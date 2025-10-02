Dokonalý jesenný dezert. Hrušková štrúdľa, ktorá očarí každého hosťa

Jeseň je obdobím, keď v kuchyni s radosťou siahneme po sladkom ovocí, orechoch a koreninách, ktoré prevoňajú celý dom. Jedným z najlepších dezertov, ktoré si môžete pripraviť, je hrušková štrúdľa – jednoduchý, no zároveň výnimočný koláč, ktorý nikdy nesklame.
Prečo práve hrušková štrúdľa?
Hrušky dozrievajú práve na jeseň, majú jemne sladkú chuť a v kombinácii so škoricou, orechmi a maslom vytvoria dokonalú plnku. Štrúdľa je navyše tradičný koláč, ktorý sa u nás pripravuje celé generácie – buď s jablkami, alebo s iným ovocím. Hrušková verzia je o niečo netradičnejšia, ale práve preto môže príjemne prekvapiť každú návštevu.
Ingrediencie (na 1 väčšiu štrúdľu – cca 8 porcií):
- 1,5 kg sladkých hrušiek
- 400 g hladkej múky
- 130 ml vlažnej vody
- 3 lyžice oleja
- 120 g práškového cukru
- 70 g nasekaných orechov (vlašské alebo lieskové)
- 70 g masla (časť do cesta, časť na potretie)
- 2 lyžice strúhaného kokosu (voliteľné)
- 3 lyžice rumu (alebo 1 lyžička rumovej arómy)
- šťava z 1 citróna
- 1 lyžička octu
- štipka soli
- mletá škorica podľa chuti
- strúhanka na zahustenie plnky
- tuk na vymastenie plechu
Postup prípravy
1. Cesto
Do misy preosejte múku, pridajte soľ, olej, ocot, časť roztopeného masla a vlažnú vodu. Vypracujte hladké, pružné cesto. Malo by byť pevné, ale nie príliš tvrdé. Z cesta vytvarujte guľu, prikryte ju potravinovou fóliou alebo utierkou a nechajte aspoň 1 hodinu odpočívať (ideálne aj dlhšie).
2. Plnka
Hrušky ošúpte, zbavte jadierok a nakrájajte na malé kúsky. V hrnci ich krátko poduste s cukrom, kým nepustia šťavu. Nechajte vychladnúť a potom pridajte nasekané orechy, kokos (ak používate), rum, škoricu a citrónovú šťavu. Ak je plnka príliš šťavnatá, prisypte trochu strúhanky, aby sa zahustila.
3. Tvarovanie štrúdle
Rúru predhrejte na 180 °C. Plech vymažte tukom. Cesto rozvaľkajte na tenký plát (najlepšie na utierke posypanej múkou). Rovnomerne naň rozložte hruškovú plnku a pomocou utierky zrolujte. Konce dobre zatlačte, aby sa plnka počas pečenia nevysypala. Povrch potrite roztopeným maslom.
4. Pečenie
Štrúdľu položte na plech a pečte približne 35–40 minút, kým nebude mať zlatohnedú kôrku. Po upečení ju nechajte aspoň 10 minút odpočinúť.
Podávanie
Hruškovú štrúdľu podávajte nakrájanú na plátky, posypanú práškovým cukrom. Výborne chutí aj s vanilkovou zmrzlinou alebo so šľahačkou.
Ak máte radi výraznejšiu chuť, môžete pridať aj hrozienka namočené v rume alebo štipku muškátového orieška.