Inštalatér prezradil tajomstvo malého otvoru pod batériou. Jeho úloha vás prekvapí

Určite ste si už neraz všimli malý otvor pod vodovodnou batériou v umývadle, vani alebo kuchynskom dreze a možno ste sa zamýšľali, aká je jeho skutočná funkcia. Tento nenápadný prvok, ktorý na prvý pohľad vyzerá skôr esteticky, má však v skutočnosti zásadný význam.

Väčšina bežne používaných umývadiel disponuje dvomi otvormi – hlavným, odtokovým, ktorý všetci dôverne poznáme, a menším otvorom v hornej časti, ktorý je často prehliadaný alebo dokonca ignorovaný. Tento druhý otvor sa nazýva prepadový otvor a jeho význam je omnoho väčší, než by ste čakali.

Dve základné úlohy prepadového otvoru

1. Bezpečnosť a prevencia vytopenia domácnosti

Každému sa už aspoň raz stalo, že začal napúšťať vodu do umývadla alebo vane, no v priebehu napúšťania ho niečo vyrušilo. Stačí len krátka chvíľa nepozornosti a voda môže začať nekontrolovane pretekať cez okraje umývadla. Práve v tejto chvíli vstupuje do hry prepadový otvor, ktorý je umiestnený v takej výške, aby zabránil okamžitému pretečeniu vody von.

Tento otvor nie je možné uzavrieť klasickou zátkou, preto vždy ostáva otvorený a pripravený odvádzať nadbytočnú vodu priamo do odpadovej rúry. Samozrejme, v prípade, že máte vodu pustenej na maximálny prúd, nemusí stíhať odvádzať všetku prebytočnú vodu, no riziko, že dôjde k vytopeniu domácnosti, je vďaka prepadovému otvoru výrazne nižšie než u umývadiel bez neho.

2. Urýchlenie odtoku vody a zlepšenie komfortu

Druhá, menej známa, no nemenej dôležitá funkcia je zlepšenie rýchlosti, s akou voda odteká do kanalizácie. Ako je možné, že taký malý otvor môže urýchliť odtekanie vody?

Ide o jednoduchý fyzikálny princíp – keď voda prúdi dolu odtokovým otvorom, vytláča pred sebou vzduch, ktorý je zachytený v odpadovej rúre. Tento vzduch môže spomaliť odtok a spôsobovať nepríjemné „bublanie“ alebo pomalšie odtekanie. Prepadový otvor umožňuje tomuto vzduchu jednoduchý únik, čím sa výrazne zrýchli odtekanie vody. Výsledkom je plynulý a rýchly odtok bez nepríjemného hromadenia vody v umývadle.

Pravidelná údržba je nevyhnutná

Aj keď už mnohí z nás majú pravidelnú údržbu hlavného odtokového otvoru vo zvyku, na menší prepadový otvor sa často zabúda. To však môže viesť k nepríjemnostiam. V tomto malom otvore sa totiž môžu časom hromadiť usadeniny, nečistoty, zvyšky mydla alebo jedla, čo spôsobuje nepríjemný zápach, ale aj potenciálne množenie baktérií a mikroorganizmov.

Ako vyčistiť prepadový otvor efektívne a prírodne?

Jednoduchý a efektívny spôsob čistenia je použiť zmes, ktorú si ľahko pripravíte doma:

Vezmite pol šálky jedlej sódy a zmiešajte ju so šťavou z jedného citróna.

Vzniknutú zmes opatrne nalejte do prepadového otvoru. Najjednoduchšie to pôjde, ak použijete nádobu s úzkym lievikom.

Následne pridajte približne pol šálky octu, čím sa spustí reakcia, ktorá účinne odstráni usadeniny, neutralizuje zápach a zároveň dezinfikuje celý systém.

Počkajte približne 10 až 15 minút a následne otvor prepláchnite horúcou vodou.

Citrón v kombinácii so sódou a octom predstavuje ideálnu prírodnú alternatívu k chemickým čističom. Ak však preferujete pohodlnejšie riešenie, môžete samozrejme použiť aj bežné tekuté čistiace prípravky dostupné v obchodoch.

Nie všetky umývadlá prepad majú

Pri výbere umývadla do vašej domácnosti sa môžete stretnúť aj s dizajnovými kúskami, ktoré tento otvor vôbec nemajú. Hoci môžu vyzerať esteticky príťažlivo a minimalisticky, treba dôkladne zvážiť, či je to správna voľba pre vás.

Umývadlo bez prepadového otvoru totiž znamená vyššie riziko vytopenia, pretože každé zabudnuté pustené umývadlo môže viesť ku škodám vo vašej domácnosti. Preto pri výbere dbajte nielen na vzhľad, ale aj na praktické aspekty, bezpečnosť a funkčnosť umývadla.

Teraz už poznáte skutočnú funkciu nenápadného otvoru pod vodovodnou batériou a viete, že má významnú úlohu pri ochrane vášho domova a komfortnom používaní umývadla či vane.