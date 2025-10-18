Francúzi ju zbožňujú pre jej jemnú arómu. Pridávajú ju do vajec, hydiny aj šalátov. Posilňuje mozog, zrak aj krásu pleti

Francúzi si ju cenia pre jej jemnú, sviežu arómu a široké využitie v kuchyni. Pridávajú ju do vajec, hydiny, rýb aj šalátov. Aj keď ju u nás pozná takmer každý, len málokto vie, aké výživové hodnoty táto bežná zelená bylinka v sebe skrýva.
Tradičná bylinka z rodu cesnakov
Pa žitka (Allium schoenoprasum) patrí do rovnakej čeľade ako cibuľa, cesnak či pór. Vďaka tomu má podobné, hoci jemnejšie vlastnosti. Jej chuť je svieža, ľahko cibuľová, a preto sa hodí tam, kde by klasická cibuľa bola príliš výrazná.
Používa sa čerstvá, najčastejšie nasekaná na tvaroh, vajíčka, varené zemiaky, šaláty alebo do nátierok. Vo francúzskej kuchyni ju pridávajú aj do omáčok, krémových polievok či k rybám. Aby nestratila chuť ani farbu, pridáva sa vždy až na koniec varenia.
Zloženie a výživová hodnota
Pažítka je bohatá na vitamíny A, C a K a tiež obsahuje vápnik, draslík, horčík a železo. V menšej miere sa v nej nachádzajú sírové zlúčeniny, ktoré sú typické pre rastliny z rodu Allium a prispievajú k jej jemne pikantnej chuti.
- Vitamín A podporuje zrak a imunitu.
- Vitamín C pôsobí ako antioxidant a pomáha pri tvorbe kolagénu.
- Vitamín K je dôležitý pre zrážanlivosť krvi a zdravie kostí.
Už malá porcia pažítky (asi 3 gramy – jedna polievková lyžica) pokryje približne 5 % dennej potreby vitamínu K, čo je zaujímavé množstvo vzhľadom na jej drobný objem.
Prínosy pre zdravie
Pravidelné používanie pažítky ako súčasť pestrej stravy môže mať viacero priaznivých účinkov:
- Podpora imunity – vďaka obsahu vitamínu C a antioxidantov.
- Ochrana buniek pred oxidačným stresom – antioxidanty pomáhajú spomaľovať poškodzovanie buniek spôsobené voľnými radikálmi.
- Zdravie kostí a ciev – vitamín K sa podieľa na pevnosti kostí a normálnej zrážanlivosti krvi.
- Podpora trávenia – jemne stimuluje tráviace procesy, podobne ako iné druhy cibule.
Tieto účinky sú vedecky potvrdené všeobecne pre zeleninu z rodu Allium, ku ktorému pažítka patrí, aj keď samotná pažítka bola predmetom výskumu menej často ako cesnak alebo cibuľa.
Možné protirakovinové účinky – čo vieme
Niektoré štúdie naznačujú, že rastliny z rodu Allium môžu znižovať riziko určitých druhov rakoviny, najmä tráviaceho traktu. Tento efekt súvisí s obsahom organických zlúčenín síry, ktoré vplývajú na enzýmy zodpovedné za detoxikáciu v tele.
Treba však dodať, že pri pažítke samotnej zatiaľ neexistuje dostatok dôkazov, ktoré by tento účinok potvrdili. Môžeme teda povedať, že pažítka je súčasťou zdravej stravy, ktorá nepriamo podporuje obranyschopnosť organizmu, ale nemožno ju považovať za liek ani prevenciu rakoviny.
Prečo sa oplatí pestovať pažítku doma
Pažítka je nenáročná rastlina, ktorú možno pestovať celoročne – v záhradke, v črepníku aj na okennom parapete.
- Rastie rýchlo a po zrezaní znovu obrastá.
- Jej kvety sú jedlé a môžu ozdobiť šaláty alebo nátierky.
- Ak ju usušíte alebo zmiešate so soľou, získate domácu pažítkovú soľ, ktorú možno použiť počas zimy.
Zhrnutie
Pažítka nie je len dekorácia na tanieri. Je to výživná a chutná bylinka, ktorá:
- obsahuje dôležité vitamíny a minerály
- podporuje imunitu a trávenie
- chráni bunky pred oxidačným stresom
- a dopĺňa jedálniček o prírodné antioxidanty
Hoci jej účinky nie sú také výrazné ako pri cesnaku, pravidelné používanie pažítky v jedlách je jednoduchý spôsob, ako si zlepšiť kvalitu stravy – zdravým, prirodzeným a chutným spôsobom.