Dávajte si pozor na výšku svojho živého plota. Sused môže zavolať kontrolu z úradu. Tieto pravidlá by ste mali poznať

Živé ploty sú na Slovensku veľmi obľúbeným spôsobom, ako si zabezpečiť viac súkromia a esteticky oddeliť svoj pozemok od okolia. Mnoho ľudí si však neuvedomuje, že pri zriaďovaní či udržiavaní živého plota treba dodržať určité pravidlá. Inak sa môže stať, že vzniknú nepríjemné susedské spory, ktoré v krajnom prípade skončia až na úradoch

V článku vám prinášame prehľad najdôležitejších informácií o výsadbe a údržbe živého plota na Slovensku, aby ste sa vyhli neželaným konfliktom a prípadným pokutám.

1. Ako to rieši slovenský zákon?

V oblasti susedských vzťahov na Slovensku platí predovšetkým Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb.), ktorý upravuje, že vlastníci nehnuteľností by sa mali zdržať takého konania, ktorým by nadmerne obmedzovali ostatných. Konkrétne sa v ňom spomína aj povinnosť zabezpečiť, aby rastliny či stromy na vlastnom pozemku nezasahovali do práv suseda.

Základný princíp znie: Neškodiť druhému a neobmedzovať ho v miere, ktorá presahuje bežné pomery. Ak váš živý plot začne susedovi príliš tieniť, prekážať vo výhľade alebo mu dokonca poškodzuje majetok (napríklad koreňmi či padajúcim lístím), môže sa voči vám brániť právnou cestou. V niektorých prípadoch je dokonca možné, že obec alebo stavebný úrad preverí situáciu osobne.

2. Potrebujete na živý plot povolenie?

Na rozdiel od klasického oplotenia (z pletiva, dreva, betónových tvárnic a pod.) sa samotný živý plot často nepovažuje za stavbu v zmysle stavebného zákona (zákon č. 50/1976 Zb.), a preto naň väčšinou nie je potrebné vybavovať stavebné povolenie.

Aj tu však platia určité výnimky. Napríklad ak by bol živý plot vysadený v tesnej blízkosti štátnej cesty, v chránenom území alebo by išlo o neštandardné riešenie, môže sa stať, že stavebný úrad bude žiadať doloženie určitých dokumentov alebo stanovísk (napríklad od Správy ciest či pamiatkovej inštitúcie).

3. Vzdialenosť a výška živého plota

Slovenské zákony konkrétne vzdialenosti pri výsadbe živých plotov priamo neupravujú tak striktne ako v niektorých iných krajinách, avšak na susedské vzťahy sa vzťahuje všeobecná povinnosť neprekračovať mieru primeranú miestnym pomerom.

Nižšie kríky a dreviny (do 2 – 3 metrov) : Hoci zákon neustanovuje presne, aký rozostup od susedného pozemku musíte dodržať, väčšina obcí odporúča alebo priamo vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach stanovuje, že by ste mali tieto rastliny sadiť aspoň 1 – 1,5 metra od hranice pozemku.

: Hoci zákon neustanovuje presne, aký rozostup od susedného pozemku musíte dodržať, väčšina obcí odporúča alebo priamo vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach stanovuje, že by ste mali tieto rastliny sadiť aspoň 1 – 1,5 metra od hranice pozemku. Vyššie dreviny (nad 3 metre): Pri stromoch a kríkoch, ktoré dorastajú do väčšej výšky, je vhodné nechať odstup minimálne 2 – 3 metre. Vyhnete sa tak situáciám, keď mohutný živý plot odčerpáva susedovi svetlo, tieňuje mu pestované rastliny alebo koreňmi zasahuje do jeho pozemku.

Ak si nie ste istí, či lokálne nariadenia vo vašej obci neurčujú konkrétne vzdialenosti, najistejšie je informovať sa priamo na obecnom úrade.

4. Môže sused žiadať zníženie alebo odstránenie živého plota?

Áno, pokiaľ živý plot skutočne prekáža susedovi v bežnom užívaní jeho nehnuteľnosti alebo výrazne zasahuje do jeho práv (napr. extrémne tieni, zavadzia vstupu slnečných lúčov, šíri sa cez hranicu pozemku), má sused právo žiadať, aby ste situáciu napravili. Na začiatku sa zvyčajne využíva dohoda alebo písomná výzva. Ak nereagujete a susedovi vzniká skutočná ujma, môže sa obrátiť na súd alebo na príslušné orgány samosprávy.

V praxi to môže vyzerať tak, že príde stavebný či iný odborný dozor a posúdi, či je výška živého plota primeraná. Ak sa potvrdí, že porušujete susedove práva, môže vám byť nariadené živý plot skrátiť alebo dokonca odstrániť.

5. Kedy hrozí kontrola z úradu?

Kontrola z úradu spravidla nastúpi vtedy, ak sused podá podnet alebo sťažnosť. Úrad si situáciu preverí a môže konať aj na základe fotografie, spísania zápisnice či miestneho šetrenia. Ak sa ukáže, že váš živý plot naozaj predstavuje porušenie predpisov alebo neprimerané obmedzenie suseda, očakávajte, že dostanete lehotu na nápravu.

Vo väčšine prípadov však úrady uprednostňujú, aby sa ľudia dohodli mimosúdne a vyhli sa nákladnému a zdĺhavému konaniu. Preto, ak sused upozorňuje na problém, stojí za to zvážiť kompromis a včasné riešenie.

6. Klasické ploty: iné pravidlá

Ak namiesto živého plota používate tradičné oplotenie, je dobré vedieť, že podľa slovenského stavebného zákona býva pri nižších plotoch do určitej výšky (spravidla do 2 metrov) postup o niečo jednoduchší. Všeobecne platí, že:

Oplotenie do 2 metrov : Vo väčšine prípadov nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie, pokiaľ nie sú dotknuté pamiatkové či iné špeciálne podmienky.

: Vo väčšine prípadov nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie, pokiaľ nie sú dotknuté pamiatkové či iné špeciálne podmienky. Vyšší alebo neštandardný plot: Môže si vyžadovať ohlásenie stavebnému úradu alebo dokonca stavebné povolenie (napr. ak hraničí s verejnou komunikáciou, nachádza sa v pamiatkovo chránenom území alebo má charakter nosnej konštrukcie).

Zároveň je dôležité vedieť, že plot medzi dvoma pozemkami sa považuje za spoločný, pokiaľ sa nedokáže, že ho postavil len jeden z majiteľov na vlastné náklady.

7. Presahujúce konáre a popadané lístie

Veľmi častým zdrojom sporov medzi susedmi bývajú práve konáre a listy či plody, ktoré presahujú cez hranicu pozemku. Občiansky zákonník v § 127 rieši tzv. imisie, čiže vnikanie rôznych vplyvov z cudzieho pozemku na váš a naopak.

Orezanie konárov : Ak sused chce, aby ste konáre presahujúce na jeho pozemok orezali alebo šetrne odstránili, v zásade by ste to mali zabezpečiť vy ako majiteľ. Ak sa tomu bránite, môže to urobiť aj on, ale len tak, aby nespôsobil škodu na vašom majetku.

: Ak sused chce, aby ste konáre presahujúce na jeho pozemok orezali alebo šetrne odstránili, v zásade by ste to mali zabezpečiť vy ako majiteľ. Ak sa tomu bránite, môže to urobiť aj on, ale len tak, aby nespôsobil škodu na vašom majetku. Popadané lístie a plody: Podľa zákona platí, že listy a plody spadnuté na váš pozemok sú vaším „majetkom“, hoci pochádzajú z cudzieho stromu. Sused teda nie je povinný ich prísť pozbierať. Rovnako platí, že ak ovocie spadne z jeho stromu na vašu záhradu, vlastníte ho vy.

Tieto zásady znejú na prvý pohľad trochu neintuitívne, no majú za cieľ predísť neustálemu obviňovaniu a dohadovaniu o tom, komu patria opadané jablká či orechy.

8. Ako predísť susedským sporom?

Otvorená komunikácia

Najlepším riešením je predchádzať konfliktom ešte skôr, ako vzniknú. Pokiaľ plánujete vysadiť alebo radikálne upraviť živý plot, porozprávajte sa vopred so susedom. Mnoho nedorozumení sa dá odstrániť jednoduchou dohodou o tom, kde bude plot viesť a v akej maximálnej výške ho budete udržiavať.

Kompromis a ochota

Ak sused nie je spokojný s vaším riešením, hľadajte kompromis. Možno mu vadí najmä tieň v určitej časti záhrady, tak postačí menší orez alebo vybratie iného typu dreviny.

9. Príklad z praxe: Keď tieň narúša susedove plány

Predstavte si, že máte živý plot z tují, ktorý medzitým vyrástol na výšku 3,5 metra. Sused sa sťažuje, že mu tienite na jeho zeleninové hriadky. Ak odmietnete reagovať, môže osloviť obec alebo stavebný úrad, ktorý vás vyzve na nápravu. Ak ani to nepomôže, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa zníženia plota.

To všetko stojí energiu, čas a často aj peniaze oboch strán. Na druhej strane, ak sa dokážete dohodnúť a znížite plot povedzme na 2,5 metra, problém sa môže vyriešiť rýchlo, s minimálnymi nákladmi a bez zhoršovania vzťahov.

10. Tip pre každodenný život: Komunikujte efektívne aj v práci

Záver

Živý plot dokáže dokonale zútulniť prostredie záhrady, poskytnúť tieň počas horúcich dní, zachytiť prach z cesty či slúžiť ako bariéra proti vetru. Nezabúdajte však, že aj takáto zelená hranica môže predstavovať zdroj problémov, ak zasahuje do práv suseda alebo nespĺňa lokálne predpisy.

Najdôležitejšie je:

Overiť si na obecnom úrade, či pri výsadbe platia konkrétne vzdialenosti alebo nariadenia. Zohľadniť miestne podmienky (veľkosť pozemku, typ rastlín, slnečné svetové strany). Zabezpečiť pravidelnú údržbu a orez, aby živý plot neprekročil „zdravú“ výšku a nešíril sa k susedovi. Komunikovať so susedom a riešiť vzniknuté problémy pokojne, skôr než dorastú do formálneho konania na úradoch.

Dobrý živý plot by mal byť radosťou pre vás aj pre okolie, nie zdrojom dlhoročných sporov. Ak dodržíte zásady slušnosti, oboznámite sa s príslušnými nariadeniami a nezabudnete sa o rastliny starať, pokoj v susedstve zostane zachovaný a vy sa môžete naplno tešiť zo zelenej atmosféry na vlastnej záhrade.