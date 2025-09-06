Hotely a raňajkové bufety. Končí sa éra nekonečných stolov plných jedla?

Raňajky formou bufetu patria k najobľúbenejším hotelovým službám. Mnohí hostia sa na ne dokonca tešia viac než na samotný pobyt – predstava stola plného pečiva, ovocia, šuniek, syrov a sladkostí je jednoducho lákavá. Lenže tento luxus má aj svoju tienistú stránku. Obrovské množstvo jedla končí v koši a hotely po celom svete si začínajú uvedomovať, že takýto model nie je dlhodobo udržateľný.
Problém plných tanierov
Každý, kto už bol na hotelových raňajkách, si určite všimol, že hostia si často naberajú viac, než dokážu zjesť. Tanier plný pečiva, kúsok koláča, trochu syra, vajíčka a nakoniec ešte jogurt – výsledkom je, že polovica jedla zostane nedotknutá. A kam putuje? Do odpadu.
Z pohľadu hostí ide možno len o malú nevinnosť, no ak si to predstavíme v globálnom meradle, vyzerá to úplne inak. Denne sa v hoteloch od Grécka cez Egypt až po Južnú Afriku vyhadzujú tony potravín. Pre hotely je to finančná strata, pre planétu zbytočná ekologická záťaž.
Treba si uvedomiť, že potraviny nie sú len samotné jedlo na tanieri. Za každým kúskom syra alebo rajčinou stojí množstvo vody, energie, pôdy a ďalších zdrojov. A ak toto všetko skončí v koši, je to mrhanie nielen jedlom, ale aj celou prácou a energiou, ktorá bola do jeho výroby investovaná.
Ako z toho von?
Niektoré hotely už pochopili, že nekonečné bufety nemajú budúcnosť. Začínajú preto hľadať alternatívy, ktoré by hosťom zachovali komfort, ale zároveň by znížili množstvo odpadu.
Objavujú sa menšie bufetové stoly s lepšie kontrolovaným výberom, kde hostí obsluhujú kuchári. Ceduľky s výzvou „vezmite si len toľko, koľko zjete“ síce visia všade, ale málokto ich berie vážne. Preto hotely testujú iné riešenia:
- à la carte raňajky – hosť si objedná jedlo z menu a dostane ho pripravené presne podľa chuti,
- menšie taniere – jednoduchý trik, ktorý motivuje hostí, aby si nenaberali priveľa,
- donáška raňajok na izbu – obmedzuje plytvanie, pretože ľudia si vyberajú len to, na čo majú skutočne chuť.
Cieľ je jasný – zachovať pocit hojnosti, ale bez hôr odpadu, ktoré sa denne vyhadzujú.
Nie je to len na hoteloch
Aj hostia zohrávajú kľúčovú úlohu. Stačí málo – nabrať si menšiu porciu, ochutnať a v prípade hladu si ísť po ďalšiu. Je to jednoduchšie, než nechať polovicu taniera nedojedenú. Každý takýto krok pomáha šetriť zdroje, energiu a v konečnom dôsledku aj našu planétu.
Obľúbené all-inclusive pobyty navyše zabezpečujú, že jedla je počas celého dňa dostatok. Obavy, že človek zostane hladný, sú teda úplne neopodstatnené.
Budúcnosť cestovania a udržateľnosti
Ak chceme, aby cestovanie zostalo príjemným zážitkom aj pre ďalšie generácie, musíme sa vzdať starých zvykov, ktoré vedú k plytvaniu. Raňajkový bufet bol kedysi symbolom luxusu a hojnosti, dnes sa však stáva aj symbolom neudržateľného prístupu k jedlu.
Budúcnosť hotelových raňajok sa preto bude čoraz viac orientovať na rovnováhu – bohatý výber áno, no zároveň zodpovednosť voči prostrediu. Je len na nás, hosťoch, či sa naučíme brať toľko, koľko skutočne potrebujeme.