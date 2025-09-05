Hnednú vám hortenzie? Týchto 5 jednoduchých krokov ich dokáže zachrániť

Hortenzie patria k tým druhom okrasných kríkov, ktoré dokážu premeniť aj obyčajnú záhradu na romantické miesto plné farieb. Keď sa na jar alebo začiatkom leta rozkvitnú ich bohaté súkvetia a listy hrajú sýtozelenou farbou, je to pohľad, ktorý poteší každého záhradkára. Občas sa však stane, že listy začnú blednúť, hnednúť alebo sa na nich objavia škvrny – a to aj vtedy, keď sa o rastlinu staráte rovnako ako vždy.
Tento jav netreba podceňovať. Hnednutie listov je jasným signálom, že hortenzia bojuje s nejakým problémom. Nemusí to znamenať, že ste spravili chybu alebo že je rastlina odsúdená na zánik. Vo väčšine prípadov ide o varovanie, že potrebuje trošku iný prístup alebo rýchly zásah, aby sa dokázala spamätať.
Video: Ako jednoducho množiť hortenzie odrezkami
Prečo hortenzie hnednú a čo s tým robiť
Hnednutie listov môže mať viacero príčin – od nadmerného slnečného žiarenia, cez zlé zalievanie, až po hubové ochorenia či škodcov. Ak však dokážete rozpoznať príčinu, rastlinu zachránite a naďalej sa budete tešiť z jej bohatých kvetov.
1. Príliš veľa slnka a horúčava
Hortenzie majú rady svetlo, no neznesú ostré popoludňajšie slnko. Ak sú celé dni vystavené vysokým teplotám a priamym lúčom, na okrajoch listov sa začnú objavovať hnedé, akoby spálené škvrny. V takom prípade pomôže presadenie kríka na miesto, kde bude mať ranné slnko a popoludňajší tieň. Ak presádzanie nie je možné, skúste počas horúcich dní rastlinu aspoň čiastočne zatieniť – napríklad záhradnou textíliou alebo slnečníkom.
2. Huby a baktérie
Ak sa na listoch objavia malé hnedé fliačky, ktoré sa rýchlo zväčšujú, často ide o hubovú alebo bakteriálnu infekciu. Rastline pomôže, keď okamžite odstránite napadnuté listy, preriedite krík, aby sa v ňom nezadržiavala vlhkosť, a zabezpečíte lepšie prúdenie vzduchu. Prevenciou je aj postrek fungicídom alebo roztokom s obsahom medi. Takýto zásah je najmä v daždivých obdobiach veľmi účinný.
3. Nesprávna zálievka
Hortenzie sú známe tým, že milujú vlhkú pôdu, no nemajú rady ani dlhodobé premokrenie, ani úplné preschnutie. Ak listy začínajú hnednúť od špičiek, môže ísť o dôsledok sucha. Ak žltnú a vädnú celé, problémom je prebytok vody. Najlepšie je zalievať skoro ráno, aby mali listy čas počas dňa preschnúť, a zároveň dbať na to, aby pôda nebola rozbahnená, ale rovnomerne vlhká. Pomôcť môže aj mulč, ktorý udrží v pôde stabilnú vlhkosť.
4. Škodcovia, ktorí radi útočia na hortenzie
Aj keď nie sú najčastejšou príčinou problémov, aj škodcovia dokážu listy poriadne potrápiť. Najčastejšie ide o vošky, roztoče alebo drobný hmyz, ktorý sa ukrýva na spodnej strane listov. Prezradiť ich môžu lepkavé miesta, jemné pavučinky alebo drobné dierky. Vtedy pomôže mechanické odstránenie poškodených častí, oplach listov vodou alebo postrek prírodným insekticídom, napríklad neemovým olejom.
5. Poškodenie mrazom na jar
Hortenzie sú citlivé na jarné mrazy, najmä keď už vyháňajú nové, mäkké výhonky. Stačí jediná chladná noc a mladé listy môžu zhnednúť či zoschnúť. Prevenciou je mulčovanie pôdy okolo koreňov a prekrytie rastlín netkanou textíliou počas noci, keď hrozia nízke teploty.
Ako si udržať zdravé hortenzie
Ak chcete, aby hortenzie zostali zdravé a krásne, oplatí sa ich pravidelne pozorovať. Všímajte si, či sa na listoch neobjavujú fliačky, či pôda nie je príliš suchá alebo naopak premočená, a prispôsobte starostlivosť aktuálnemu počasiu. Keď zareagujete včas, hnednutie listov sa dá zastaviť a rastlina sa rýchlo zotaví.
Hortenzie vám za starostlivosť poďakujú dlhým a bohatým kvitnutím, ktoré vydrží až do jesene. Stačí im dopriať trochu pozornosti a vytvoriť im také podmienky, v ktorých sa budú cítiť ako doma.