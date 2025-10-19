Huby stále rastú, vyrazte do lesa! Tipy, ako ich správne spracovať a čo z nich uvariť

Hoci sa leto skončilo, hubárska sezóna sa ešte úplne neskončila. Na viacerých miestach Slovenska i Česka sa stále objavujú nové úlovky, najmä po daždivých dňoch. Ak sa teda chystáte vyraziť do lesa, zbystrite pozornosť – v niektorých oblastiach sa hubám stále darí.
Podľa údajov meteorológov a hubárskych máp je rast húb najpravdepodobnejší tam, kde je pôda vlhká, no nie premokrená, a kde sa nočné teploty ešte nedostali pod nulu. Lesy v nižších a stredných polohách, najmä listnaté, stále ponúkajú šancu na pekný úlovok.
Ako spoznať, že je ešte vhodný čas na huby
- Zrážky a vlhkosť pôdy: Ak v posledných dňoch pršalo a teploty sa pohybujú medzi 10–20 °C, rast húb je stále možný.
- Nočné teploty: Keď klesnú pod 5 °C, rast sa spomaľuje. Prvé mrazy ho spravidla ukončia.
- Druh lesa: Najviac húb rastie v zmiešaných lesoch s bukmi, dubmi a brezami.
Aj keď už sezóna pomaly končí, v niektorých regiónoch sa dá ešte nazbierať hríb smrekový, suchohríb, kozák, bedľa či rýdzik.
Ako čerstvé huby správne spracovať a skladovať
Huby patria medzi najrýchlejšie sa kaziace potraviny. Aby ste predišli zdravotným problémom, spracujte ich čo najskôr po zbere – ideálne ešte v ten istý deň.
Skladovanie v chladničke
- Čerstvé huby vydržia v chladničke 1 až 2 dni.
- Najlepšie ich uložiť do papierového vrecka alebo prúteného košíka, nie do plastového obalu.
- Ak sa zaparia, môžu sa rýchlo pokaziť a stať sa zdraviu nebezpečnými.
Sušenie húb
Najtradičnejší spôsob konzervácie je sušenie. Huby pred sušením očistite (neumývajte vodou, len utrite) a nakrájajte na tenké plátky. Sušiť môžete:
- na site, šnúrke alebo papieri na teplom, vzdušnom mieste
- v sušičke potravín
- v rúre pri teplote do 50 °C, s pootvorenými dvierkami
Správne usušené huby sú krehké, ľahko sa lámu a šuštia. Skladujte ich v uzatvorenej nádobe mimo vlhkosti a svetla.
Mrazenie húb
Ak ich chcete mraziť, nikdy nemrazte surové huby. Najprv ich krátko povarte (asi 5 minút) alebo poduste na panvici bez korenín. Po vychladnutí ich rozdeľte do sáčkov a uložte do mrazničky. Takto vydržia až 6 mesiacov.
Nakladanie húb do octu
Huby sa dajú aj nakladať do kyslého nálevu. V sterilných pohároch vydržia 1 až 2 roky.
Najvhodnejšie sú mladé, pevné plodnice – napríklad bedle, suchohríby či rýdziky. Pred nakladaním ich prevarte, aby stratili surovú chuť.
Dôležité bezpečnostné zásady
- Zbierajte len huby, ktoré naozaj poznáte. Niektoré jedovaté druhy sa veľmi podobajú na jedlé.
- Staré, rozmočené alebo zaparené huby nejedzte. Môžu obsahovať toxíny.
- Pri spracovaní húb dodržiavajte čistotu – plesnivé alebo nahnité kusy vyhoďte.
- Deťom a tehotným ženám podávajte huby len v obmedzenom množstve – sú ťažšie stráviteľné.
Recepty z húb, ktoré sa ešte oplatí vyskúšať
Ak sa vám podarilo nazbierať plný košík, neváhajte ich využiť v kuchyni. Huby sú bohaté na bielkoviny, vlákninu a minerály, a pritom majú nízky obsah kalórií.
Tradičná kulajda
Krémová polievka s hubami, kôprom a vajíčkom. Má typickú jesennú vôňu a výborne zasýti.
Poctivá hubová zemiaková
Zemiaky, koreňová zelenina, sušené alebo čerstvé huby, cesnak a majorán – klasika, ktorá nikdy nesklame.
Gnocchi s hubovou omáčkou
Zemiakové noky so smotanovo-hubovou omáčkou a kúskami opečenej slaniny – jednoduché, ale pôsobivé jedlo.
Hubové fašírky
Zmes húb, cibule, vajíčka a strúhanky – chutné karbonátky, ktoré môžete pripraviť aj bez mäsa.
Roštenky na hubách
Šťavnaté hovädzie plátky dusené s hubami, cibuľou a smotanou. Výborné s ryžou alebo kašou.
Záver
Aj keď sa jeseň pomaly mení na zimu, huby ešte celkom nezmizli z lesov. V teplejších oblastiach stále rastú a môžu potešiť tých, ktorí vedia, kde hľadať. Dôležité je však vždy zbierať zodpovedne, spracovať bezpečne a skladovať správne.
Huby sú darom prírody – prinášajú nielen chuť lesa, ale aj radosť z pohybu, oddychu a spojenia s prírodou.