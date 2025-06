Hľadáte strom, ktorý poskytne príjemný tieň, ale bez rizika poškodenia základov či chodníkov? Tieto druhy sú perfektným riešením

Ak túžite po tieni na záhrade, no obávate sa komplikácií spojených s invazívnymi koreňmi, nemusíte sa hneď vzdať myšlienky na výsadbu stromov. Našťastie existuje viacero krásnych a užitočných druhov, ktoré vám poskytnú príjemný chládok počas letných horúčav bez toho, aby ste sa museli obávať popraskaných chodníkov alebo narušených základov vášho domu.

Ako si správne vybrať strom?

Výber vhodného stromu nie je len otázkou estetiky, ale aj praktickosti. Stromy sú bezpochyby jedným z najhodnotnejších prvkov každej záhrady: poskytujú tieň, ochladzujú vzduch, znižujú hluk z okolia a navyše lákajú vtáctvo, čo prispieva k celkovej harmónii prostredia. Avšak niektoré druhy stromov majú koreňové systémy, ktoré rastú agresívne a môžu poškodiť dlažbu, potrubia či dokonca základové múry domu.

Našťastie existujú aj stromy, ktoré majú jemné, kompaktné a neinvazívne korene, ktoré neprerastajú do okolitého priestoru. To samozrejme neznamená, že takýto strom môžete zasadiť priamo vedľa základov domu, ale výrazne znižuje riziko neskorších problémov. Odporúčaná vzdialenosť výsadby od domu či iných stavieb je aspoň dva až tri metre. Ak plánujete strom blízko terasy, chodníka alebo bazéna, skúste zvážiť nasledujúce druhy, ktoré sú osvedčenou voľbou.

Stromy s neinvazívnymi koreňmi pre každú záhradu:

Biely dub (Quercus alba)

Aj keď biely dub patrí medzi robustnejšie stromy, jeho koreňový systém je pomerne hlboký, no zároveň pokojný a stabilný. Preto nehrozí riziko, že by vám poničil chodník alebo terasu. Ideálny je najmä na väčšie záhrady, kde môže časom vyrásť do mohutnej krásy s nádherne formovanou korunou poskytujúcou hlboký a príjemný tieň.

Čierny orech (Juglans nigra)

Čierny orech je ďalším príkladom stromu, ktorý rastie hlboko a kompaktne. Okrem tieňa ponúka aj vysokokvalitné drevo a dekoratívne plody, ktoré môžu byť ozdobou záhrady. Hoci rastie pomerne mohutne, jeho koreňový systém zostáva pod kontrolou, čím sa predchádza poškodeniu okolitých stavieb a dlažieb.

Okrasná jabloň (Malus)

Pre menšie záhrady alebo miesta, kde nemáte dostatok priestoru na rozľahlejší strom, je okrasná jabloň ideálnym riešením. Jej korene sú plytké a stabilné, rastú veľmi pomaly a neohrozujú chodníky ani iné záhradné prvky. Navyše, každú jar vás poteší nádhernými kvetmi, ktoré ozvláštnia záhradu.

Japonský javor (Acer palmatum)

Tento malebný stromček je mimoriadne obľúbený najmä vďaka svojej estetickej hodnote. Jeho jemne tvarované listy menia farbu podľa ročných období, čo dodáva záhrade neobyčajný šarm. Rastie pomaly a neprekračuje rozmery vyhradeného priestoru. Jeho koreňový systém je natoľko kompaktný, že sa hodí aj do menších záhrad či dokonca do blízkosti chodníkov a múrikov.

Myrta krepová (Lagerstroemia indica)

Myrta, známa skôr pod anglickým názvom „crape myrtle“, je stredne veľký strom, ktorý dokáže kvitnúť celé leto. Práve preto je obľúbený ako záhradný dekoratívny prvok. Jeho korene sú extrémne jemné a neinvazívne, a preto býva častou voľbou na výsadbu v predzáhradkách, pri plotoch alebo aj v bezprostrednej blízkosti záhradných chodníkov.

Dôležitosť správneho umiestnenia stromu

Ak ste si vybrali správny druh stromu, nemenej dôležité je jeho vhodné umiestnenie. Myslite nielen na aktuálnu veľkosť, ale predovšetkým na jeho budúci rast. Doprajte stromom dostatočný priestor na zakorenenie a rast koruny, aby vám mohli prinášať radosť a úžitok aj po desaťročiach.

Správne umiestnený strom nebude len okrasou vašej záhrady, ale zabezpečí vám aj pokojný spánok bez obáv z budúcich opráv či rekonštrukcií. Tým, že si vyberiete strom s neinvazívnym koreňovým systémom, získate nielen krásny, ale aj mimoriadne praktický záhradný prvok.

Tip na záver

Pri výsadbe je vhodné stromu dopriať dostatočné množstvo kvalitnej zeminy a vlahy, najmä v prvých rokoch, kedy sa ešte len zakoreňuje. Nezabudnite, že každý strom potrebuje priestor, svetlo a primeranú starostlivosť – tak zabezpečíte, že vám bude dlho slúžiť a krásne rásť bez neželaných prekvapení.