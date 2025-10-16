Domácnosti minú za kúrenie aj viac než 900 eur ročne. Chytrý termostat dokáže účet výrazne znížiť

Vykurovacia sezóna sa na Slovensku začína tradične na jeseň – väčšinou v druhej polovici septembra alebo začiatkom októbra. Tento rok sa však kvôli teplejšiemu počasiu kúrenie spustilo o niečo neskôr. Dobrou správou je, že ceny tepla a energií zatiaľ nerastú tak prudko ako v minulých rokoch, takže výdavky by mali zostať približne na rovnakej úrovni.
Podľa údajov Štatistického úradu SR tvorí vykurovanie až dve tretiny celkovej spotreby energie v domácnostiach. V praxi to znamená, že bežná rodina zaplatí za teplo od 700 do 1 000 eur ročne, v závislosti od typu bývania, zdroja tepla a kvality zateplenia.
Ako sa dá ušetriť bez obetovania komfortu
Najjednoduchší spôsob, ako znížiť výdavky, je mierne zníženie teploty v interiéri. Odborníci sa zhodujú, že každý stupeň Celzia navyše alebo menej môže ovplyvniť spotrebu o 4 až 6 %. Zníženie teploty napríklad z 22 °C na 20 °C tak môže znamenať úsporu niekoľkých desiatok eur ročne.
Nie každému však vyhovuje žiť v chladnejšom byte. Riešením, ktoré umožní šetriť bez zníženia pohodlia, je inteligentné riadenie kúrenia – systém, ktorý kúri len vtedy, keď je to skutočne potrebné.
Video: Ako zvýšiť účinnosť radiátorov
Krátke video s tipmi, ako z radiátorov dostať viac tepla (napríklad odvzdušnením, odstránením prekážok pred radiátorom alebo použitím odrazových fólií):
Čo dokáže inteligentné kúrenie
Moderné termostaty dokážu automaticky upravovať teplotu podľa denného režimu a prítomnosti ľudí v domácnosti. Keď nikto nie je doma, kúrenie sa automaticky zníži. Tesne pred návratom obyvateľov sa teplota opäť zvýši, aby bolo doma príjemne.
Teplotu možno ovládať aj na diaľku cez mobilnú aplikáciu alebo hlasom, a systémy ponúkajú aj praktické režimy ako „dovolenka“ či „ochrana proti mrazu“, ktoré pomáhajú šetriť energiu počas neprítomnosti.
Podľa testov európskych energetických agentúr dokáže inteligentné riadenie kúrenia znížiť spotrebu o 10 až 15 % ročne – v závislosti od typu vykurovania, zateplenia a spôsobu používania.
Investícia, ktorá sa oplatí
Úspory síce závisia od konkrétnej situácie, no inteligentné systémy sa väčšine domácností vrátia v priebehu 3 až 5 rokov. Okrem finančnej stránky prinášajú aj lepší prehľad o spotrebe a väčší komfort.
Na ich kúpu a montáž možno v niektorých prípadoch získať finančnú podporu z programov zameraných na úsporu energií a modernizáciu domácností.
Jednoduchá inštalácia a široká kompatibilita
Väčšina moderných termostatov je kompatibilná s rôznymi typmi vykurovania – od klasických kotlov až po tepelné čerpadlá. Montáž je jednoduchá, a vo väčšine prípadov ju zvládne aj domáci majster bez nutnosti zásahu technika.
Podľa odborníkov predstavujú inteligentné termostaty jeden z najúčinnejších a najdostupnejších spôsobov, ako znížiť spotrebu energie bez zníženia komfortu bývania.
Ak chcete mať teplo pod kontrolou, šetriť energiu a zároveň žiť pohodlne, inteligentné riadenie kúrenia je rozumná investícia. V kombinácii s drobnými opatreniami z videa dokáže byť vaša vykurovacia sezóna citeľne lacnejšia – a dom zostane rovnako útulný ako doteraz.