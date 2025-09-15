Interiérový prevrat! Toto sú dlaždice, ktoré tento rok kraľujú kúpeľniam aj kuchyniam

Ak plánujete rekonštrukciu kúpeľne, kuchyne alebo chcete oživiť podlahu v obývačke, určite vás bude zaujímať, aké dlaždice sú momentálne v kurze. Niektoré štýly sa držia dlhodobo, iné ustupujú do úzadia a nahrádzajú ich nové prístupy.
Drevo‐efekt stále obľúbený, ale už nie dominantný
Dlaždice s imitáciou dreva boli ešte nedávno vnímané ako jasná voľba pre moderný interiér. Spojili praktickosť keramiky s vizuálnym teplom dreva. Tento trend však už nie je taký výrazný – hoci sa stále používajú, do popredia sa dostávajú iné riešenia, najmä prírodný kameň, veľké formáty alebo originálne vzorované obklady.
Zellige – šarm marockých ručných obkladov
Stále viac sa objavuje zellige štýl – dlaždice, ktoré vychádzajú z marockých remeselných tradícií. Sú drobnejšie, lesklé a mierne nepravidelné, čo im dodáva autentický charakter. Vďaka tomu pôsobia zároveň rustikálne aj moderne. Obľúbené sú šachovnicové skladby alebo kladenie do rybej kosti.
Geometria a mozaiky
Do interiérov sa vracajú geometrické vzory – od rybej kosti až po osemboké tvary kombinované so štvorcami. Tieto dlaždice vnášajú do priestoru dynamiku a výraznejší vizuálny prvok. Mozaiky zostávajú obľúbené pre svoju rozmanitosť a možnosť vytvoriť dekoratívny, takmer umelecký efekt.
Terakota a zemité odtiene
V posledných rokoch sa do popredia dostali teplé prírodné tóny – terakota, medená či horčicová. V interiéri navodzujú útulnosť a pripomínajú atmosféru južanských domov. Tento trend pokračuje aj v roku 2025 a uplatňuje sa nielen v kuchyniach a kúpeľniach, ale aj na terasách.
Veľké formáty dlaždíc
Čoraz častejšie sa používajú veľkoformátové dlaždice – napríklad 60 × 60 cm alebo 120 × 240 cm. Prinášajú moderný vzhľad, menej škár a jednoduchšiu údržbu. Zároveň opticky zväčšujú priestor, takže sa hodia do kúpeľní či menších miestností.
Kameň a mramor
Kameň zostáva nadčasovým materiálom. Obľúbené sú šedé matné a polomatné povrchy aj svetlý mramor so žilkovaním v béžových alebo zlatistých tónoch. Pôsobí elegantne a hodí sa do klasických aj moderných priestorov.
Zhrnutie: Dlaždice s efektom dreva zostávajú dobrou voľbou, no postupne ich dopĺňajú a predbiehajú nové trendy – zellige obklady, výrazná geometria, zemité odtiene, veľkoformátové riešenia a prírodný kameň.