Jablkové lievance bez múky. Zdravé, voňavé a obľúbené aj u detí

Nadýchané jablkové lievance bez pšeničnej múky a bez pridaného cukru sú jednoduché na prípravu, voňajú po škorici a vďaka jablku majú prirodzene jemne sladkú chuť. Predstavujú výživnejšiu alternatívu klasických lievancov – vhodnú na raňajky či desiatu pre deti aj dospelých.
Zdravšia verzia obľúbenej dobroty
Kedysi sa lievance spájali najmä s bohatými raňajkami plnými cukru a tuku. Dnes však existujú recepty, ktoré zachovávajú ich chuť, no sú vyváženejšie a nutrične hodnotnejšie. Jablkové lievance bez múky sú jedným z nich.
Neobsahujú pšeničnú múku, namiesto nej využívajú ovsené vločky, ktoré sú bohaté na vlákninu, vitamíny a minerály. Vďaka tomu lepšie zasýtia a majú pomalší glykemický účinok – teda nevyvolávajú prudké kolísanie hladiny cukru v krvi.
Ovsené vločky – prirodzene výživná surovina
Ovsené vločky patria medzi najvýživnejšie obilniny. Obsahujú:
- rozpustnú vlákninu beta-glukán, ktorá prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi,
- komplexné sacharidy, ktoré sa vstrebávajú pomaly a dodávajú telu energiu na dlhší čas,
- bielkoviny a stopové prvky ako železo, horčík, zinok či mangán,
- vitamíny skupiny B, ktoré podporujú správne fungovanie nervového systému.
Nie sú síce potravinou s extrémne nízkym obsahom kalórií, no v porovnaní s bielou múkou majú výrazne vyššiu výživovú hodnotu a lepší vplyv na trávenie.
Recept: jablkové lievance bez múky
Tento recept je jednoduchý a vhodný aj pre začiatočníkov. Lievance sa pripravujú bez pridaného cukru – sladkosť im dodajú jablká.
Suroviny:
- 1 väčšie jablko
- 2 vajcia
- približne 55 g ovsených vločiek
- škorica podľa chuti
- ½ čajovej lyžičky kypriaceho prášku do pečiva
- (voliteľne) trocha mlieka na zriedenie cesta
Postup:
- Všetky suroviny vložte do mixéra a rozmixujte do hladka. Cesto by malo mať konzistenciu podobnú palacinkovému. Ak je husté, pridajte trochu mlieka, ak je riedke, prisypte vločky.
- Panvicu rozohrejte na strednú teplotu a potrite ju trochou kokosového oleja, prepusteného masla (ghí) alebo ju nechajte suchú, ak máte kvalitnú nepriľnavú panvicu.
- Cesto naberajte lyžicou a pečte malé lievance z oboch strán dozlatista.
Podávať ich môžete s tvarohom, bielym jogurtom, jablkovým pyré alebo s kúskami čerstvého ovocia. Vyhnite sa veľkému množstvu sladkých sirupov či cukrového posypu, aby ste zachovali ich nutričnú hodnotu.
Ovsené vločky aj pre pleť – ale s mierou
Ovos sa využíva nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Vďaka obsahu látok, ktoré upokojujú pokožku, sa používa napríklad v niektorých dermatologických produktoch (tzv. koloidný ovos).
Domáce masky z ovsa môžu pokožku jemne vyživiť, no nemožno od nich očakávať zásadné omladenie či odstránenie vrások – ide skôr o jednoduchý prírodný spôsob, ako pleť zjemniť a hydratovať.
Jablkové lievance bez múky sú chutnou a zároveň výživnou alternatívou klasických receptov. Sú bohaté na vlákninu, neobsahujú pridaný cukor a ich príprava je rýchla a nenáročná. Ak ich doplníte čerstvým ovocím či bielkovinovým zdrojom, získate plnohodnotné a vyvážené raňajky – pre celú rodinu.