Ešte pred prvými mrazmi. Pripravte ríbezle na zimu, aby vás na jar odmenili bohatou úrodou

Ríbezle patria medzi najobľúbenejšie ovocie v slovenských záhradách – sú plné vitamínov, výborne sa hodia na džemy, kompóty či do koláčov a počas Vianoc nimi radi plníme sladké pečivo. Aby sa vám však aj budúci rok na konároch červenali šťavnaté strapce, treba sa o kríky postarať ešte predtým, ako sa objavia prvé mrazy.
Jeseň rozhoduje o úrode
Mnohí záhradkári vedia, že o kvalite úrody nasledujúcej sezóny sa často rozhoduje už na jeseň predchádzajúceho roka. A pri ríbezliach to platí dvojnásobne. Či už pestujete červené, biele alebo čierne ríbezle, všetky potrebujú pred zimou pozornosť a starostlivosť, aby sa na jar zobudili v plnej sile.
Správny rez podľa druhu
Základom úspešného prezimovania je rozumný jesenný rez, ktorý nasmeruje energiu rastliny do plodonosného dreva. Aj keď ríbezle rodia najlepšie na starších konároch, bez pravidelného omladzovania kríka sa úroda časom zmenší.
Najvhodnejší čas na rez prichádza po opadaní listov.
- Biele a červené ríbezle – odstráňte všetky vetvy staršie ako štyri roky, pretože už neprinášajú plody a zbytočne zahusťujú ker. Bočné výhonky skráťte na niekoľko púčikov, čím podporíte rast mladého dreva, na ktorom budú tvoriť plody.
- Čierne ríbezle – tento druh plodí hlavne na jednoročných výhonkoch, preto mu doprajte razantnejší rez. Staršie konáre odstráňte tak, aby rastlina na jar vytvorila nové, silné a vitálne výhony.
Ak sa o kríky teraz postaráte dôkladne, budúci rok vás čaká taká úroda, že ju ani nestihnete spracovať.
Výživa a ochrana pred zimou
Po reze nasleduje výživa – kľúčový krok, ktorý pomôže rastline prežiť chladné obdobie. Okolie kríkov prihnojte dozretým kompostom alebo hnojivom s nízkym obsahom dusíka a vyšším podielom draslíka a fosforu. Tieto živiny posilnia tkanivá a zvýšia odolnosť proti mrazu.
Mulčovanie – jednoduchá, ale účinná ochrana
Predtým než záhradu na zimu opustíte, nezabudnite na vrstvu mulču okolo každého kríka. Môžete použiť slamu, lístie, posekanú trávu či kôru. Mulč plní dvojitú funkciu – chráni korene pred premrznutím a zároveň bráni rastu buriny.
Ak bývate v oblasti, kde sú zimy obzvlášť drsné, môžete ríbezle navyše obaliť netkanou textíliou. V nížinách či miernejších oblastiach to väčšinou nie je potrebné, no vo vyšších polohách ide o výbornú poistku proti silným mrazom.
Malý jesenný rituál s veľkou odmenou
Správne zazimovanie ríbezlí nevyžaduje žiadne zložité kroky, len trocha času a starostlivosti. Tieto jednoduché úkony im pomôžu lepšie zvládnuť zimu a vám zabezpečia bohatú úrodu na ďalší rok.
Predstavte si, ako v lete zbierate celé strapce šťavnatých, kyslasto-sladkých bobúľ – na koláče, džemy, sirupy či do mrazničky. Niekoľko hodín práce na jeseň sa vám tak vráti v podobe chutného ovocia, ktoré poteší nielen chuťové poháriky, ale aj dušu každého záhradkára.