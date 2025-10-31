Halloween. 5 desivo chutných dezertov, ktoré deti zbožňujú

Múmiové cookies
Múmiové cookies Foto: www.shutterstock.com

Jednoduché, hravé a chutné – presne také sú tieto nápady na halloweenske dobroty, ktoré môžete pripraviť spolu s deťmi. Nejde o nič strašidelné, iba o kopec zábavy a sladkých chutí. Každý z týchto receptov je overený, bezpečný a zvládnete ho pripraviť z bežne dostupných surovín.

Halloween – zábava, tvorivosť a rodinná pohoda

Hoci Halloween nie je tradičný slovenský sviatok, v posledných rokoch si získava obľubu najmä medzi deťmi. Milujú kostýmy, svetielkujúce tekvice a, samozrejme, sladkosti. Spoločné pečenie alebo príprava nepečených maškŕt je skvelý spôsob, ako stráviť večer kreatívne a spoločne.

Či už plánujete malú halloweensku párty alebo len chcete pre deti pripraviť tematickú sladkosť, tieto recepty sú bezpečné, nenáročné a nevyžadujú žiadne špeciálne kuchynské zručnosti. Každý krok zvládnu aj menší pomocníci – pod dohľadom dospelých.

Tip na video: ako vydlabať halloweensku tekvicu

K Halloweenu neodmysliteľne patrí tekvica. Ak si chcete vyrobiť tú najstrašidelnejšiu, pozrite si tento krátky a názorný návod:

Pavúčie sušienky s arašidovým maslom

Ingrediencie:

  • 12 arašidových sušienok (môžete použiť aj iné podľa chuti, ak niekto v rodine nemôže arašidy)
  • 12 mini čokoládových bonbónov typu Reese’s alebo iných mini košíčkov
  • ¼ šálky roztopenej horkej čokolády
  • 24 mini cukrových očiek (predávajú sa v cukrárskych potrebách)

Postup:

  1. Roztopte čokoládu vo vodnom kúpeli alebo v mikrovlnke pri nízkej teplote.
  2. Na každú sušienku dajte kvapku čokolády a prilepte čokoládový bonbón – bude predstavovať telo pavúka.
  3. Pomocou cukrárskeho vrecka alebo lyžičky nakreslite osem tenkých čokoládových nôh.
  4. Nakoniec prilepte malé očička. Nechajte čokoládu zatuhnúť pri izbovej teplote alebo v chladničke.

Tieto sušienky sú ideálne aj ako drobná ozdoba na detský stôl – chutia výborne a vyzerajú vtipne.

Múmiové cookies

Ingrediencie:

  • 2 šálky bielej čokolády
  • 8 rozdrvených sušienok Oreo alebo iných kakaových sušienok s krémom
  • ¼ šálky mini cukrových očiek

Postup:

  1. Roztopte bielu čokoládu a odlejte si malú časť bokom.
  2. Do zvyšnej časti primiešajte rozdrvené sušienky a rozotrite zmes na plech vystlaný papierom na pečenie.
  3. Odloženou čokoládou urobte na povrchu tenké „pásiky“ – vyzerajú ako obväzy múmie.
  4. Nakoniec pridajte očička a nechajte v chladničke aspoň 30 minút zatuhnúť.

Po stuhnutí rozlámte hmotu na kúsky – vzniknú chrumkavé a zábavné múmiové „cookies“.

Mandarínkové tekvičky

Ingrediencie:

  • 6 mandarínok alebo malých pomarančov
  • 6 zelených cukríkov (napríklad Tic Tac) alebo kúsky slaných tyčiniek

Postup:

  1. Mandarínky ošúpte, ale nechajte ich celé.
  2. Do vrchnej časti zapichnite zelený cukrík alebo kúsok tyčinky – vytvoríte stopku.
  3. Uložte ich do misky ako „košík s tekvičkami“.

Ide o zdravšiu alternatívu k sladkostiam – neobsahuje pridaný cukor a deti si ich zamilujú pre ich hravý vzhľad.

Monster Rice Krispie kocky

Ingrediencie:

  • 8 kociek Rice Krispie (hotových alebo domácich)
  • 150 g farebnej polevy (napríklad biela čokoláda zafarbená potravinárskymi farbami)
  • zmes cukrových očiek a posýpok

Postup:

  1. Polevu opatrne roztopte a pripravte si plech s papierom na pečenie.
  2. Každú kocku ponorte z jednej strany do polevy.
  3. Kým čokoláda nestuhne, ozdobte ju očami a farebnými posýpkami.
  4. Nechajte zatuhnúť na chladnom mieste.

Výsledok je veselý, farebný a úplne bezpečný aj pre deti – stačí použiť potravinárske farby určené na pečenie.

Čarodejnícke klobúky

Ingrediencie:

  • 1 balíček čokoládových sušienok s dierkou uprostred
  • 1 balíček čokoládových bonbónov typu Hershey’s Kiss
  • trochu medu (alebo kvapku čokolády na prilepenie)
  • farebný dekoračný gél na potraviny

Postup:

  1. Sušienku položte čokoládovou stranou nadol.
  2. Na stred dajte kvapku medu alebo čokolády a prilepte bonbón ako špičku klobúka.
  3. Pomocou dekoračného gélu nakreslite okolo základne klobúka mašľu alebo pásik.
  4. Nechajte zaschnúť a servírujte.

Tieto malé klobúčiky sú efektné, no jednoduché – ideálne na detskú oslavu.

 Sladká bodka na záver

Halloween je skvelou príležitosťou, ako zapojiť deti do varenia a tvorenia. Recepty nevyžadujú pečenie, pracujú sa s nimi ľahko a deti si môžu samy ozdobovať svoje výtvory.

Či už sa rozhodnete pre pavúčie sušienky, múmie, ovocné tekvičky alebo čarodejnícke klobúky, máte záruku, že spoločný čas v kuchyni prinesie viac než len sladkosti – vytvoríte spomienky, ktoré budú mať skutočne čarovnú príchuť.

Zapáľte sviečku v tekvici, pustite si halloweensku hudbu a užite si večer plný smiechu, tvorivosti a bezpečných, chutných dezertov.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať