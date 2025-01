Dokonalý rezeň, ktorý si väčšina Slovákov nevie pripraviť. Tipy šéfkuchára, ako na to

Kto by nechcel vedieť, ako pripraviť ten naozaj perfektný rezeň, ktorý bude krásne chrumkavý a šťavnatý zároveň? Rezeň je tradičným pokrmom, ktorý sa často objavuje na našich stoloch pri rodinných oslavách, sviatkoch alebo počas víkendov. Tento jednoduchý, ale vynikajúci pokrm si mnohí z nás radi pripravujeme, ale často nie je ľahké dosiahnuť jeho dokonalosť. Renomovaný šéfkuchár sa podelil o svoje overené tipy, ako pripraviť rezeň tak, aby mal nielen výbornú chuť, ale aj dokonalú textúru.

Výber správneho mäsa – na tom záleží najviac

Základným prvkom každého kvalitného rezňa je samozrejme výber správneho mäsa. Aj keď je kuracie mäso obľúbenou voľbou, nie je vždy ideálne na prípravu rezňov. Ak sa rozhodnete pre kuracie mäso, odporúča šéfkuchár zvoliť stehná, ktoré sú šťavnatejšie a po usmažení ich môžete ešte na pár minút vložiť do rúry, aby sa dokonale prepiekli. Okrem kuracieho mäsa sú skvelé aj teľacie kotlety, ktoré dodajú rezeň jemnejšiu a delikátnejšiu chuť. Bravčové mäso je zase klasikou, ktorá sa používa najčastejšie pri príprave rezňov. Pre tých, ktorí sa neboja vyskúšať niečo nové, môže byť zaujímavou voľbou aj zverina, ako napríklad jelenie alebo diviačie mäso, ale je potrebné vedieť, ako na to, aby bolo mäso správne pripravené. Pred smažením nezabudnite mäso dochutiť – cesnak, soľ, čerstvo mleté čierne korenie a pridaný rozmarín mu dodajú skvelú chuť a vôňu.

Ako na originálny trojobal – novinky, ktoré zvýraznia chuť

Každý pozná klasický trojobal – múku, vajce a strúhanku. Ale skúšali ste už vylepšiť strúhanku, aby ste dosiahli ešte lepší výsledok? Mnoho ľudí nevie, že strúhanku môžete obohatiť o rôzne ingrediencie. Pridajte do nej bylinky ako je tymian, bazalka alebo petržlen, aby sa chuť ešte viac zvýraznila. Ďalšou skvelou možnosťou je pridať do strúhanky aj trochu jemne posekaných orechov alebo čerstvo roztlačený cesnak. Ak chcete ísť ešte ďalej, môžete namiesto klasickej suchej strúhanky použiť čerstvé pečivo, ktoré vám dodá úplne novú textúru a jemnosť. Zaujímavým tipom je aj obrátený trojobal. Zvyčajne sa obalí rezeň najprv v múke, potom vo vajci a nakoniec v strúhanke. Ak však použijete túto metódu a pred smažením rezeň ešte ponoríte do vajca, dosiahnete ešte krehkejší a chutnejší výsledok.

Najlepšie tuky na smaženie – sadlo alebo prepečené maslo?

Pri smažení rezňov zohráva významnú úlohu aj výber tuku, na ktorom ich budete pripravovať. Ak ste zástancom oleja, vyberajte kvalitný repkový, palmový alebo kokosový olej. Tieto tuky sú veľmi vhodné na vysoké teploty. Avšak, ak chcete dosiahnuť tú najlepšiu chuť, šéfkuchár odporúča použiť buď maslo, alebo klasické bravčové sadlo. Tieto tuky majú ideálnu vlastnosť, že sa nezohrejú príliš rýchlo, ale počas smaženia krásne zachovajú chuť a šťavnatosť mäsa. Ak však máte radi svoj obľúbený olej, môžete ho kombinovať s troškou masla, aby ste získali lepšiu chuťovú rovnováhu.

Tipy na to, aby rezeň bol nielen chrumkavý, ale aj šťavnatý

Kľúčom k dokonalým rezňom je dosiahnuť to, aby boli krásne chrumkavé na povrchu, no stále šťavnaté vo vnútri. Prvý tip spočíva v tom, že si pripravíte strúhanku z čerstvých rožkov, ktoré dôkladne rozmixujete v mixéri. Potom pripravte rezeň podľa klasického trojobalu a smažte ho na vysokom ohni na sadle. Keď sú rezne už hotové, nechajte ich niekoľko minút vychladnúť. Potom ich položte na plátky čerstvého chleba, ktoré uložíte do veľkého hrnca. Na tieto plátky chleba položte rezne a hrniec vložte do predhriatej rúry. Pečte ich na nízkej teplote, okolo 110 °C, po dobu 45 minút. Tento postup zabezpečí, že vaše rezne budú nielen dokonale chrumkavé, ale aj nádherne šťavnaté a chrumkavé. Tento spôsob pečenia v rúre po smažení je tajomstvom, ako dosiahnuť tú najlepšiu textúru a chuť.