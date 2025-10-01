Domáca slivková nutela. Lacnejšia, bez palmového oleja a neskutočne chutná

Čokoládové nátierky sú obľúbenou maškrtou mnohých detí aj dospelých. Ich kupované verzie však často obsahujú palmový olej a nie sú práve lacné. Existuje však jednoduchá domáca alternatíva – slivková čokoládová nátierka, ktorú si viete pripraviť sami.
Ako chutí?
Na prvý pohľad aj chuťou pripomína klasickú čokoládovú nátierku, no jej základom sú slivky. V spojení s kakaom a kúskom horkej čokolády vzniká hustý krém s výraznou sladkou chuťou.
Použiť ju môžete na pečivo, palacinky, lievance, do koláčov alebo len tak na lyžičku.
Čo prinášajú slivky
Slivky sú ovocie s obsahom:
- vlákniny, ktorá podporuje správne trávenie
- vitamínu E a menšieho množstva ďalších vitamínov
- minerálov ako draslík, vápnik, horčík či fosfor
Sušené slivky sa tradične používajú pri problémoch so zápchou. Slivky obsahujú aj prírodné antioxidanty, ktoré sa prirodzene nachádzajú v ovocí.
Treba však dodať, že pri príprave tejto nátierky sa používa aj cukor, kakao a čokoláda, takže nejde o diétne jedlo – je to sladkosť, ktorú je vhodné jesť s mierou.
Recept na domácu slivkovú nátierku
Ingrediencie (na cca 20 menších pohárov):
- 2,5 kg vykôstkovaných sliviek
- 750 – 1000 g cukru (podľa kyslosti ovocia)
- 200 g kakaa
- 100 g horkej čokolády
Postup:
Slivky umyte, odkôstkujte a na miernom plameni rozvarte. Pridajte cukor, kakao a nasekanú čokoládu, premiešajte a krátko povarte. Následne rozmixujte dohladka a nechajte odležať do nasledujúceho dňa. Potom plňte do čistých pohárov a sterilizujte 15 minút pri 80 °C.
Ako nátierku uchovávať
- V chladničke vydrží po otvorení približne 2 týždne.
- Zavárané poháre vydržia v tmavej a chladnej špajzi aj niekoľko mesiacov, pokojne do ďalšej slivkovej sezóny.
Možnosti úprav
- Časť cukru môžete nahradiť napríklad javorovým sirupom alebo rozmixovanými datľami.
- Ak chcete výraznejšiu chuť, môžete pridať trochu rumu, vanilkový extrakt alebo štipku škorice.
- Pre vegánsku verziu použite horkú čokoládu bez mliečnych zložiek.
Ako ju využiť?
- ako nátierku na chlieb, rožky, palacinky či lievance
- ako náplň do koláčov, rolád a tort
- na spestrenie jogurtu alebo kaše
- alebo jednoducho ako sladkú maškrtu priamo z pohára
Čo s kôstkami?
Ani slivkové kôstky nemusíte vyhadzovať. Po vysušení sa dajú vložiť do plátenného vrecúška a použiť ako nahriaty vankúšik na uvoľnenie stuhnutých svalov či pri bolestiach brucha.
Domáca slivková nátierka je jednoduchý spôsob, ako využiť úrodu sliviek. Chuťovo pripomína čokoládovú pomazánku, no jej základom je ovocie. Nie je to diétna potravina, ale vďaka domácemu spracovaniu máte pod kontrolou zloženie a vyhnete sa palmovému oleju či zbytočným prísadám.