Domáci recept na ochranu uhoriek. 10 kvapiek prírodného lieku vám zaistí bohatú úrodu až do jesene

Tešíte sa na šťavnaté uhorky priamo zo svojej záhradky? Skúsení záhradkári už poznajú množstvo fintičiek, ako dopestovať bohatú úrodu zdravých a chutných plodov. Ak však s pestovaním uhoriek ešte len začínate, určite oceníte zopár užitočných rád, vďaka ktorým budete žať úspechy a predídete najčastejším chybám.

Správny výber miesta je kľúčový

Uhorky patria medzi citlivé rastliny, ktoré sú veľmi náročné na vhodný výber stanoviska. Najmä si dávajte pozor, ak ste v záhone minulú sezónu pestovali rastliny ako paradajky, cukety či melóny. Tieto plodiny často odčerpajú z pôdy dôležité živiny a môžu ju dokonca infikovať chorobami či plesňami, ktoré uhorkám veľmi škodia.

Uhorky tiež rozhodne nevysádzajte na rovnaké miesto dva roky po sebe. Ideálne je vybrať takú časť záhrady, ktorá bola predchádzajúcu sezónu ponechaná v pokoji. Tým zabezpečíte, že vaše rastliny nebudú ohrozené chorobami prenesenými z predošlých plodín, a zároveň sa im dostane dostatok živín z pôdy, ktorá si odpočinula.

Aká pôda je najvhodnejšia?

Uhorky milujú mierne kyslú pôdu. V žiadnom prípade však nesmie byť zásaditá, pretože by sa rastlinám nedarilo a uhorky by mohli začať žltnúť alebo slabnúť. Zároveň sa ale vyvarujte extrémne kyslej pôdy, ktorá by mohla brániť správnemu vstrebávaniu živín.

Najlepšie urobíte, ak pôdu pred výsadbou obohatíte kvalitným kompostom. Ten nielen dodá potrebné živiny, ale tiež zabezpečí, že pôda bude dobre vyhriata, čo je pre uhorky mimoriadne dôležité. Čím lepšie pripravená pôda, tým kvalitnejšia a bohatšia bude aj samotná úroda.

Zázračná sila jódu: stačí 10 kvapiek

Možno vás prekvapí, aké jednoduché a účinné riešenie na ochranu uhoriek existuje. Vyskúšajte prírodný trik s jódom. Každý mesiac stačí rozmiešať iba 10 kvapiek jódu v litri odstátej vody a takouto zmesou pravidelne zalievať uhorkové záhony.

Jód predstavuje spoľahlivú prevenciu proti bežným chorobám a plesniam, ktoré často postihujú uhorky. Výhodou je, že nepotrebujete žiadne chemické postreky, ktoré by mohli ohroziť vaše zdravie alebo znečistiť pôdu. Vaše uhorky sa vám odvďačia zdravím, pevnosťou a mimoriadne bohatou úrodou, ktorú si môžete vychutnávať až do jesenných mesiacov.

Zalievajte správne – používajte teplú vodu

Zavlažovanie uhoriek vyžaduje trochu citlivosti a trpezlivosti. Uhorky totiž nesmiete nechať vyschnúť, pretože nedostatok vody spôsobuje ich deformáciu, horkosť a oslabenie rastliny. Na druhej strane, príliš veľká vlhkosť im tiež neprospieva, pretože môže podporovať plesne.

Optimálne je zalievať rastliny vodou s teplotou približne 20 až 30 °C. Nikdy nepoužívajte studenú vodu priamo zo studne alebo vodovodu – chladná voda by mohla uhorky šokovať, čo vedie k ochoreniam či zastaveniu rastu. Ideálne je preto nechať vodu vopred odstáť napríklad v záhradnom sude či vedre, kde sa prirodzene ohreje na teplotu okolitého prostredia.

Pestovanie uhoriek: v skleníku, na záhone alebo na balkóne?

Najčastejším spôsobom pestovania uhoriek je využitie skleníkov či fóliovníkov. Dôvod je jednoduchý – v takýchto podmienkach môžete ľahko udržať optimálnu teplotu, vlhkosť a ochranu pred výkyvmi počasia, čo uhorkám veľmi vyhovuje.

Napriek tomu sa nemusíte báť vysadiť uhorky aj priamo do záhona, pokiaľ je miesto dobre vybrané a pôda správne pripravená. A čo keď nemáte záhradku? Uhorky môžete úspešne pestovať aj na balkóne vo väčších kvetináčoch alebo kontajneroch. S pravidelnou starostlivosťou, správnou pôdou a dostatkom teplej vody zvládnete vypestovať zdravé a chutné uhorky aj v malom priestore.