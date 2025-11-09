Holandský rezeň: stará klasika, ktorú väčšina ľudí pripravuje zle. Šéfkuchár prezradil tajomstvo dokonalej chuti

Kedysi bol neoddeliteľnou súčasťou ponuky každej poriadnej reštaurácie a nechýbal ani na nedeľných obedoch v mnohých slovenských a českých domácnostiach. Holandský rezeň – symbol domácej kuchyne, ktorá voňala po poctivosti a jednoduchosti. Hoci dnes už trochu ustúpil moderným jedlám, stále má čo ponúknuť. A ak sa pripraví správne, rozplýva sa na jazyku a prebudí spomienky na detstvo.
Čo je vlastne holandský rezeň?
Niektorí mladší už ani netušia, o aké jedlo ide. Holandský rezeň nie je klasický plátok mäsa, ale šťavnatá fašírka z mletého bravčového, do ktorej sa pridáva syr. Po vytvarovaní sa obalí v trojobale – múka, vajce, strúhanka – a vysmaží sa dozlatista. Výsledkom je voňavý, mäkký a jemný kúsok, ktorý svojou chuťou pripomína karbanátok, no vďaka syru je oveľa delikátnejší.
Má to niečo spoločné s Holandskom?
Hoci názov tomu napovedá, s krajinou tulipánov a veterných mlynov nemá tento rezeň nič spoločné. Ide o čisto československý vynález, ktorý dostal meno len podľa druhu syra – gouda alebo eidam – teda výrobkov, ktoré pochádzajú z Holandska. Práve tieto syry sa kedysi dali u nás kúpiť najľahšie, a tak si kuchári pomohli fantáziou.
Holandský rezeň sa rýchlo stal obľúbeným jedlom aj mimo reštaurácií. Bol lacný, sýty a chutný, a preto ho mnohé rodiny pripravovali ako sviatočné jedlo.
Prečo názov „holandský“ prežil dodnes
Meno mu prischlo najmä vďaka syru – symbolu niečoho zahraničného a exkluzívneho v časoch, keď bol výber potravín obmedzený. A tak sa zrodil „holandský rezeň“, ktorý sa stal klasikou našej kuchyne.
Čo budete potrebovať
Ingrediencie:
- 750 g mletého bravčového bôčika (ideálne trochu prerasteného)
- trochu mlieka na zmäkčenie mäsa
- 200 g tvrdého syra (napr. gouda alebo eidam)
- 1 vajce
- soľ, čierne korenie podľa chuti
- obľúbené bylinky – petržlenová vňať, majorán, tymian
Na obalenie: hladká múka, 2 vajcia, strúhanka
Postup, ktorý odporúčajú šéfkuchári
- Základ je kvalitné mäso. Najlepšie je, ak si ho pomeliete doma – čerstvý, prerastený bôčik dodá šťavnatosť aj chuť.
- Zmäkčenie mäsa. Zalejte ho trochou mlieka a nechajte odpočívať v chladničke cez noc. Takto sa štruktúra mäsa uvoľní a bude krehkejšie.
- Príprava zmesi. Na druhý deň mlieko zlejte, pridajte vajce, korenie, nasekané bylinky a nastrúhaný syr. Všetko dôkladne premiešajte.
- Tvarovanie. Aby sa mäso nelepilo, namočte si ruky do studenej vody. Tvarujte stredne veľké ploché fašírky.
- Obalenie. Každý kúsok obaľte v múke, rozšľahanom vajci a strúhanke.
- Smaženie. Rezne vkladajte do dostatočne rozpáleného oleja a opekajte z každej strany približne 8 minút, kým nezískajú zlatistý, chrumkavý povrch.
Tip šéfkuchára: nadýchaný a nie mastný rezeň
Aby ste predišli zbytočnej mastnote, nechajte rezne po vysmažení krátko odpočívať na papierovej utierke. A ak chcete, aby mali reštauračnú kvalitu, pridajte do mäsovej zmesi lyžicu minerálky – bublinky mäso krásne prevzdušnia a rezeň bude ľahší a jemnejší.
S čím ho podávať?
Klasika, ktorá nikdy nesklame, je zemiaková kaša. Výborne sa hodia aj varené zemiaky s maslom, opekané zemiaky alebo jednoduchý zemiakový šalát. Niektorí si holandský rezeň vychutnávajú len s krajcom čerstvého chleba a kyslou uhorkou – práve tá dodá jedlu sviežosť a vyváži sýtu chuť syra a mäsa.
Holandský rezeň je krásnym príkladom toho, že aj z obyčajných surovín možno vykúzliť niečo výnimočné. Ak mu venujete trochu času a lásky, odmení vás vôňou detstva a chuťou, ktorá sa doslova rozplýva na jazyku.