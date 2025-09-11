Dezert, ktorý pripravíte za 15 minút. Chladené jablkové tiramisu ako sladká bodka končiaceho leta

Tiramisu patrí medzi najobľúbenejšie dezerty na svete. Väčšina ľudí si ho spája s kávou, amarettom a piškótami nasiaknutými alkoholom, no tento slávny múčnik nemusí mať vždy len svoju klasickú podobu. V období, keď leto pomaly končí a prvé voňavé jablká sa objavujú v sadoch aj na trhoch, je ideálny čas skúsiť jeho ľahšiu, sviežu variáciu.
Jablkové tiramisu je nielen jednoduché, ale aj rýchlo hotové – zvládnete ho pripraviť doslova za štvrť hodiny. Potom ho stačí vložiť do chladničky a nechať, aby sa chute krásne prepojili. Výsledkom je dezert, ktorý je jemný, voňavý po škorici a príjemne osviežujúci. Perfektne sa hodí na nedeľné popoludnie, k šálke kávy alebo ako pohostenie pre návštevu.
Suroviny, ktoré potrebujete
Na prípravu jablkového tiramisu vám postačí niekoľko bežných ingrediencií, ktoré sa väčšinou nájdu v každej kuchyni:
- 3 väčšie jablká
- 2 lyžice masla
- 2 lyžice kryštálového cukru
- 1 čajová lyžička mletej škorice
- 250 g mascarpone
- 200 ml šľahačkovej smotany
- 2 lyžice práškového cukru
- 1 balíček cukrárskych piškót
- 100 ml jablkového džúsu
- kakao na posypanie
Postup prípravy krok za krokom
1. Príprava jabĺk
Jablká ošúpte, zbavte jadrovníkov a nakrájajte na drobné kocky. Na panvici ich krátko poduste spolu s maslom, cukrom a škoricou. Stačí pár minút, kým nezmäknú a nezískajú jemne karamelový nádych. Potom ich nechajte vychladnúť.
2. Krémová vrstva
Mascarpone vymiešajte s práškovým cukrom a postupne doň primiešajte vyšľahanú smotanu. Výsledkom bude nadýchaný a hladký krém, ktorý sa stane základom celého dezertu.
3. Vrstvenie dezertu
Do menšej zapekacej misy alebo do pohárov uložte prvú vrstvu piškót. Predtým ich krátko namočte do jablkového džúsu. Na piškóty naneste časť krému a následne vrstvu podusených jabĺk. Postup opakujte, kým nespotrebujete všetky suroviny. Posledná vrstva by mala byť krémová.
4. Dokončenie
Povrch tiramisu posypte kakaom a vložte na minimálne dve hodiny do chladničky. Po vychladení sa všetky chute spoja a dezert bude mať dokonalú konzistenciu.
Prečo skúsiť jablkové tiramisu?
Spojenie jabĺk, škorice a jemného krému pôsobí nielen lahodne, ale aj útulne. Tento dezert je akoby stvorený na prelom leta a jesene – keď si ešte užívame posledné teplé dni, no zároveň už vítame vône, ktoré k jeseni neodmysliteľne patria.
Navyše, príprava je taká jednoduchá, že ju zvládne aj začiatočník. Z obyčajných surovín vznikne dezert, ktorý pôsobí slávnostne a prekvapí aj náročnejších hostí.
Malý tip na záver
Ak máte radi výraznejšiu chuť, môžete do jablkovej vrstvy pridať aj štipku muškátového orieška alebo trochu vanilkového extraktu do krému. A ak chcete dezert pripraviť pre deti, použite jablkový džús, pre dospelých môžete zvoliť jemne perlivý cider.
Jablkové tiramisu je dôkazom, že aj rýchly a jednoduchý recept dokáže priniesť nezabudnuteľný gurmánsky zážitok. Vychutnajte si kombináciu jemného krému, voňavej škorice a sladkokyslých jabĺk, ktorá dokonale naladí na prichádzajúcu jeseň.