Domáci pečený chlieb s tekvicovými semienkami. Jednoduchý recept bez miesenia

Nie je nič príjemnejšie ako vôňa čerstvo upečeného chleba, ktorá sa nesie celým domom a okamžite navodí pocit domova. Praskajúca kôrka, teplý bochník na stole a jemne oriešková aróma semienok – to je kombinácia, ktorá dokáže spríjemniť aj ten najpochmúrnejší jesenný deň. A keď navyše nepotrebujete ani robot, ani dlhé miesenie, radosť z pečenia je dvojnásobná.
Tento domáci tekvicový chlieb je vláčny, jemne nasladlý a vďaka semienkam na povrchu krásne chrumká. Ideálny je nielen k raňajkám s maslom, ale aj k polievke či syrom na večeru.
Inšpirácia vo videu
Ak si chcete pozrieť, ako presne vyzerá príprava tohto chleba krok za krokom, pozrite si video od CookingCarnival na YouTube.
Prečo pridať do cesta tekvicu?
Podľa výživovej špecialistky je tekvica výborným zdrojom antioxidačného vitamínu A, ktorý chráni zrak a spomaľuje rozvoj makulárnej degenerácie. Okrem toho dodáva chlebu zaujímavú chuť, jemnú oranžovú farbu a zlepšuje jeho vláčnosť – zostáva mäkký dlhšie ako bežný chlieb.
Recept na domáci chlieb, ktorý sa upečie takmer sám
Potrebujete:
- 3 hrnčeky hladkej múky
- 1 a ½ lyžičky soli
- ½ lyžičky sušeného droždia
- 1 a ½ hrnčeka vlažnej vody
- ½ hrnčeka tekvicového pyré
- hrsť tekvicových semienok
- trošku oleja na potretie
Tip: Tekvicové pyré si jednoducho pripravíte tak, že tekvicu upečiete domäkka a rozmixujete na hladkú kašu.
Postup prípravy
- Zamiešanie cesta
V miske zmiešajte múku, soľ a droždie. Pridajte vlažnú vodu a tekvicové pyré. Všetko premiešajte vareškou, kým sa suroviny nespoja do hustej, mierne lepkavej hmoty. Nebojte sa, ak bude cesto redšie – presne také má byť.
- Dlhé kysnutie
Misku prikryte čistou utierkou a nechajte ju stáť pri izbovej teplote aspoň 12 hodín, ideálne cez noc. Počas tohto času droždie urobí svoju prácu a cesto krásne narastie.
- Tvarovanie bochníka
Na druhý deň cesto premiestnite na pomúčenú dosku, niekoľkokrát ho preložte a vytvarujte do guľatého bochníka. Položte ho na papier na pečenie a nechajte ešte 30–40 minút podkysnúť.
- Pečenie
Rúru si rozohrejte na 230 °C spolu s liatinovým hrncom alebo inou nádobou s pokrievkou. Keď je všetko poriadne horúce, vložte cesto aj s papierom do hrnca, prikryte a pečte 30 minút. Potom pokrievku odstráňte a dopečte ešte 15 minút, kým kôrka nezíska zlatistý odtieň.
- Chladenie
Po upečení nechajte chlieb vychladnúť na mriežke – vďaka tomu zostane kôrka krásne chrumkavá.
Chuť jesene v každom krajci
Tekvicové pyré dá chlebu jemný jesenný nádych – farbou aj chuťou. Sladkasté tóny sa výborne dopĺňajú s maslom, syrom alebo dokonca s kvapkou medu. Tekvicové semienka sa pri pečení rozvoňajú a vytvoria voňavý, chrumkavý povrch, ktorý robí z obyčajného bochníka malý zázrak na stole.
Ak ho ochutnáte ešte teplý, s kúskom masla, pochopíte, prečo sa tento jednoduchý recept stal obľúbeným po celom svete. A čo je najlepšie – nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie ani skúsenosti. Len trochu trpezlivosti, voňavú tekvicu a chuť vytvoriť niečo poctivé vlastnými rukami.