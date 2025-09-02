Hrozí vám demencia? Vedci zistili, že tento vitamín môže znížiť riziko až o desiatky percent

Demencia je ochorenie, ktoré patrí medzi najväčšie zdravotné hrozby vyššieho veku. Postihuje pamäť, myslenie a každodenné fungovanie. Odhaduje sa, že počet ľudí s týmto ochorením bude v nasledujúcich desaťročiach narastať, a preto vedci intenzívne skúmajú faktory, ktoré by mohli prispieť k ochrane mozgu.
Jedným z týchto faktorov je vitamín D, ktorý sa tradične spája najmä so zdravím kostí a imunity. Najnovšie výskumy naznačujú, že môže mať význam aj pre fungovanie mozgu a kognitívne schopnosti.
Čo ukázali výskumy?
Veľká dlhodobá štúdia
Výskum pod vedením Alzheimerovej asociácie sledoval viac ako 12-tisíc ľudí vo veku okolo 71 rokov. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín – jedna užívala doplnky s vitamínom D, druhá nie. Počas 10 rokov sledovania sa ukázalo, že u ľudí s vitamínom D bol výskyt diagnostikovanej demencie približne o 40 % nižší.
Treba však zdôrazniť, že ide o observačnú štúdiu. To znamená, že výskumníci sledovali súvislosti, ale nemôžu s istotou tvrdiť, že samotný vitamín D je priamou príčinou nižšieho rizika. Svoju úlohu mohli zohrávať aj iné faktory, napríklad zdravší životný štýl účastníkov.
Ďalšie potvrdenia
Podobné zistenia priniesla aj menšia päťročná štúdia s 1 658 účastníkmi vyššieho veku. V tomto prípade vedci upozornili, že nedostatok vitamínu D bol spojený so zvýšeným rizikom nielen demencie, ale aj Alzheimerovej choroby.
Ako si zabezpečiť dostatok vitamínu D
Denná odporúčaná dávka je približne 15 mikrogramov. Zdroje sú tri:
- Slnečné žiarenie – prirodzený a najvýznamnejší zdroj. Stačí pravidelne tráviť 10–30 minút na slnku, ideálne počas leta. V zime je tvorba vitamínu D v našich zemepisných šírkach obmedzená.
- Potraviny – bohaté na vitamín D sú tučné ryby (losos, makrela, tuniak), vaječné žĺtky, niektoré huby či obohatené mliečne výrobky.
- Doplnky stravy – môžu byť vhodné najmä pre seniorov alebo ľudí s nedostatkom slnečného žiarenia. Pred ich užívaním je však vhodné poradiť sa s lekárom a prípadne si nechať zmerať hladinu vitamínu D v krvi.
Prevencia demencie si vyžaduje viac než len vitamín D
Vedci upozorňujú, že hoci vitamín D zohráva dôležitú úlohu, nemožno ho považovať za jediný „ochranný štít“. Pre mozog je dôležitý komplexný prístup:
- Pravidelný pohyb – chôdza, plávanie či bicyklovanie zlepšujú prietok krvi do mozgu.
- Vyvážená strava – najmä tzv. stredomorská diéta bohatá na zeleninu, ovocie, ryby a olivový olej.
- Mentálna aktivita – čítanie, krížovky alebo učenie sa nových zručností udržiavajú mozog v kondícii.
- Kvalitný spánok – regenerácia počas noci je kľúčová pre pamäť a koncentráciu.
- Sociálne kontakty – kontakt s rodinou a priateľmi znižuje stres a podporuje psychické zdravie.
Záver
Súčasné vedecké poznatky ukazujú, že dostatok vitamínu D môže byť spojený s nižším rizikom vzniku demencie. To však neznamená, že jeho užívanie zaručene ochráni pred týmto ochorením. Vitamín D je skôr jedným z viacerých faktorov, ktoré môžu prispieť k zdraviu mozgu.
Najlepšiu ochranu poskytuje kombinácia – správna výživa, dostatok pohybu, aktívne využívanie mozgu a udržiavanie sociálnych väzieb. Vitamín D môže byť v tejto skladačke významným dielikom, no určite nie jediným.