Jablkové lievance z teplovzdušnej fritézy. Lepšie ich už nepripravíte

Jablkové lievance, známe v nemecky hovoriacich krajinách ako Apfelkrapfen, patria medzi tradičné sladké maškrty, ktoré si získali srdcia ľudí rovnako ako štrúdľa či bavorské vdolky. Spojenie mäkkých jabĺk, voňavého cesta a jemne chrumkavej kôrky jednoducho funguje. Ak ich pripravíte v teplovzdušnej fritéze, získate ľahšiu a zdravšiu verziu, ktorú si môžete dopriať aj bez výčitiek.
Prečo zvoliť teplovzdušnú fritézu?
Teplovzdušná fritéza je v posledných rokoch miláčikom kuchýň – a právom. Dokáže nahradiť klasické vyprážanie v oleji, no bez nepríjemného zápachu či prebytočného tuku. Teplý vzduch v nej prúdi rovnomerne okolo jedla, takže ho krásne prepečie a zároveň mu dodá zlatistú, chrumkavú kôrku.
Pri príprave jablkových lievancov je to obrovská výhoda – cesto nenasaje olej, zostane nadýchané a jablko vo vnútri si uchová svoju šťavnatosť. Namiesto postávania nad panvicou jednoducho vložíte kúsky do nádoby, nastavíte čas, teplotu a o pár minút máte hotovo. Výsledok chutí takmer rovnako ako z panvice, no je oveľa ľahší a vhodnejší pre tých, ktorí si strážia líniu.
Čo budete potrebovať?
Základom sú, samozrejme, jablká. Vyberte si také odrody, ktoré sa pri tepelnej úprave nerozpadnú. Výborne sa osvedčili napríklad:
- Granny Smith – kyslasté, pevné a osviežujúce
- Honeycrisp – šťavnaté s ideálnou rovnováhou sladkej a kyslej chuti
- Golden Delicious – mäkké, no stále držia tvar
Tieto druhy sa pri pečení nerozvaria na kašu, takže si zachovajú pekný tvar aj chuť. Ak by ste siahli po múčnatých jablkách, mohlo by sa stať, že sa rozpadnú a cesto stratí svoj nadýchaný charakter.
Ako pripraviť dokonalé jablkové lievance?
1. Základné cesto
Do misy dajte hladkú múku, vajíčko, mlieko, štipku cukru a trocha prášku do pečiva. Ak chcete, pridajte mletú škoricu, vanilku alebo kvapku rumu, ktoré dezertu dodajú nádhernú vôňu a typicky jesenný tón. Mnohí radi pridávajú aj lyžicu hnedého cukru pre karamelovú chuť.
2. Obalenie jabĺk
Jablká nakrájajte na kolieska alebo hrubšie plátky. Každý kúsok dôkladne obaľte v cestíčku a ukladajte do košíka fritézy. Dávajte pozor, aby sa kúsky nedotýkali – teplý vzduch musí medzi nimi cirkulovať. Ak by ste ich naskladali príliš natlačené, niektoré by ostali bledé a nedopečené.
3. Pečenie
Fritézu nastavte na 180 °C a pečte približne 10 až 12 minút – závisí to od konkrétneho modelu. Po asi piatich minútach kúsky otočte, aby sa upiekli rovnomerne z oboch strán. Keď sa po kuchyni začne šíriť sladká vôňa jabĺk a škorice, viete, že sa blíži čas vytiahnuť ich von.
Ak túžite po extra chrumkavom povrchu, môžete jednotlivé kúsky pred pečením jemne potrieť olejom. Pre ľahšiu verziu tento krok pokojne vynechajte.
Dokončenie a servírovanie
Hotové Apfelkrapfen môžete servírovať hneď teplé – sú výborné aj samotné, no ešte lepšie chutia s malou „sladkou bodkou“. Skúste ich napríklad:
- obaliť v práškovom cukre zmiešanom so škoricou, kým sú ešte teplé – cukor sa krásne prichytí a vytvorí lahodnú krustu
- alebo ich preliať jemnou polevou z práškového cukru a pár kvapiek citrónovej šťavy, ktorá dodá svieži kontrast sladkému cestu
Tradičný recept v modernej podobe
Apfelkrapfen z teplovzdušnej fritézy sú dôkazom, že aj klasické recepty sa dajú oživiť modernými spôsobmi. Chuť ostáva rovnaká – jemná, voňavá, nostalgická – no samotná príprava je rýchlejšia, jednoduchšia a bez výčitiek.
Ak milujete vôňu pečených jabĺk a škorice, tieto lievance sa stanú vaším novým obľúbeným jesenným dezertom. A čo je najlepšie – zvládnete ich pripraviť bez kvapky oleja, len pomocou horúceho vzduchu a trošky lásky k sladkému.