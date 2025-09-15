Budete musieť "makať" aj na dôchodku? Šokujúci návrh z Nemecka desí Európu!

Predstavte si, že konečne odídete do dôchodku, plánujete oddych, čas s vnúčatami či vytúžené cestovanie. A zrazu – šup! – príde povolávací rozkaz: rok práce v sociálnych službách. Znie to ako scenár z dystopického filmu? Presne s takýmto návrhom prišiel v Nemecku známy ekonóm Marcel Fratzscher.
Aj keď ide zatiaľ „len“ o ideu, nemecká verejnosť je v šoku. Kritici hovoria o urážke ľudí, ktorí desaťročia ťahali ekonomiku, platili dane a teraz by namiesto oddychu mali opäť nastúpiť „do služby“.
Zajtra v Nemecku, pozajtra u nás?
U nás síce nikto zatiaľ podobný návrh nevyslovil, no problém je rovnaký: populácia starne, dôchodcov pribúda a pracovníkov v sociálnych službách rapídne ubúda. V Česku už dnes žijú viac než dva milióny seniorov a do polovice storočia ich môže byť až tretina obyvateľstva. Na Slovensku je situácia podobná – každý piaty človek má dnes nad 65 rokov a čísla porastú ďalej.
Prečo sa do opatrovateľstva nikto nehrnie?
Opatrovateľky patria medzi najpreťaženejšie profesie. Ťažká fyzická práca, psychický stres, smeny cez sviatky a mizerné platy. Kto by sa hrnul do roboty, kde zarobíte sotva o niečo viac než minimálku a domov odchádzate zničený? Niet divu, že mladí radšej volia sklady alebo supermarkety.
Seniori na „povinnú šichtu“?
Predstava, že by práve dôchodcovia mali nastúpiť do týchto náročných služieb, pôsobí absurdne. Väčšina má zdravotné problémy, a tí, čo ešte vládzu, si chcú konečne užívať život. „Po štyroch desaťročiach v továrni mám ísť prebaľovať cudzích ľudí? Ďakujem, neprosím!“ – takto reagujú mnohí.
Ale pozor – nie všade na svete je staroba len o pasivite. V Holandsku seniori dobrovoľne pomáhajú, vo Švajčiarsku zas funguje „časová banka“: čo odpracujete pre iných, neskôr môžete využiť sami. Rozdiel? Nikto vás tam nenúti!
Kde je pravda?
Fratzscherov návrh zatiaľ nie je zákon, len téma do diskusie. Ale už teraz vyvolal obrovské vášne a otázku, ktorú si kladú aj Česi a Slováci: čo ak budeme musieť na starobu znova nastúpiť do služby?
Odborníci však varujú: povinný rok pre dôchodcov by bol slepou uličkou. Riešením nie je nútiť starých ľudí, ale:
- konečne zaplatiť opatrovateľov poriadnymi mzdami,
- využiť moderné technológie, ktoré uľahčia prácu,
- a motivovať dobrovoľníctvo namiesto trestania seniorov ďalšou povinnosťou.
Tak čo myslíte vy? Je povinný „sociálny rok“ iba strašiak z Nemecka, alebo budú naše vlády raz hľadať podobné „zúfalé riešenia“?