Hubové rizoto: jednoduchý recept, ktorý prekoná aj talianske!

Využite bohatú jesennú úrodu a vyberte sa do lesa po pár čerstvých dubákov či iných voňavých húb.
Tento rok je ich naozaj dosť. Pripravte si chutnú večeru po domácky — tradičné hubové rizoto, ktoré si zamiluje každý milovník húb.
Jeho jemná chuť a výrazná aróma vás očaria hneď pri prvom súste.
Ak už máte dosť vyprážaných rezňov, praženíc alebo hustých hubových omáčok, skúste niečo ľahšie – rizoto.
Kedysi sa huby považovali za „jedlo chudobných“ – boli dostupné zadarmo, ale pritom neuveriteľne chutné, práve vďaka ich typickej korenistej vôni.
Aj keď rizoto pôvodne pochádza z Talianska, v našich končinách sa zaužívala jeho slovenská verzia – často menej krémová, ale pripravená podľa starých receptov našich babičiek, ktoré stavili na jednoduchosť a poctivú chuť.
Kde má rizoto svoj pôvod
Rizoto je tradičné talianske jedlo, ktoré sa pripravuje výhradne z guľatej ryže – najčastejšie z odrôd Arborio, Carnaroli alebo Vialone Nano.
Vzniklo na severe Talianska, v oblastiach Lombardia a Veneto, kde sú ideálne podmienky na pestovanie tejto ryže.
Taliani pestujú ryžu už od 10. storočia – na Apeninský polostrov ju priniesli arabskí dobyvatelia.
Legenda o vzniku rizota
S pôvodom rizota sa spája viacero legiend, no najznámejšia hovorí o maliarovi, ktorému počas práce na výzdobe milánskej katedrály spadol do hrnca s ryžou šafran, ktorý používal na miešanie zlatých odtieňov farieb.
Výsledok vraj chutil tak skvele, že sa zrodilo milánske rizoto so šafranom, známe dodnes.
Recept na hubové rizoto
Ingrediencie:
- cca 400 g čerstvých húb
- 1 cibuľa
- 1 strúčik cesnaku
- 1 polievková lyžica masla + 1 lyžica na koniec
- 300 g ryže Arborio alebo Carnaroli
- 1 liter vývaru (zeleninový alebo kurací)
- 100 ml smotany na varenie
- soľ podľa chuti
- čerstvá petržlenová vňať na dochutenie
Postup:
- Očistené huby nakrájajte na tenké plátky, asi 2–3 mm hrubé.
- Cibuľu a cesnak nasekajte nadrobno. Na panvici rozohrejte maslo a orestujte ich na miernom ohni asi 2–3 minúty.
- Pridajte nakrájané huby a nechajte ich zľahka osmažiť približne 2 minúty. Potom ich osoľte a restujte ešte 3 minúty.
- Nasypte ryžu a premiešajte. Zalejte polovicou vývaru (cca 0,5 l) a nechajte variť na miernom ohni pod pokrievkou.
- Postupne prilievajte zvyšný vývar a rizoto pravidelne miešajte, aby sa nepripálilo.
- Po asi 20 minútach pridajte smotanu a lyžicu masla, premiešajte a nechajte ešte 2–3 minúty povariť.
- Na záver dochuťte nasekanou petržlenovou vňaťou, ktorá pokrmu dodá sviežosť a farbu.
Nechajte rizoto chvíľku odstáť, aby sa chute spojili, a podávajte ešte teplé.
Toto české hubové rizoto je dôkazom, že aj bez zložitých postupov a drahých surovín možno pripraviť jedlo, ktoré vonia lesom a chutí ako domov.