Holandský rezeň mnohí pripravujú zle. Šéfkuchár prezradil, ako ho spraviť tak, aby sa rozplýval na jazyku

Ešte pred pár rokmi by ste na holandský rezeň narazili v takmer každej českej či slovenskej reštaurácii. Bol symbolom poctivej domácej kuchyne a v mnohých rodinách sa podával ako sviatočný obed – obľúbený najmä v nedeľu. Dnes však táto klasika trochu zapadla prachom, a pritom jeho príprava vôbec nie je zložitá.
Čo vlastne je holandský rezeň?
Mnohí mladší už tento názov ani nepoznajú. Holandský rezeň nie je klasický plát mäsa, ale mleté bravčové s pridaným syrom, ktoré sa tvaruje do fašírky, obalí v trojobale a vysmaží dozlatista. Chuťou pripomína karbanátok, no vďaka syru je oveľa jemnejší, šťavnatejší a má nezameniteľnú arómu.
Je to vôbec jedlo z Holandska?
Podľa názvu by sa mohlo zdať, že ide o tradičný recept z Holandska, no pravda je iná. Holandský rezeň vznikol v Československu a s Holandskom má spoločné iba to, že sa do neho pridáva syr gouda alebo eidam – typické produkty tejto krajiny. Ide teda o čisto domácu kulinársku invenciu, ktorá si kedysi získala takú popularitu, že v reštauráciách prekonala dokonca aj legendárne „vepřo-knedlo-zelo“.
Prečo sa teda volá „holandský“?
Názov dostal práve podľa syra, ktorý sa do mäsa pridáva. Gouda či eidam boli v minulosti jedny z mála zahraničných syrov, ktoré sa dali zohnať, a tak sa zrodil „holandský“ rezeň. Tento názov sa rýchlo ujal a zostal zaužívaný dodnes, aj keď s Holandskom ako krajinou nemá nič spoločné.
Čo budete potrebovať:
- 750 g mletého bravčového bôčika (najlepšie prerasteného)
- trochu mlieka na zmäkčenie mäsa
- 200 g tvrdého syra (gouda alebo eidam)
- 1 vajce
- soľ a čierne korenie podľa chuti
- obľúbené bylinky (napr. petržlenová vňať, majorán, tymian)
Na obalenie: hladká múka, 2 vajcia a strúhanka.
Ako pripraviť dokonalý holandský rezeň
Šéfkuchári odporúčajú začať tým, že si doma pomeliete čerstvý prerastený bôčik. Mäso potom zalejte trochou mlieka a nechajte cez noc odpočívať v chladničke – tým sa stane jemnejším a šťavnatejším.
Na druhý deň mlieko zlejte, pridajte vajce, korenie, nasekanú petržlenovú vňať a nastrúhaný syr. Zmes dobre premiešajte. Aby sa vám z nej ľahšie tvarovali placky, namočte si ruky do studenej vody – mleté mäso sa nebude lepiť.
Tvarujte ploché bochníky, obaľte ich v klasickom trojobale (múka, vajce, strúhanka) a smažte na dostatočne rozpálenom oleji. Každú stranu opekajte približne 8 minút, kým nebude rezeň zlatistý a chrumkavý.
Tip šéfkuchára
Ak chcete, aby rezeň nebol mastný, nechajte ho po vysmažení odpočívať na papierovej utierke. A ak sa chcete priblížiť k reštauračnej kvalite, pridajte do mäsa kvapku minerálky – vďaka bublinám bude štruktúra nadýchanejšia.
S čím ho podávať?
Holandský rezeň chutí skvelo s klasickou zemiakovou kašou, varenými zemiakmi alebo len s krajcom čerstvého chleba. Nezabudnite ani na kyslú uhorku alebo zeleninový šalát, ktoré krásne vyvážia chuť mäsa a syra.
Tento pokrm je dôkazom, že aj jednoduché suroviny môžu vytvoriť dokonalý kulinársky zážitok – stačí poznať pár trikov a dať mu trochu starostlivosti.