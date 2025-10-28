Dyňový olej. Tekutý poklad, ktorý predčí aj olivový. Prospeje srdcu, cievam a dokonca aj tráveniu

Temne zelený, jemne orieškový a plný zdraviu prospešných látok – taký je tekvicový olej, jeden z najcennejších rastlinných olejov vôbec. Hoci na Slovensku ešte stále nie je taký známy ako olivový, v susednom Rakúsku patrí medzi základné suroviny v kuchyni. Pravidelnou konzumáciou môžete podporiť zdravie srdca, ciev aj pokožky – a navyše dodáte jedlám originálnu chuť a farbu.
Pôvod a výroba: z tradície Štajerska
Tekvicový olej má svoj pôvod v rakúskom Štajersku, kde sa vyrába už celé stáročia. Lisuje sa z pražených semien špeciálnej odrody tekvice olejnej (Cucurbita pepo var. styriaca), ktorá má tmavozelené semená bez šupky.
Na výrobu jedného litra oleja je potrebných približne tri kilogramy semienok. Výsledkom je tmavozelený až hnedastý olej s výraznou orieškovou vôňou. Jeho typickú farbu mu dávajú chlorofyly a karotenoidy, teda rastlinné pigmenty s antioxidačnými účinkami.
Olej zo Štajerska má dokonca chránené zemepisné označenie pôvodu (PGI) a je považovaný za rakúsku kulinársku špecialitu. V krajine sa používa nielen do šalátov, ale aj na netradičné jedlá – napríklad pár kvapiek sa pridáva na vanilkovú zmrzlinu či tvarohové dezerty.
Prečo je tekvicový olej zdravý
Tekvicový olej nie je žiadnym zázračným liekom, ale vedecké štúdie potvrdzujú, že jeho pravidelná konzumácia môže mať pozitívny vplyv na zdravie.
- Obsahuje vysoké množstvo nenasýtených mastných kyselín (najmä omega-6 a omega-9), ktoré podporujú správnu hladinu cholesterolu a môžu pomôcť znižovať riziko srdcovo-cievnych ochorení.
- Je bohatý na fytosteroly, ktoré prispievajú k udržaniu normálnej hladiny „zlého“ LDL cholesterolu.
- Nájdete v ňom aj vitamín E, ktorý pôsobí ako antioxidant – chráni bunky pred oxidačným stresom a spomaľuje proces starnutia.
- Niektoré výskumy naznačujú, že olej z tekvicových semien môže priaznivo ovplyvniť krvný tlak a zdravie prostaty, hoci tieto účinky zatiaľ nie sú úplne potvrdené rozsiahlymi klinickými štúdiami.
Ako ho správne používať
Tekvicový olej sa neodporúča zahrievať, pretože pri vyššej teplote stráca cenné látky. Najlepšie je používať ho zastudena – ako dochucovadlo po uvarení jedla.
Skvelo sa hodí do:
- zeleninových a zemiakových šalátov
- krémových polievok (napr. tekvicová, batátová, mrkvová)
- nátierok z tvarohu, fazule alebo šošovice
- dezertov (napríklad s vanilkovou zmrzlinou či medom)
Ak je jeho chuť na vás príliš výrazná, môžete ho zmiešať s jemným repkovým alebo slnečnicovým olejom. Vznikne tak ľahšia verzia, ktorá si pritom zachová väčšinu výživných látok.
Prečo si ho obľúbia aj športovci a seniori
Vďaka obsahu nenasýtených tukov a antioxidantov je tekvicový olej vhodný pre ľudí všetkých vekových kategórií.
- Športovci ho oceňujú ako prirodzený zdroj tukov, ktoré prispievajú k regenerácii organizmu po záťaži.
- Starší ľudia môžu z jeho pravidelného užívania profitovať vďaka podpore cievnej pružnosti a celkového prekrvenia.
Nie sú to však účinky okamžité – ide skôr o dlhodobý príspevok k vyváženej strave, ktorý sa prejaví len pri pravidelnom používaní a celkovo zdravom životnom štýle.
Skladovanie a trvanlivosť
Tekvicový olej je citlivý na svetlo aj teplo. Preto ho uchovávajte v tmavej fľaši v chladničke. Po otvorení by sa mal spotrebovať približne do troch mesiacov, aby si zachoval svoju arómu, chuť a obsah antioxidantov.
Tekvicový olej síce nie je „zázrakom“, ktorý by nahradil olivový, no právom patrí medzi najzaujímavejšie a najzdravšie rastlinné oleje. Vďaka svojmu zloženiu podporuje srdce, cievy a celkové zdravie. Navyše premení obyčajné jedlá na kulinársky zážitok – stačí pár kvapiek a na tanieri sa zjaví smaragdová stopa zdravia.