Dokonalé jesenné potešenie. Pečené gaštany z horúcovzdušnej fritézy

Gaštany patria k neodmysliteľným symbolom jesene a Vianoc. Ich omamná vôňa sa často spája s trhmi a pouličnými stánkami, no za týmto jednoduchým plodom sa skrýva bohatá história. Hovoríme o gaštane jedlom (Castanea sativa) – plode gaštanovníka jedlého, ktorý rastie v južnej a strednej Európe. Nejde teda o plody pagaštanu konského, ktoré sú nejedlé a slúžia len ako ozdoba, ani o ázijské vodné gaštany, ktoré v skutočnosti patria medzi hľuzy.
Ak sa chcete pozrieť, ako tento jednoduchý postup vyzerá v praxi, pozrite si krátke video od autorov z YouTube kanála HEAT your time:
Od dávnych čias až po dnešnú kuchyňu
Európske a talianske gaštany boli po stáročia dôležitou súčasťou stravy v horských oblastiach, najmä v Apeninách a Pyrenejach. Ľudia ich sušili, mleli na múku a používali ako náhradu obilnín. V časoch neúrody dokonca tvorili základ jedálnička – pripravovali sa z nich kaše, placky i sladké dezerty.
Chuť, ktorá zahreje aj poteší
Jedlé gaštany majú jemne sladkastú, maslovú chuť s nádychom orieškov a vanilky. Sú výborné nielen ako teplý snack, ale aj ako prísada do polievok, plniek či koláčov. Tradične sa pečú v rúre alebo na panvici, no v súčasnosti ich možno pripraviť aj rýchlejšie – v horúcovzdušnej fritéze. Tento spôsob šetrí čas i energiu, pretože nie je potrebné zohrievať celú rúru.
Prečo gaštany pred pečením namočiť
Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výsledok, oplatí sa gaštany pred pečením namočiť do studenej vody približne na 15 až 30 minút. Vďaka tomu sa rovnomernejšie prepečú, menej vyschnú a po upečení sa jednoduchšie lúpajú. Na pečenie nie je potrebný žiadny olej – ich šupka sa aj tak krásne sfarbí a vnútro zostane mäkké.
Zdravé a výživné
Gaštany sú z výživového hľadiska oveľa odlišnejšie od klasických orechov. Obsahujú len 1–2 % tuku, zato majú vysoký podiel komplexných sacharidov (viac ako 40 %), čo z nich robí ideálny zdroj energie v chladnom období.
Okrem toho sú bohaté na:
- vitamín C – majú ho viac než väčšina orechov
- vitamíny skupiny B (B1, B2, B6)
- minerály ako draslík, horčík, fosfor a železo
- a vlákninu, ktorá podporuje trávenie
Gaštany teda nezaťažia trávenie ani cholesterol, a vďaka nižšej energetickej hodnote (asi 180 kcal na 100 g) si ich môžete dopriať aj pri ľahšej strave.
Ako pripraviť jedlé gaštany v horúcovzdušnej fritéze
Potrebujete:
- 10 – 15 čerstvých gaštanov (európske alebo talianske druhy)
- trošku morskej soli
- voliteľne: kúsok masla, lyžičku medu alebo javorového sirupu
Postup:
- Opláchnite gaštany pod studenou vodou. Na vrchnej strane každého plodu urobte ostrým nožom krížový rez alebo dlhší zárez, aby počas pečenia nepopraskali.
- Namočte ich do studenej vody na 15–30 minút a potom sceďte.
- Predhrejte fritézu na 175 °C. Gaštany vložte do košíka v jednej vrstve, zárezom nahor.
- Pečte približne 17–20 minút. V polovici času košík jemne pretrepte, aby sa opekali rovnomerne.
- Po upečení ich zabaľte na 3–5 minút do čistej utierky – para uvoľní šupku a vnútornú blanu, takže pôjdu ľahko olúpať.
- Podávajte teplé, posypané trochou soli alebo poliate roztopeným maslom. Pre sladšiu verziu môžete pridať med či javorový sirup.
Pečené gaštany patria k obdobiu, keď sa dni skracujú a vzduch vonia dymom. Ich vôňa a chuť dokážu spríjemniť aj najpochmúrnejší večer. Vďaka horúcovzdušnej fritéze si ich môžete vychutnať kedykoľvek – rýchlo, bez zbytočného neporiadku a s chuťou, ktorá vás prenesie na vianočné trhy.