Hnojenie paradajok jedlou sódou. Malý trik, ktorý prinesie obrovskú úrodu

Jedlá sóda, známa aj ako sóda bikarbóna, patrí medzi najuniverzálnejších pomocníkov v domácnosti. Čistí, odstraňuje pachy a využitie nájde aj v kuchyni pri pečení. Menej známe je, že svoje miesto má aj v záhrade. Pri pestovaní paradajok dokáže byť užitočná, no je potrebné vedieť, na čo sa skutočne hodí a kde môže uškodiť.
Paradajky a pôda: čo je dôležité vedieť
Paradajky dobre rastú v mierne kyslej až neutrálnej pôde (pH približne 6 – 7). Ak je pôda príliš kyslá, rastliny môžu horšie prijímať živiny a výsledkom je slabšia úroda. A práve tu môže mať jedlá sóda svoje miesto – ako nástroj na zníženie kyslosti pôdy.
Treba však postupovať opatrne. Ak by sa sódy použilo priveľa, pH pôdy by sa mohlo posunúť príliš do zásaditej oblasti, čo by rastlinám naopak uškodilo. Preto ju nikdy nepoužívajte vo veľkých dávkach ani pravidelne.
Ochrana proti škodcom
Jedlá sóda môže poslúžiť aj ako jednoduchá bariéra proti niektorým škodcom:
- ak ju rozsypete v tenkej vrstve okolo rastliny, slimáky sa jej vyhnú – kontakt so sódou ich dehydratuje
- mravce tiež neobľubujú prostredie so sódou, preto ju využívajú záhradkári ako prirodzený odpudzovač
Treba však počítať s tým, že účinok je krátkodobý a po daždi sa sóda z pôdy vyplaví.
Prevencia proti plesniam
Paradajky sú náchylné na rôzne hubové ochorenia, najmä na plesne. Na ich potlačenie sa často využívajú chemické postreky, no sóda bikarbóna môže poslúžiť ako prírodná alternatíva na preventívne ošetrenie.
Jednoduchý postrek si pripravíte takto:
- zmiešajte 1 čajovú lyžičku sódy s 1 litrom vody
- pridajte kvapku jemného tekutého mydla (pomôže roztoku lepšie priľnúť na listy)
- jemne nastriekajte na listy paradajok
Takto znížite riziko rozvoja plesňových ochorení. Dôležité je postrek aplikovať skôr preventívne, než až pri rozvinutej chorobe.
A čo hnojenie?
Tu treba povedať pravdu – jedlá sóda nie je hnojivo. Neobsahuje živiny, ktoré rastliny potrebujú na rast a tvorbu plodov (ako dusík, fosfor, draslík či stopové prvky). Preto sa na výživu paradajok nehodí.
Ak chcete mať silné rastliny a bohatú úrodu, siahnite skôr po:
- komposte
- dobre vyzretom maštaľnom hnoji
- žihľavovom výluhu
- alebo špeciálnych organických hnojivách pre paradajky
Jedlá sóda môže byť iba doplnkom pri pestovaní, nie plnohodnotným riešením.
Zhrnutie
Jedlá sóda je v záhrade užitočná, ale treba ju používať s rozumom.
- Môže pomôcť znížiť kyslosť pôdy (opatrne, v malých dávkach).
- Vytvára ochrannú bariéru proti slimákom a mravcom.
- Slúži ako prevencia proti plesniam vo forme postreku.
- Neobsahuje živiny → nie je to hnojivo a sama o sebe nezvýši úrodu.
Správna výživa, dostatok svetla a pravidelná starostlivosť sú základom bohatej úrody paradajok. Jedlá sóda je len pomocník navyše, ktorý vám vie uľahčiť pestovanie.