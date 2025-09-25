Jablká, tekvica a orechy ako ste ich ešte nejedli. Recepty na zdravé jesenné maškrty

Jeseň je obdobím, ktoré nás láka svojimi farbami, vôňami aj chuťami. Záhrady v tomto čase ponúkajú bohatú úrodu a práve z nej sa dá vykúzliť množstvo jednoduchých, no pritom veľmi výživných pochúťok. Mrkva, červená repa, tekvica, jablká či orechy – všetky tieto poklady možno premeniť na zdravé jesenné snacky, ktoré nielen zasýtia, ale aj pohladia chuťové poháriky.
Keď sa vonku ochladí, lístie mení odtiene do zlata a vzduch je svieži a vlhký, práve vtedy prichádza vhod niečo malé pod zub, čo nás zahreje a dodá energiu. Jesenné suroviny sú ideálne na prípravu rýchlych jedál, ktoré zvládne každý – aj ten, kto sa v kuchyni necíti ako profesionál. Navyše, keď sa na tanieri objavia farby jesene a ucítite vôňu čerstvých byliniek, každá takáto maškrta sa stane malým kulinárskym zážitkom.
Ak hľadáte ďalšiu inšpiráciu na jesenné maškrty, pozrite si toto video s receptami na obľúbené snacky:
Domek pro psaní – recepty na obľúbené svačinky
Nátierka z pečenej tekvice a červenej repy
Ingrediencie:
- 200 g upečenej tekvice
- 1 menšia uvarená červená repa
- 100 g jemnej nátierky typu lučina alebo ricotta
- 1 strúčik cesnaku
- 1 PL olivového oleja
- soľ a čierne korenie podľa chuti
- čerstvé bylinky (napríklad petržlen alebo pažítka)
Postup:
Tekvicu aj repu nakrájajte na menšie kocky a dajte piecť do rúry vyhriatej na 180 °C približne na 20 minút, kým nezmäknú. Po vychladnutí ich vložte do mixéra, pridajte nátierku, olivový olej, cesnak, štipku soli a korenia. Všetko rozmixujte do hladkej konzistencie. Na záver môžete dochutiť čerstvými bylinkami. Výborne chutí na celozrnnom chlebe, toastoch alebo krekroch.
Jablkovo–orechové smoothie
Ingrediencie:
- 1 väčšie jablko
- 1 banán
- 1 PL mandľového masla alebo hrsť orechov
- 200 ml rastlinného mlieka (mandľové, ovsené či sójové)
- štipka mletej škorice
Postup:
Jablko ošúpte, nakrájajte na kúsky a spolu s olúpaným banánom vložte do mixéra. Pridajte mlieko, orechové maslo a škoricu. Všetko rozmixujte do hladkého smoothie. Podávať môžete hneď po príprave, posypané drvenými orechmi alebo semienkami pre chrumkavý efekt.
Pečené jablká s orechmi a škoricou
Ingrediencie:
- 2 stredne veľké jablká
- hrsť vlašských alebo lieskových orechov
- 1 ČL škorice
- med podľa chuti
Postup:
Jablká dobre umyte, rozkrojte napoly a vydlabte jadrovníky. Do vzniknutých „mištičiek“ vložte nasekané orechy, posypte škoricou a pokvapkajte medom. Vložte do rúry vyhriatej na 180 °C a pečte asi 15 minút, kým nezmäknú a neuvoľnia sladkú vôňu. Najlepšie chutia teplé, podávané s lyžičkou bieleho jogurtu alebo tvarohu.
Jesenné desiaty či malé maškrty nemusia byť vôbec zložité. Stačí využiť sezónne plody zo záhradky, pridať trochu fantázie a rýchlo vzniknú dobroty, ktoré sú nielen chutné, ale aj bohaté na vitamíny, vlákninu a minerály. Takéto jednoduché recepty si obľúbi celá rodina – od detí až po starých rodičov. Jeseň tak nemusí byť len o sychravom počasí, ale aj o radosti z dobrého jedla, ktoré zahreje telo aj dušu.