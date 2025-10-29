Halloween v kuchyni. Pripravte si strašidelné menu, ktoré si zamiluje celá rodina

Halloween už dávno nie je len o vyrezávaní tekvíc a maskách duchov. Tento deň, plný hravosti a dobrej nálady, si môžete užiť aj v kuchyni – s menu, ktoré je strašidelné na pohľad, no výnimočne chutné. Ak sa nebojíte experimentov, pustite sa s nami do príprav halloweenských špecialít, ktoré prekvapia deti aj dospelých. A pozor – sušienkové „prsty“ sú tak návykové, že po jednom určite nezostanete!
Prečo Halloween patrí aj do kuchyne?
Tento sviatok je skvelou príležitosťou trochu sa uvoľniť, zabaviť a nebrať veci tak vážne. V kuchyni to znamená jediné – dať priestor fantázii. Spojte svoje kulinárske umenie s kúsok humoru a vytvorte strašidelne chutné jedlá: od „krvavej“ tresky, cez halloweenské „kukadlá“, až po „prsty“ z chrumkavého cesta.
Samhain – pradávny predchodca Halloweenu
Korene Halloweenu siahajú hlboko do histórie. Starí Kelti verili, že rok končí 31. októbra o 18:00 a nový začína 1. novembra o 6:00 ráno. Dvanásť hodín medzi tým patrilo sviatku Samhain, počas ktorého sa podľa tradície otvárala brána medzi svetom živých a mŕtvych.
Ľudia sa v tento čas snažili chrániť pred zlými silami a zároveň pomáhali dušiam zosnulých nájsť cestu domov. Do vydlabaných plodov – ako bola repa, kvaka či zemiaky – vkladali horiace sviečky. Práve tento zvyk sa neskôr premenil na moderné tekvicové lampáše.
Halloween, ako ho poznáme dnes, sa z Írska a Veľkej Británie rozšíril najmä do USA, Kanady a Nového Zélandu, a od 18. storočia sa tam stal symbolom radosti, zábavy a spoločného prežívania. Dnes je to sviatok, ktorý spája generácie a povzbudzuje aj kuchárov po celom svete, aby vytvárali kreatívne, tematické pochúťky.
Hlavné jedlo: Pekelne dobrá treska s kuskusom
Pre 2 osoby budete potrebovať:
Na tresku:
- 2 filety z aljašskej tresky
- ½ lyžice olivového oleja
- 1 lyžičku medu
- hrsť nasekanej petržlenovej vňate
- hrsť čerstvého koriandra
- citrón na pokvapkanie
- soľ a čierne korenie
Na koreniacu zmes (tzv. rub):
- 1 a ½ lyžičky údenej papriky
- 2 lyžičky sušenej drvenej cibule
- 1 lyžičku sušeného cesnaku
- ½ lyžičky tymianu
- ½ lyžičky oregana
- štipku kajenského korenia
Na kuskus:
- 50 g kuskusu
- 75 g kuracieho vývaru
- 1 červenú papriku
- 10 cherry paradajok
- 2 jarné cibuľky
- 1 lyžicu olivového oleja
- soľ, korenie
Postup:
- Filety nechajte po rozmrazení odkvapkať a osušte.
- V miske zmiešajte všetky suroviny na koreniacu zmes.
- Tresku potrite olivovým olejom, obaľte ju v zmesi korenia a pokvapkajte medom.
- Pečte v rúre pri 180 °C asi 12 minút.
- Medzitým zalejte kuskus horúcim vývarom a nechajte 10 minút napučať.
- Na panvici orestujte nakrájanú papriku, paradajky a bielu časť jarnej cibuľky.
- Zmiešajte so scedeným kuskusom, osoľte, okoreňte a pokvapkajte olivovým olejom.
- Podávajte s upečenou treskou, ozdobte petržlenovou vňaťou, koriandrom a kvapkou citrónovej šťavy.
Výsledok? Pikantná treska s jemným kuskusom, ktorá má tak dobrú chuť, že sa môže volať „pekelne dobrá“.
Rýchle občerstvenie: Halloweenské „kukadlá“
Tieto jednohubky sú dokonalé ako drobné pohostenie – pripravené za pár minút, zdravé a v duchu Halloweenu.
Budete potrebovať:
- väčšie listy čerstvej bazalky
- cherry paradajky
- mini mozzarelly
- balzamikový ocot a olivový olej
- čierne olivy
Postup:
- Listy bazalky otočte tak, aby vytvorili malé „misky“.
- Doprostred každého vložte plátok cherry paradajky.
- Naň položte polovicu mozzarelly, reznou stranou dole.
- Pokvapkajte balzamikovým octom a olivovým olejom.
- Na vrch položte plátok čiernej olivy – a „kukadlá“ sú na svete.
Tip: Ak chcete ešte realistickejší efekt, použite trochu kečupu alebo chilli omáčky ako „červenú žilku“.
Sladká desiata pre deti: Krvavé poháre s háďatkami
Fantázii sa medze nekladú – tieto dezerty sú vizuálne desivé, no chuťovo božské.
Suroviny:
- 2 plody kaki
- 300 g mäkkého tvarohu
- 2 vanilkové cukry
- 50 g nasekanej bielej čokolády
- 200 g mrazených malín
- ½ lyžičky mletej škorice
- 1 lyžicu trstinového cukru
- štipku drvenej vanilky
- želatínové cukríky v tvare „červíkov“
Postup:
- Tvaroh zmiešajte s vanilkovým cukrom a bielou čokoládou, rozdeľte do pohárov.
- Kaki rozmixujte s trstinovým cukrom a škoricou, naneste na tvaroh.
- Maliny zohrejte v kastróliku s vanilkou, kým sa neroztopia, a vylejte na vrch.
- Ozdobte želatínovými „háďatkami“.
Ak pripravujete verziu pre dospelých, pridajte do kaki aj lyžicu rumu – dezert získa nový rozmer.
Dezert pre odvážnych: Sušienkové „krvavé prsty“
Vyzerajú desivo, ale chutia úžasne! Ideálne ako halloweenské sušienky na párty alebo tematickú večeru.
Suroviny:
- 130 g kryštálového cukru
- 225 g masla izbovej teploty
- 1 vajce
- 1 lyžička vanilkového extraktu (prípadne aj mandľového)
- štipka soli
- 400 g hladkej múky
Na ozdobu:
- jahodový džem
- plátky mandlí
Postup:
- Maslo vyšľahajte s cukrom do peny.
- Pridajte vajce, extrakty, soľ a múku, a vypracujte hladké cesto.
- Rozdeľte ho na dve časti, zabaľte do fólie a nechajte v chladničke hodinu odpočívať.
- Rúru predhrejte na 180 °C.
- Z těsta vytvarujte valčeky hrubé asi 2 cm, rozkrájajte ich na kúsky v tvare prstov.
- Pomocou špáradla vytvorte záhyby a jamky pre „nechty“.
- Pečte 12–18 minút dozlatista.
- Zahrejte džem, do ktorého namočíte mandľové plátky a prilepíte ich ako nechty.
- Nakoniec pridajte pár kvapiek džemu – vyzerá ako krv!
Nechajte prsty stuhnúť aspoň dve hodiny. Potom môžete svojim hosťom ponúknuť „sladké strašenie“, ktoré len tak nezabudnú.
Halloween je predovšetkým o radosti, fantázii a spoločných chvíľach. Nebojte sa preto experimentovať – aj jednoduché jedlá môžu vyzerať ako z rozprávky (alebo hororu). Pripravte stôl so sviečkami, ozdobte ho tekvicami a pustite sa do halloweenskej hostiny, ktorá bude nielen chutná, ale aj zábavná.