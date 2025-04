EÚ zavádza vekový strop pre vodičov. Zásadná legislatívna novinka od roku 2025

Vedenie motorových vozidiel, dopravné nehody a bezpečnosť na cestách – ako sa to všetko spája s vekom? Európska únia predpokladá, že práve pokročilý vek môže výraznejšie ovplyvniť schopnosť vodiča bezpečne šoférovať. Preto sa diskutuje o novej hornej vekovej hranici pre vedenie motorových vozidiel, prípadne o zavedení prísnejších pravidelných kontrol. V roku 2025 by sa tak mohli v niektorých členských krajinách EÚ objaviť významné zmeny.

Starší vodiči a bezpečnosť na cestách

Otázka vyššieho veku za volantom je citlivá, pretože každý človek starne individuálne. Kým niektorí seniori môžu mať oslabené reflexy, zrak alebo sluch, iní fungujú na cestách lepšie ako niektorí mladí vodiči. Spôsob, akým sa starší vodiči posudzujú, je preto vo viacerých krajinách predmetom intenzívnych diskusií.

Niektoré štáty Európskej únie nemajú žiadne špecifické lekárske prehliadky pre vodičov vo vyššom veku, iné, ako napríklad Slovensko, majú tento systém už zavedený. Spoločným cieľom by však malo byť, aby na cestách jazdili len tí, ktorí dokážu vozidlo ovládať bezpečne. EÚ teda zvažuje vytvorenie spoločných usmernení, ktoré by sa prispôsobili potrebám jednotlivých členských krajín.

Aká je situácia na Slovensku?

Na Slovensku sa povinné lekárske prehliadky týkajú vodičov, ktorí dovŕšili určitý vek. Konkrétne platí, že:

Po dosiahnutí 65 rokov vodič podlieha povinnosti mať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

vodič podlieha povinnosti mať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Prehliadky sa vo všeobecnosti opakujú v pravidelných intervaloch (najčastejšie každých 5 rokov), no podrobné lehoty upravuje zákon.

Po prekročení 70. roku života sa prehliadky môžu vyžadovať častejšie (napr. každé 2 roky), keďže riziko zdravotných komplikácií narastá.

sa prehliadky môžu vyžadovať častejšie (napr. každé 2 roky), keďže riziko zdravotných komplikácií narastá. Vodiči, ktorí dosiahli stanovený vek, musia navyše na požiadanie predložiť doklad o zdravotnej spôsobilosti (potvrdenie od lekára), prípadne ho nosiť so sebou v aute.

V praxi teda o tom, či starší vodič môže alebo nemôže ďalej šoférovať, rozhoduje lekár na základe zdravotného stavu konkrétnej osoby. Samotná veková hranica automaticky neznamená, že človek príde o vodičské oprávnenie. Ak je senior v poriadku a jeho lekár nevidí žiadne vážne obmedzenia pre šoférovanie, môže aj naďalej jazdiť.

Čo môže priniesť nová regulácia EÚ?

V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku alebo v Taliansku, podobné povinné prehliadky pre starších vodičov zavedené nie sú (alebo majú len voľnejší systém). Európska únia preto navrhuje vytvorenie jednotnejších pravidiel, ktoré by mohli zahŕňať:

Zavedenie povinných lekárskych kontrol od určitého veku pre všetky členské krajiny EÚ. Nutnosť nosiť so sebou potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – tak, ako to je bežné u nás na Slovensku. Posúdenie reakčnej doby, zraku či iných dôležitých faktorov, ktoré môžu spôsobiť, že vodič už nie je na cestách dostatočne bezpečný.

Aj keď sa občas spomína možnosť “povinného odovzdania vodičského preukazu” pri dosiahnutí istej vekovej hranice, podľa súčasných diskusií to nevyzerá, že by EÚ išla týmto smerom. Oveľa pravdepodobnejšie je zavedenie striktných kontrol, ktoré by jednotlivo vyhodnotili, či konkrétny vodič ešte môže bezpečne jazdiť.

Prečo sa seniori nemusia hneď obávať?

Mnohých starších vodičov vyľakali informácie o prísnych obmedzeniach a okamžitom odoberaní vodičských preukazov. Reálne však ide skôr o snahu harmonizovať pravidlá v rámci celej Európy tak, aby:

Bezpečnosť na cestách neohrozovali vodiči s vážnymi zdravotnými problémami,

neohrozovali vodiči s vážnymi zdravotnými problémami, Starší šoféri nemuseli prísť o vodičské oprávnenie len na základe samotného veku,

nemuseli prísť o vodičské oprávnenie len na základe samotného veku, Každý štát dodržiaval rovnakú minimálnu úroveň kontrol.

Pre Slovensko, ktoré už dávno zaviedlo pravidelné lekárske kontroly pre starších vodičov, by prípadná nová regulácia EÚ nemusela znamenať žiadnu dramatickú zmenu. Dá sa predpokladať, že podstata systému zostane rovnaká – teda individuálne posudzovanie zdravotnej spôsobilosti každého vodiča po dosiahnutí určitého veku.

Záver: Bezpečne a s rozumom za volantom

Hoci sa v niektorých krajinách očakávajú väčšie legislatívne úpravy, na Slovensku nateraz nehrozí, že by ste pri dosiahnutí určitej vekovej hranice museli automaticky vrátiť vodičský preukaz. Kľúčom naďalej zostáva dôkladná lekárska kontrola a zodpovedný prístup k šoférovaniu.

Zavádzanie jednotných európskych noriem a pravidiel však môže prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách a k tomu, aby sa podmienky pre starších vodičov vyrovnali naprieč členskými štátmi. Ak ste senior a pravidelne sledujete svoj zdravotný stav, prípadné novinky v legislatíve by nemali predstavovať žiadny dôvod na paniku. Naopak, môžu potvrdiť, že za volantom sa cítite stále iste a bezpečne – čo je dobrá správa pre všetkých účastníkov cestnej premávky.