Holandský rezeň: stará klasika, ktorú väčšina ľudí pripravuje zle. Šéfkuchár prezradil tajomstvo dokonalej chuti

Holandský rezeň
Kedysi bol neoddeliteľnou súčasťou ponuky každej poriadnej reštaurácie a nechýbal ani na nedeľných obedoch v mnohých slovenských a českých domácnostiach. Holandský rezeň – symbol domácej kuchyne, ktorá voňala po poctivosti a jednoduchosti. Hoci dnes už trochu ustúpil moderným jedlám, stále má čo ponúknuť. A ak sa pripraví správne, rozplýva sa na jazyku a prebudí spomienky na detstvo.

Čo je vlastne holandský rezeň?

Niektorí mladší už ani netušia, o aké jedlo ide. Holandský rezeň nie je klasický plátok mäsa, ale šťavnatá fašírka z mletého bravčového, do ktorej sa pridáva syr. Po vytvarovaní sa obalí v trojobale – múka, vajce, strúhanka – a vysmaží sa dozlatista. Výsledkom je voňavý, mäkký a jemný kúsok, ktorý svojou chuťou pripomína karbanátok, no vďaka syru je oveľa delikátnejší.

Má to niečo spoločné s Holandskom?

Hoci názov tomu napovedá, s krajinou tulipánov a veterných mlynov nemá tento rezeň nič spoločné. Ide o čisto československý vynález, ktorý dostal meno len podľa druhu syra – gouda alebo eidam – teda výrobkov, ktoré pochádzajú z Holandska. Práve tieto syry sa kedysi dali u nás kúpiť najľahšie, a tak si kuchári pomohli fantáziou.

Holandský rezeň sa rýchlo stal obľúbeným jedlom aj mimo reštaurácií. Bol lacný, sýty a chutný, a preto ho mnohé rodiny pripravovali ako sviatočné jedlo.

Prečo názov „holandský“ prežil dodnes

Meno mu prischlo najmä vďaka syru – symbolu niečoho zahraničného a exkluzívneho v časoch, keď bol výber potravín obmedzený. A tak sa zrodil „holandský rezeň“, ktorý sa stal klasikou našej kuchyne.

Čo budete potrebovať

Ingrediencie:

  • 750 g mletého bravčového bôčika (ideálne trochu prerasteného)
  • trochu mlieka na zmäkčenie mäsa
  • 200 g tvrdého syra (napr. gouda alebo eidam)
  • 1 vajce
  • soľ, čierne korenie podľa chuti
  • obľúbené bylinky – petržlenová vňať, majorán, tymian

Na obalenie: hladká múka, 2 vajcia, strúhanka

Postup, ktorý odporúčajú šéfkuchári

  1. Základ je kvalitné mäso. Najlepšie je, ak si ho pomeliete doma – čerstvý, prerastený bôčik dodá šťavnatosť aj chuť.
  2. Zmäkčenie mäsa. Zalejte ho trochou mlieka a nechajte odpočívať v chladničke cez noc. Takto sa štruktúra mäsa uvoľní a bude krehkejšie.
  3. Príprava zmesi. Na druhý deň mlieko zlejte, pridajte vajce, korenie, nasekané bylinky a nastrúhaný syr. Všetko dôkladne premiešajte.
  4. Tvarovanie. Aby sa mäso nelepilo, namočte si ruky do studenej vody. Tvarujte stredne veľké ploché fašírky.
  5. Obalenie. Každý kúsok obaľte v múke, rozšľahanom vajci a strúhanke.
  6. Smaženie. Rezne vkladajte do dostatočne rozpáleného oleja a opekajte z každej strany približne 8 minút, kým nezískajú zlatistý, chrumkavý povrch.

Tip šéfkuchára: nadýchaný a nie mastný rezeň

Aby ste predišli zbytočnej mastnote, nechajte rezne po vysmažení krátko odpočívať na papierovej utierke. A ak chcete, aby mali reštauračnú kvalitu, pridajte do mäsovej zmesi lyžicu minerálky – bublinky mäso krásne prevzdušnia a rezeň bude ľahší a jemnejší.

S čím ho podávať?

Klasika, ktorá nikdy nesklame, je zemiaková kaša. Výborne sa hodia aj varené zemiaky s maslom, opekané zemiaky alebo jednoduchý zemiakový šalát. Niektorí si holandský rezeň vychutnávajú len s krajcom čerstvého chleba a kyslou uhorkou – práve tá dodá jedlu sviežosť a vyváži sýtu chuť syra a mäsa.

Holandský rezeň je krásnym príkladom toho, že aj z obyčajných surovín možno vykúzliť niečo výnimočné. Ak mu venujete trochu času a lásky, odmení vás vôňou detstva a chuťou, ktorá sa doslova rozplýva na jazyku.

