľudia sa však pýtajú, čo robiť vo chvíli, keď vajcia dosiahnu dátum uvedený na obale. Sú ešte bezpečné na konzumáciu alebo ich radšej vyhodiť?
Vajcia ako hodnotný zdroj živín
Kuracie vajcia sa právom považujú za jednu z najvýživnejších potravín. Obsahujú kvalitné bielkoviny, vitamíny skupiny B, vitamín D, jód, kyselinu listovú a dôležitý cholín. Podľa štúdie Národného inštitútu zdravia ide o potravinu, ktorá prináša významné nutričné benefity pre ľudí všetkých vekových kategórií, pretože kombinuje ľahko dostupné bielkoviny a kľúčové mikroživiny.
Z toho dôvodu by vajcia nemali chýbať v pestrej a vyváženej strave. Okrem toho, že ich môžete konzumovať samotné, tvoria aj základ mnohých receptov – od jednoduchých volských očí cez nadýchané palacinky až po zložité koláče či slané zapekané pokrmy.
Ako rozpoznať čerstvé vajce?
Pozri si krátke video s praktickým testom čerstvosti vo vode:
Prečo je dôležité sledovať dátum na obale
Ak vajcia kupujete v obchode, na škatuli nájdete dátum minimálnej trvanlivosti. Tento údaj si treba všímať, pretože pri nesprávnom skladovaní alebo konzumácii po príliš dlhom čase hrozí riziko kontaminácie baktériami, predovšetkým salmonelou. To môže viesť k vážnym tráviacim problémom či dokonca k salmonelóze.
Ak kupujete vajcia priamo od farmára, odporúča sa ich spotrebovať približne do 15 dní od znášky. Pri vajciach zo supermarketu sa dátum spotreby viaže na maximálne 28 dní od dňa, kedy ich zniesla sliepka.
Treba však zdôrazniť, že dátum na obale neznamená okamžitý koniec jedlosti vajíčka. Ide skôr o časové obdobie, počas ktorého výrobca garantuje ich nezávadnosť a najlepšiu kvalitu.
Dá sa vajce zjesť aj po dátume?
Dobrá správa znie: ak boli vajcia správne uskladnené, je možné ich bezpečne konzumovať aj niekoľko dní až týždňov po uplynutí dátumu uvedeného na obale. Odborníci uvádzajú, že pri dodržaní správnych podmienok skladovania môžu byť vhodné na konzumáciu dokonca 4 až 6 týždňov od znášky.
Samozrejme, čím sú staršie, tým viac sa mení ich kvalita. Chuť býva menej výrazná, bielok a žĺtok sú redšie a membrána, ktorá oddeľuje žĺtok od bielka, postupne slabne. Prakticky to znamená, že staršie vajce sa horšie oddeľuje – čo môže skomplikovať prípravu koláča či zákusku, kde je potrebné mať samostatne žĺtky a bielky.
Preto ak sa rozhodnete použiť vajce po dátume, vždy mu doprajte dostatočnú tepelnú úpravu – varenie, pečenie či vyprážanie. Konzumácia surových alebo polovične pripravených vajec po dátume spotreby sa neodporúča.
Ako rozpoznať čerstvé vajce?
Jednoduchým domácim trikom je test vo vode – čerstvé vajce klesne na dno a zostane ležať, zatiaľ čo staršie sa začne dvíhať, prípadne pláva na hladine. To je signál, že už má za sebou viac dní a jeho kvalita klesla.
Správne skladovanie predlžuje trvanlivosť
Aby vajcia vydržali čo najdlhšie, mali by ste dodržať niekoľko zásad:
- vždy ich skladujte v chladničke pri teplote do 7 °C
- nedávajte ich do dverí chladničky, kde sa teplota často mení – vhodnejšie sú stredné priehradky
- ukladajte ich špičkou nadol, aby zostal žĺtok stabilnejší a chránenejší
Takto uložené vajcia si zachovajú čerstvosť dlhšie a zároveň sa zníži riziko prasknutia či preniknutia baktérií dovnútra.
Vajcia po dátume minimálnej trvanlivosti nemusia byť okamžite nebezpečné. Ak sú správne skladované, pokojne ich môžete spotrebovať aj neskôr – dôležité je ich dôkladne tepelne upraviť a počítať s tým, že nebudú také čerstvé ako na začiatku.