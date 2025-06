Hovoria jej „Mallorca severu“. V Poľsku je najväčšia, najčistejšia a takmer nikto zo Slovákov ju nepozná

Keď príde reč na letnú dovolenku, väčšina Slovákov si predstaví Jadranské more, Chorvátsko alebo južné destinácie ako Turecko či Grécko. Na sever, k Baltiku, málokto zablúdi. A to je veľká škoda. Práve tam totiž nájdete doslova utajenú perlu, ktorú miestni obyvatelia a turisti s nadšením nazývajú „Mallorca severu“.

Reč je o prekrásnej piesočnej pláži v poľskom mestečku Svinoústie (po poľsky Świnoujście). Toto miesto, vzdialené od Bratislavy len približne 750 kilometrov a od Prahy len 580 kilometrov, ponúka jedinečný zážitok – biely, mäkký piesok, krištáľovo čistú vodu a pohodovú atmosféru, akú by ste čakali skôr na juhu Európy.

Pláž s medzinárodnou prestížou

Pláž v Svinoústí patrí medzi najčistejšie, najbezpečnejšie a najekologickejšie pláže nielen v Poľsku, ale aj v celej Európe. Potvrdzuje to každoročne udelená medzinárodná cena Modrá vlajka. Táto prestížna vlajka vlaje iba nad miestami, ktoré dôkladne splnia prísne kritériá čistoty vody, bezpečnosti a ekologickej starostlivosti. Ak teda ešte stále premýšľate, kam na letnú dovolenku, určite by ste mali vziať do úvahy práve Svinoústie.

Pozrite sa na túto pláž vo videu:

Video pláže v Svinoústí

Najširšia pláž v krajine

Svinoústie leží na severozápadnom cípe Poľska a je unikátne už svojou polohou – rozkladá sa na troch hlavných ostrovoch: Usedom, Wolin a Karsibór, pričom k mestu administratívne patrí aj približne päťdesiat ďalších malých, neobývaných ostrovčekov. Dnes tu žije približne 40 000 obyvateľov, no pre Slovákov stále zostáva pomerne neznámym dovolenkovým cieľom.

Pláž, ktorá tu na návštevníkov čaká, patrí medzi najväčšie v celom Poľsku. Je široká, priestranná a vždy sa na nej nájde miesto, kde môžete nerušene relaxovať. Biely jemný piesok je skutočne pôžitkom pre bosé nohy a navyše – vstup do mora je pozvoľný, čo ocenia najmä rodiny s deťmi alebo starší ľudia, ktorí majú problémy s pohyblivosťou.

Teplota Baltského mora síce nedosahuje subtropické hodnoty – v lete (najmä v júli a auguste) sa pohybuje medzi 21 až 22 stupňami – ale práve v horúcich letných dňoch poskytne príjemné osvieženie.

Relax v prútených košoch

Čo robí pláž v Svinoústí ešte atraktívnejšou, je miestna plážová kultúra. Typickým symbolom baltských pláží sú ikonické prútené koše, ktoré chránia pred vetrom a poskytujú súkromie. Prenajať si ich môžete za 25 zlotých na hodinu alebo za 100 zlotých na celý deň. Obľúbené sú aj klasické plážové zástany, ktoré si tu môžete požičať a vytvoriť si tak komfortnú súkromnú zónu.

Milovníci adrenalínu a športov si prídu na svoje vďaka kitesurfingu, windsurfingu alebo klasickým vodným aktivitám. Pláž je na tieto športy dokonale vybavená a poskytuje potrebné zázemie.

Veterný mlyn ako z rozprávky aj fascinujúca pevnosť

Ak vás už opaľovanie alebo kúpanie omrzí, v okolí je toho veľa na objavovanie. Ikonou Svinoústia je romanticky pôsobiaci veterný mlyn z roku 1854, ktorý dnes slúži ako maják. Táto 65 metrov vysoká stavba je nielen symbolom mesta, ale aj obľúbeným miestom pre nádherné fotografie.

V blízkosti mesta sa nachádza aj množstvo historických opevnení a bunkrov. Najslávnejšou pevnosťou je Fort Anioła (Anjelská pevnosť), dokončená v roku 1858, ktorá svojím vzhľadom pripomína slávnu rímsku pevnosť Castel Sant’Angelo. Jej unikátna architektúra a historický význam z nej robia ideálny cieľ na krátky výlet.

Liečivé kúpele a bicykle vítané

Svinoústie nie je len prímorským letoviskom, ale aj známym kúpeľným mestom. Nájdete tu liečivé minerálne pramene s obsahom solanky, bromidu, jodidu a sodíka. Miestne kúpele sú vyhľadávané najmä na liečbu ortopedických problémov, neurologických ochorení a reumatizmu.

Pri prechádzkach mestom určite nevynechajte miestny park, ktorý si obľúbili nielen botanici, ale aj turisti túžiaci po pokojnom oddychu. Milovníci cykloturistiky ocenia výborne rozvinutú sieť cyklotrás so samostatnými pruhmi pre bicykle, vďaka ktorým si môžete jednoducho a bezpečne prezrieť mesto aj okolie.