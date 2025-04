Gazdinka zo západu odhalila úžasný trik na čistenie plechov. Vyzerajú, akoby sa na nich nikdy nevarilo

Ak radi pečiete, určite to poznáte – nechať plech bez papiera na pečenie môže byť síce pohodlné, ale jeho následné drhnutie nie je žiadna radosť. Často sa stáva, že zvyšky pripálených koláčov či mäsa ostanú nalepené na spodku plechu a vy ho sotva vtesnáte do drezu, aby ste ho mohli poriadne namočiť. No našťastie existuje hneď niekoľko tipov, ako tento proces zvládnuť rýchlo a bez zbytočnej námahy. Vďaka nim dosiahnete, že aj najstaršie a najopotrebovanejšie plechy budú vyzerať takmer ako nové.