Interiér obývačky a nábytok: musia ladiť?

Čo zahŕňa interiér?

priestor (veľkosť miestnosti, výška stropu, vzdušnosť…)

steny (ich farba, štruktúra, tapety, obklad…)

podlaha (druh, štruktúra, farba, kusový koberec…)

nábytok (štýl, tvar, farba, povrchová úprava…)

drobný nábytok (taburety, poličky, malé odkladacie stolíky…)

osvetlenie (stropné svietidlo, stolná lampa, doplnkové osvetlenie…)

bytový textil (vankúše, záclony, závesy…)

dekorácie a doplnky (svietniky, suveníry…)

umenie (obrazy, knihy…)

zeleň (izbové kvety, kvety vo váze…)

ďalšie (krb, kachle, krbová rímsa, knižnica…)

Všetky tieto atribúty, a aj mnohé ďalšie, sú súčasťou interiéru a ich kombináciou vytvárajú celkový dojem miestnosti. Na zladení teda záleží. Veľké množstvo vecí, ktoré sa v obývačke nachádza, by malo spolu vytvárať určitý súlad, aby ste sa pri odpočinku, pití kávy či rodinnej oslave cítili príjemne. Nie všetko však musí ladiť do detailu. Výnimočnosť je dobrá vlastnosť…

Ladí všetko so všetkým?

Nie je pravidlom, že všetko, čo sa v obývačke nachádza, ladí spolu do poslednej bodky. Naopak, niekedy je uvítaná aj zmena štýlu, ale skôr v podobe jedného kusu nábytku alebo dekorácie. Napríklad také kreslo. Aj keď je štýl nábytku povedzme v modernom štýle, kreslo ušiak v tradičnom štýle a aj rozdielnej farby oživí celkový interiér izby. Rovnako je to aj s dekoráciami či obrazmi na stenu. S kombinovaním však opatrne. Vyhnite sa napríklad kombinácii klasického osvetlenia s najmodernejšou sedačkou a nábytkom. Striedmosť v kombinovaní platí aj pri stenách. Pozor na veľmi sýte a žiarivé odtiene. Tie sa už vôbec nenosia. Farebnosť na stenách si môžete dopriať, no orientujte sa skôr na jemné a bledšie povrchy. Biely nábytok určite bude svedčať farebnejším stenám. Avšak, dajte si pozor na to, že vyniknúť má nábytok a nie steny. Jemné odtiene zemitých farieb budú určite správnou voľbou. Možno obľubujete tmavé farby. V takom prípade ich doprajte len jednej stene alebo stavte na tmavý bridlicový obklad. Ten sa lepšie snúbi s moderným štýlom obývačky ako s klasikou, či nebodaj s rustikálnym a vintage štýlom.

Ladenie farieb

Všeobecne platí, že rustikálny a masívny druh nábytku je vhodné odľahčiť vhodným typom osvetlenia, jemnými farbami, dekoráciami a pod. Podlaha sa taktiež hlási o slovo. Aj na jej materiáli a vzhľade záleží. Predsa len, dlažba s vysokým leskom a mramorovým vzorom o veľkosti 100 cm x 100 cm pravdepodobne nebude ideálnou kombináciu k tradičnému štýlu obývačky. Tomu budú naopak svedčať podlahy s rôznou štruktúrou dreva. Opäť záleží aj na farebnej kombinácii nábytku a podlahy. Ak je príliš tmavá podlaha, nábytok by mal byť bledší. Farebnosť nemusí byť totožná, avšak snažte sa ju držať na uzde. Ladiť nábytok so zvyškom miestnosti môžete napríklad tón v tóne. Vyberiete si farbu, ktorá bude dominovať a zvyšok doladíte s príbuznými farbami a ich odtieňmi. Pri doplnkoch a dekoráciách platia iné farebné pravidlá. Tu si môžete dovoliť aj trochu väčší experiment v podobe farieb a vzorov. Vhodné je napríklad vytvoriť farebný kontrast nábytku a zvyšku interiéru. Pozor tiež na farebnú intenzitu. Krikľavej povedzte nie, mohla by pôsobiť agresívne a neútulne. S farebnosťou to netreba preháňať. Tri až štyri farby sú optimálnym riešením dilemy ladenia farieb. Obývačka v jednej či dvoch farbách by zase mohla vyvolávať sterilnosť prostredia.

