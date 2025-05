Do cestovín olej nepatrí! Šéfkuchár prezradil, ako ich pripraviť správne

Možno si myslíte, že uvariť cestoviny nie je žiadna veľká veda. Veď čo už len môže byť komplikované na tom, vhodiť kúpené cestoviny do vody a čakať, kým sa uvaria? Lenže aj pri takej zdanlivo jednoduchej kuchynskej činnosti sa dá spraviť množstvo chýb, ktoré môžu výsledný pokrm úplne pokaziť. Jednou z najčastejších je používanie oleja v hrnci s vriacou vodou. Prečo by ste to rozhodne nemali robiť?

Zabudnite na olej, je zbytočný

Určite ste to už počuli od mamy, starej mamy, alebo kamarátov: „Keď pridáš do vody trochu oleja, cestoviny sa ti nezlepia!“ Znie to ako dobrá rada, no v skutočnosti ide len o starý kuchynský mýtus. Každý, kto sa nad tým trochu zamyslí, pochopí, že tento trik nemá oporu v realite. Olej sa totiž drží výlučne na povrchu vody a s cestovinami neprichádza vôbec do kontaktu, takže nemôže nijakým spôsobom ovplyvniť ich lepivosť.

Ak ste teda zvyknutí pridávať do vody olej, mali by ste s tým prestať. Šéfkuchári majú jasné pravidlá, ktoré zabezpečia, že vaše cestoviny budú vždy dokonalé – a bez jedinej kvapky oleja.

Neoplachujte cestoviny pred varením

Ďalším rozšíreným omylom je oplachovanie cestovín ešte predtým, ako ich vložíte do vriacej vody. Tento krok im škodí hneď dvakrát. Jednak výrazne stratíte na výslednej chuti, pretože oplachovaním zbytočne odstraňujete povrchový škrob, ktorý na seba neskôr lepšie viaže omáčky. Zároveň tým vystavíte cestoviny teplotným výkyvom, ktoré narúšajú ich štruktúru a spôsobia, že sa ľahšie rozvaria. Preto pamätajte: cestoviny vždy dávajte do vody priamo z obalu.

Ako teda zabrániť, aby sa cestoviny zlepili?

Existujú tri jednoduché pravidlá, ktoré vám zaručia, že vaše cestoviny budú vždy krásne oddelené a nebudú sa lepiť. V prvom rade sa snažte používať kvalitnejšie cestoviny, ideálne zo semolinovej múky. Tie majú pevnejšiu štruktúru a menej sa rozvárajú.

Druhým pravidlom je množstvo vody. Nikdy nešetrite vodou – správny pomer je zhruba 1 liter vody na 100 gramov suchých cestovín. Ak majú cestoviny vo vode dostatok priestoru na pohyb, prirodzene sa menej lepia k sebe.

A nakoniec, nezabúdajte cestoviny počas varenia priebežne premiešavať. Nemusíte ich miešať každú minútu, stačí raz za niekoľko minút jemne premiešať, aby sa nezlepili na dne hrnca.

Tieto tri tipy úplne postačujú na to, aby boli vaše cestoviny vždy bezchybné a nelepili sa.

Soliť vodu treba – a poriadne!

Ďalšou otázkou, ktorá často vyvoláva kuchynské diskusie, je správne solenie vody na cestoviny. Šéfkuchári sú v tomto bode jednoznační: voda na cestoviny musí byť slaná, a to poriadne. Odporúčajú používať toľko soli, aby voda pripomínala slanosťou morskú vodu. Soľ však vždy pridajte až do vriacej vody, ešte predtým, ako do nej vložíte cestoviny.

Ako dlho variť cestoviny?

Každý druh cestovín sa varí trochu inak – čas prípravy závisí od ich tvaru, hrúbky aj od výrobcu. Na obaloch nájdete orientačný čas, ale skutočne perfektné cestoviny vyžadujú, aby ste ich pravidelne ochutnávali. Ideálne uvarené cestoviny by mali byť „al dente“, teda na skus – pevné, ale nie tvrdé. Niektorí však preferujú o niečo mäkšie cestoviny a radšej ich trochu rozvaria.

Najlepšou radou preto je cestoviny priebežne ochutnávať vždy, keď ich pôjdete premiešať. Len tak zaručene dosiahnete chuť a konzistenciu, ktorá vám osobne vyhovuje.

Dodržujte tieto jednoduché, no zásadné tipy a vaše cestoviny budú vždy skvelé. A čo je najdôležitejšie – celkom bez zbytočného oleja.