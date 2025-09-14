Dokonalý recept na jemné a lahodné palacinky

Či už patríte medzi milovníkov sladkých raňajok, alebo dávate prednosť skôr slaným chutiam, palacinky sú voľbou, ktorá nikdy nesklame. Sú nadýchané, lahodné a dajú sa pripraviť na desiatky spôsobov. Napriek tomu, že recept pozná väčšina ľudí, urobiť ich naozaj krehké a dokonale prepečené nie je vždy také jednoduché, ako by sa mohlo zdať.
Mnohí z nás si palacinky pripravujú „od oka“ – trochu múky, trochu mlieka, vajíčka, štipka soli a ide sa na to. Výsledok však niekedy býva ťažší, hutný alebo naopak príliš gumový. Tajomstvo úspechu spočíva v presnom pomere surovín a jednej špeciálnej prísade, ktorú bežne v palacinkovom cestíčku nenájdete. Vďaka nej sa stanú neuveriteľne jemné, ľahké a rozplývajúce sa na jazyku.
Čo budete potrebovať
Ingrediencie:
- 2 hrnčeky hladkej múky
- 3 lyžice kryštálového cukru
- 1 a ½ čajovej lyžičky jedlej sódy
- 1 a ½ lyžičky prášku do pečiva
- 1 a ¼ čajovej lyžičky soli (najlepšie hrubozrnnej alebo morskej)
- 2 a ½ hrnčeka cmaru (podmaslia)
- 2 vajcia
- 3 lyžice rozpusteného nesoleného masla
- kokosový olej na smaženie
Postup krok za krokom
- Zmiešanie suchých surovín
Do väčšej misy preosejte múku. Pridajte cukor, prášok do pečiva, sódu bikarbónu a soľ. Všetko dôkladne premiešajte, aby sa suché prísady rovnomerne spojili.
- Príprava mokrej zmesi
V menšej miske rozšľahajte vajíčka metličkou, pridajte cmar a znovu dobre premiešajte. Následne zmes vlejte do misy so suchými surovinami.
- Rozpustené maslo
Na panvici nechajte jemne rozpustiť maslo, ktoré potom vlejte do cesta. Jemne premiešajte, aby sa všetky prísady spojili. Pozor, cesto nemiešajte príliš dlho – pár hrudiek v ňom vôbec neprekáža. Naopak, ak by ste ho premiešali priveľmi, palacinky by stratili svoju ľahkosť.
- Nechajte cesto oddýchnuť
Hotové cesto zakryte utierkou a nechajte približne hodinu odpočívať pri izbovej teplote. Práve tento krok je kľúčom k nadýchanej štruktúre – cesto sa uvoľní a pri pečení lepšie naskočí.
- Pečenie palaciniek
Rozohrejte nepriľnavú panvicu na strednú teplotu. Keď je panvica horúca, pridajte dve lyžice kokosového oleja a jemne znížte plameň. Naberačkou nalejte cesto a rozotrite ho do tvaru palacinky.
- Sledovanie bubliniek
Keď sa na povrchu palacinky začnú tvoriť malé bublinky, je to znamenie, že ju treba otočiť. Druhú stranu opečte do zlatohneda. Hotovú palacinku položte na tanier vystlaný papierovou utierkou, ktorá vsiakne prebytočný olej.
Ako podávať?
A teraz prichádza tá najpríjemnejšia časť – servírovanie. Palacinky si môžete vychutnať na sladko aj na slano.
- Na sladko: potreté džemom, orieškovým maslom, roztopenou čokoládou alebo čerstvým ovocím so šľahačkou.
- Na slano: plnené špenátom, syrom gorgonzola, šunkou, hubami či bylinkovou plnkou.
Fantázii sa medze nekladú.
Ak chcete, aby vaše palacinky pôsobili ešte ľahšie, môžete do cesta pridať pár kvapiek vanilkového extraktu alebo nastrúhanú citrónovú kôru – dodá im sviežosť a krásnu arómu. Naopak, pri slanej verzii sa hodí štipka čierneho korenia alebo muškátového orieška.