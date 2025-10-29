Halloween v kuchyni. Pripravte si strašidelné menu, ktoré si zamiluje celá rodina

Halloween už dávno nie je len o vyrezávaní tekvíc a maskách duchov. Tento deň, plný hravosti a dobrej nálady, si môžete užiť aj v kuchyni – s menu, ktoré je strašidelné na pohľad, no výnimočne chutné. Ak sa nebojíte experimentov, pustite sa s nami do príprav halloweenských špecialít, ktoré prekvapia deti aj dospelých. A pozor – sušienkové „prsty“ sú tak návykové, že po jednom určite nezostanete!

Prečo Halloween patrí aj do kuchyne?

Tento sviatok je skvelou príležitosťou trochu sa uvoľniť, zabaviť a nebrať veci tak vážne. V kuchyni to znamená jediné – dať priestor fantázii. Spojte svoje kulinárske umenie s kúsok humoru a vytvorte strašidelne chutné jedlá: od „krvavej“ tresky, cez halloweenské „kukadlá“, až po „prsty“ z chrumkavého cesta.

Samhain – pradávny predchodca Halloweenu

Korene Halloweenu siahajú hlboko do histórie. Starí Kelti verili, že rok končí 31. októbra o 18:00 a nový začína 1. novembra o 6:00 ráno. Dvanásť hodín medzi tým patrilo sviatku Samhain, počas ktorého sa podľa tradície otvárala brána medzi svetom živých a mŕtvych.

Ľudia sa v tento čas snažili chrániť pred zlými silami a zároveň pomáhali dušiam zosnulých nájsť cestu domov. Do vydlabaných plodov – ako bola repa, kvaka či zemiaky – vkladali horiace sviečky. Práve tento zvyk sa neskôr premenil na moderné tekvicové lampáše.

Halloween, ako ho poznáme dnes, sa z Írska a Veľkej Británie rozšíril najmä do USA, Kanady a Nového Zélandu, a od 18. storočia sa tam stal symbolom radosti, zábavy a spoločného prežívania. Dnes je to sviatok, ktorý spája generácie a povzbudzuje aj kuchárov po celom svete, aby vytvárali kreatívne, tematické pochúťky.

Hlavné jedlo: Pekelne dobrá treska s kuskusom

Pre 2 osoby budete potrebovať:

Na tresku:

  • 2 filety z aljašskej tresky
  • ½ lyžice olivového oleja
  • 1 lyžičku medu
  • hrsť nasekanej petržlenovej vňate
  • hrsť čerstvého koriandra
  • citrón na pokvapkanie
  • soľ a čierne korenie

Na koreniacu zmes (tzv. rub):

  • 1 a ½ lyžičky údenej papriky
  • 2 lyžičky sušenej drvenej cibule
  • 1 lyžičku sušeného cesnaku
  • ½ lyžičky tymianu
  • ½ lyžičky oregana
  • štipku kajenského korenia

Na kuskus:

  • 50 g kuskusu
  • 75 g kuracieho vývaru
  • 1 červenú papriku
  • 10 cherry paradajok
  • 2 jarné cibuľky
  • 1 lyžicu olivového oleja
  • soľ, korenie

Postup:

  1. Filety nechajte po rozmrazení odkvapkať a osušte.
  2. V miske zmiešajte všetky suroviny na koreniacu zmes.
  3. Tresku potrite olivovým olejom, obaľte ju v zmesi korenia a pokvapkajte medom.
  4. Pečte v rúre pri 180 °C asi 12 minút.
  5. Medzitým zalejte kuskus horúcim vývarom a nechajte 10 minút napučať.
  6. Na panvici orestujte nakrájanú papriku, paradajky a bielu časť jarnej cibuľky.
  7. Zmiešajte so scedeným kuskusom, osoľte, okoreňte a pokvapkajte olivovým olejom.
  8. Podávajte s upečenou treskou, ozdobte petržlenovou vňaťou, koriandrom a kvapkou citrónovej šťavy.

Výsledok? Pikantná treska s jemným kuskusom, ktorá má tak dobrú chuť, že sa môže volať „pekelne dobrá“.

Rýchle občerstvenie: Halloweenské „kukadlá“

Tieto jednohubky sú dokonalé ako drobné pohostenie – pripravené za pár minút, zdravé a v duchu Halloweenu.

Budete potrebovať:

  • väčšie listy čerstvej bazalky
  • cherry paradajky
  • mini mozzarelly
  • balzamikový ocot a olivový olej
  • čierne olivy

Postup:

  1. Listy bazalky otočte tak, aby vytvorili malé „misky“.
  2. Doprostred každého vložte plátok cherry paradajky.
  3. Naň položte polovicu mozzarelly, reznou stranou dole.
  4. Pokvapkajte balzamikovým octom a olivovým olejom.
  5. Na vrch položte plátok čiernej olivy – a „kukadlá“ sú na svete.

Tip: Ak chcete ešte realistickejší efekt, použite trochu kečupu alebo chilli omáčky ako „červenú žilku“.

Sladká desiata pre deti: Krvavé poháre s háďatkami

Fantázii sa medze nekladú – tieto dezerty sú vizuálne desivé, no chuťovo božské.

Suroviny:

  • 2 plody kaki
  • 300 g mäkkého tvarohu
  • 2 vanilkové cukry
  • 50 g nasekanej bielej čokolády
  • 200 g mrazených malín
  • ½ lyžičky mletej škorice
  • 1 lyžicu trstinového cukru
  • štipku drvenej vanilky
  • želatínové cukríky v tvare „červíkov“

Postup:

  1. Tvaroh zmiešajte s vanilkovým cukrom a bielou čokoládou, rozdeľte do pohárov.
  2. Kaki rozmixujte s trstinovým cukrom a škoricou, naneste na tvaroh.
  3. Maliny zohrejte v kastróliku s vanilkou, kým sa neroztopia, a vylejte na vrch.
  4. Ozdobte želatínovými „háďatkami“.

Ak pripravujete verziu pre dospelých, pridajte do kaki aj lyžicu rumu – dezert získa nový rozmer.

Dezert pre odvážnych: Sušienkové „krvavé prsty“

Vyzerajú desivo, ale chutia úžasne! Ideálne ako halloweenské sušienky na párty alebo tematickú večeru.

Suroviny:

  • 130 g kryštálového cukru
  • 225 g masla izbovej teploty
  • 1 vajce
  • 1 lyžička vanilkového extraktu (prípadne aj mandľového)
  • štipka soli
  • 400 g hladkej múky

Na ozdobu:

  • jahodový džem
  • plátky mandlí

Postup:

  1. Maslo vyšľahajte s cukrom do peny.
  2. Pridajte vajce, extrakty, soľ a múku, a vypracujte hladké cesto.
  3. Rozdeľte ho na dve časti, zabaľte do fólie a nechajte v chladničke hodinu odpočívať.
  4. Rúru predhrejte na 180 °C.
  5. Z těsta vytvarujte valčeky hrubé asi 2 cm, rozkrájajte ich na kúsky v tvare prstov.
  6. Pomocou špáradla vytvorte záhyby a jamky pre „nechty“.
  7. Pečte 12–18 minút dozlatista.
  8. Zahrejte džem, do ktorého namočíte mandľové plátky a prilepíte ich ako nechty.
  9. Nakoniec pridajte pár kvapiek džemu – vyzerá ako krv!

Nechajte prsty stuhnúť aspoň dve hodiny. Potom môžete svojim hosťom ponúknuť „sladké strašenie“, ktoré len tak nezabudnú.

Halloween je predovšetkým o radosti, fantázii a spoločných chvíľach. Nebojte sa preto experimentovať – aj jednoduché jedlá môžu vyzerať ako z rozprávky (alebo hororu). Pripravte stôl so sviečkami, ozdobte ho tekvicami a pustite sa do halloweenskej hostiny, ktorá bude nielen chutná, ale aj zábavná.

