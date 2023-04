Čierno-biela kúpeľňa - bizarný alebo atraktívny dizajn?

Zariaďovanie kúpeľne si vyžaduje veľkú pozornosť. Okrem samotného nábytku ju robia atraktívnou obklady, dlažba a sanita. A čo tak kombinácia kontrastných farieb? Presvedčte sa sami, či má čierno-biela kúpeľňa punc elegancie a luxusu, alebo by ste jej výber oľutovali.

Ak by sme sa bavili o móde, len by sme zopakovali dobre známu vec, že čierna je nositeľom elegancie, je večná a nič ňou „nepokazíte“. Ako je to v oblasti interiérového dizajnu? To, že biela sa skutočne nosí aj v bývaní sme vám ukázali prostredníctvom niekoľkých článkov. Teraz sa pokúsime dokázať, že aj čierna má v zariadení svoje čestné miesto.

Čierno biela kúpeľňa – pristupovať s citom…

Tak by malo znieť motto, podľa ktorého sa budete pri návrhu kúpeľne riadiť. Nedá sa totiž s presnosťou povedať, čo je vyvážený pomer čiernej a bielej farby. Ak nie ste presvedčení o tom, že máte dizajnérske cítenie, túto kombináciu radšej zvážte alebo ju prediskutujte s odborníkmi, napríklad v kúpeľňových štúdiách.

Všeobecne platí, že biela farba priestor opticky zväčšuje, zatiaľ čo jej kontrastná čierna sa postará o presný opak. Preto si treba uvedomiť, na ktoré časti obkladov, dlažby a stien ich využijeme. Nikto sa predsa nechce cítiť stiesnene vo vlastnom byte či dome. Nielen v tomto prípade pozor na osvetlenie. Dokáže úplne zmeniť priestor a podčiarknuť celkový dizajn.

V prípade rozhodovania, ktorá farba bude dominovať a kde, sa naskytá aj otázka, aké veľké okno tvorí súčasť kúpeľne. V prípade malého okienka je lepšie z čiernej ubrať, no veľké, napríklad strešné okno sa postará o dostatočné presvetlenie kúpeľne. Vtedy môžete nechať čiernu naozaj vyniknúť.

Vzorom povedzte áno!

Čierno biela kombinácia kúpeľní je obľúbená napríklad v Holandsku. No nielen tam sa stretnete so šachovnicovým vzorom na podlahe. Takýto dizajn dlažby si vak vyžaduje väčšiu pozornosť, čo sa kúpeľňového nábytku a sanity týka. Celkové zladenie totiž nemusí byť úplnou malinou…

Vzory sú však v tomto farebnom kontraste vítané. Najmä súčasné moderné 3D obklady umožňujú z kúpeľní vytvoriť naozaj luxusný interiér. Inak to nie je ani so sanitou. Aj tú zoženiete v čiernej farbe. Otázkou však zostáva náročnosť údržby. Ale kúpeľňu treba udržiavať v čistote tak či tak, no nie?

Vzory môžu čierno-bielej kúpeľni dodať originálnu atmosféru. S týmto netradičným dizajnom však opatrne, najmä v malých kúpeľniach. Priveľa vzorov môže pôsobiť chaoticky a výsledný efekt bude naozaj bizarný. Decentnosť sa opláca aj v tomto prípade…

