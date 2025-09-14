Inštalatéri bijú na poplach. Nikdy sa nesprchujte, keď perie práčka, hrozí vám toto

V mnohých domácnostiach je sprcha po dlhom dni tým najpríjemnejším rituálom. Teplá voda uvoľňuje napätie, prináša relax a zároveň pomáha odbúrať stres. No málokto si uvedomuje, že súčasné používanie sprchy a práčky môže priniesť viac problémov než úžitku. Inštalatéri upozorňujú, že táto kombinácia so sebou nesie niekoľko nepríjemných dôsledkov.
1. Nedostatok teplej vody
Sprcha aj práčka bývajú napojené na rovnaký zdroj vody a zdieľajú rovnaký ohrievač. Ak sa tieto spotrebiče používajú naraz, teplej vody jednoducho nemusí byť dosť. Najčastejšie to pocíti človek, ktorý stojí pod sprchou – prúd vody zrazu vychladne alebo sa strieda teplá s vlažnou. Obnovenie dodávky trvá niekoľko minút a sprchovanie sa z príjemného zážitku mení na nepríjemnosť.
2. Kolísavý tlak a slabý prúd vody
Ďalším častým problémom je pokles tlaku. Práčka pri praní odoberá väčšie množstvo vody, čo sa okamžite prejaví na intenzite prúdu v sprche. V praxi to vyzerá tak, že spočiatku je všetko v poriadku, no zrazu začne tiecť iba slabý pramienok vlažnej vody. Tento jav sa môže počas sprchovania opakovať niekoľkokrát a celý proces sa stáva nepríjemným a nekomfortným.
3. Vyššia spotreba energie a opotrebovanie zariadenia
Súčasné používanie sprchy a práčky znamená vyššiu záťaž pre ohrievač vody. Ten musí zohrievať väčšie množstvo vody naraz, čo si vyžaduje viac energie. V dôsledku toho môžu rásť účty za elektrinu alebo plyn. Navyše sa tým zvyšuje opotrebovanie samotného bojlera či prietokového ohrievača, čo môže skrátiť jeho životnosť.
Ako nepríjemnostiam predísť
Najjednoduchším riešením je načasovanie. Odporúča sa sprchovať až vtedy, keď práčka dopere alebo naopak – najprv sa osprchovať a až potom zapnúť pranie. Týmto spôsobom sa vyhnete kolísaniu teploty, tlaku a aj zbytočne vysokým nákladom na energie.
Existuje však aj technické riešenie – tzv. termostatický ventil. Ide o zariadenie, ktoré sa montuje medzi prívod vody a sprchovú batériu alebo sprchovú hlavicu. Ventil automaticky udržuje stabilnú teplotu vody, aj keď dôjde k odberu na inom mieste v domácnosti. Cena sa pohybuje v rozmedzí niekoľkých desiatok eur a dostupný je v hobby marketoch či špecializovaných predajniach.
Súčasné používanie sprchy a práčky môže spôsobiť nedostatok teplej vody, kolísavý tlak a vyššie náklady na energie. Preto je vhodné tieto činnosti časovo oddeliť, prípadne investovať do zariadení, ktoré dokážu udržať komfortné podmienky aj v prípade, že sa v domácnosti používa viac spotrebičov naraz.