Dizajnéri hovoria o revolúcii. Farba roku 2026 prináša do domovov energiu aj pokoj naraz

dizajn interieru
dizajn interieru Foto: www.shutterstock.com

Výber farby roka prebieha dlhodobo – odborníci z oblasti dizajnu a architektúry sledujú celosvetové trendy v bývaní, interiérovom dizajne, móde aj vo výrobe materiálov. Na základe týchto pozorovaní a analýz vzniká odtieň, ktorý má vystihnúť náladu spoločnosti a smer, ktorým sa svet dizajnu uberá.

Secret Safari bola vybraná ako farba, ktorá symbolizuje spojenie človeka s prírodou, no zároveň pôsobí sviežo a moderne.

Charakteristika farby Secret Safari

Secret Safari je žltozelená farba s teplým, prirodzeným nádychom, ktorá dokáže meniť svoj vizuálny dojem podľa intenzity svetla.

  • Na dennom svetle pôsobí sviežo, čisto a optimisticky.
  • V tlmenom osvetlení získa hlbší a zemitý charakter.

Práve táto vlastnosť robí z farby univerzálnu voľbu – možno ju použiť v moderných aj tradičných interiéroch, v kombinácii s neutrálnymi tónmi (biela, béžová, sivá), ale aj so silnejšími odtieňmi, ako je terakota či tmavozelená.

Tri doplnkové palety

K hlavnému odtieňu boli vytvorené tri sprievodné farebné palety, ktoré pomáhajú ladiť celkový vzhľad interiéru:

  1. Autentická paleta – obsahuje prírodné a zemité tóny, napríklad hnedú, pieskovú, olivovú a terakotovú. Hodí sa do interiérov, ktoré čerpajú inšpiráciu z prírody a prirodzených materiálov.
  2. Vizionárska paleta – stavia na moderných kontrastoch. Kombinuje Secret Safari s bielou, sivou a čiernou, čo vytvára elegantný, súčasný vzhľad vhodný aj do minimalistických priestorov.
  3. Expresívna paleta – spája živé a energické odtiene pre odvážnejších. Dodáva interiéru dynamiku a originalitu.

Kde sa dá farba využiť

Secret Safari sa dá použiť v interiéri aj exteriéri, pretože ju možno namiešať do viacerých typov náterových produktov. Je vhodná napríklad na:

  • steny v obývačke alebo spálni, kde pôsobí upokojujúco a prirodzene,
  • nábytok a doplnky, ktoré získa jemne moderný, ale stále prírodný vzhľad,
  • záhradné prvky ako ploty, lavičky či kvetináče – odtieň dobre ladí so zeleňou a drevom.

Záver

Farba roku 2026 – Secret Safari (PPG 1110-4) – predstavuje žltozelený odtieň, ktorý vychádza z trendu približovania sa k prírode a návratu k prirodzeným tónom.
Jej výber odzrkadľuje rastúci záujem o pokojné, vyvážené prostredie a o dizajn, ktorý pôsobí zdravo a prirodzene.

Secret Safari je odtieň, ktorý spája moderný vzhľad s harmóniou prírody – a práve táto kombinácia má byť hlavným smerom v interiérových trendoch roku 2026.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať