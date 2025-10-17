Dizajnéri hovoria o revolúcii. Farba roku 2026 prináša do domovov energiu aj pokoj naraz

Výber farby roka prebieha dlhodobo – odborníci z oblasti dizajnu a architektúry sledujú celosvetové trendy v bývaní, interiérovom dizajne, móde aj vo výrobe materiálov. Na základe týchto pozorovaní a analýz vzniká odtieň, ktorý má vystihnúť náladu spoločnosti a smer, ktorým sa svet dizajnu uberá.
Secret Safari bola vybraná ako farba, ktorá symbolizuje spojenie človeka s prírodou, no zároveň pôsobí sviežo a moderne.
Charakteristika farby Secret Safari
Secret Safari je žltozelená farba s teplým, prirodzeným nádychom, ktorá dokáže meniť svoj vizuálny dojem podľa intenzity svetla.
- Na dennom svetle pôsobí sviežo, čisto a optimisticky.
- V tlmenom osvetlení získa hlbší a zemitý charakter.
Práve táto vlastnosť robí z farby univerzálnu voľbu – možno ju použiť v moderných aj tradičných interiéroch, v kombinácii s neutrálnymi tónmi (biela, béžová, sivá), ale aj so silnejšími odtieňmi, ako je terakota či tmavozelená.
Tri doplnkové palety
K hlavnému odtieňu boli vytvorené tri sprievodné farebné palety, ktoré pomáhajú ladiť celkový vzhľad interiéru:
- Autentická paleta – obsahuje prírodné a zemité tóny, napríklad hnedú, pieskovú, olivovú a terakotovú. Hodí sa do interiérov, ktoré čerpajú inšpiráciu z prírody a prirodzených materiálov.
- Vizionárska paleta – stavia na moderných kontrastoch. Kombinuje Secret Safari s bielou, sivou a čiernou, čo vytvára elegantný, súčasný vzhľad vhodný aj do minimalistických priestorov.
- Expresívna paleta – spája živé a energické odtiene pre odvážnejších. Dodáva interiéru dynamiku a originalitu.
Kde sa dá farba využiť
Secret Safari sa dá použiť v interiéri aj exteriéri, pretože ju možno namiešať do viacerých typov náterových produktov. Je vhodná napríklad na:
- steny v obývačke alebo spálni, kde pôsobí upokojujúco a prirodzene,
- nábytok a doplnky, ktoré získa jemne moderný, ale stále prírodný vzhľad,
- záhradné prvky ako ploty, lavičky či kvetináče – odtieň dobre ladí so zeleňou a drevom.
Záver
Farba roku 2026 – Secret Safari (PPG 1110-4) – predstavuje žltozelený odtieň, ktorý vychádza z trendu približovania sa k prírode a návratu k prirodzeným tónom.
Jej výber odzrkadľuje rastúci záujem o pokojné, vyvážené prostredie a o dizajn, ktorý pôsobí zdravo a prirodzene.
Secret Safari je odtieň, ktorý spája moderný vzhľad s harmóniou prírody – a práve táto kombinácia má byť hlavným smerom v interiérových trendoch roku 2026.