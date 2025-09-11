Ďalšia dovolenková destinácia pod vodou. Leto v Taliansku sa skončilo, lejaky už dorazili aj na Slovensko

Taliansko sa včera (10. septembra 2025) dostalo pod nápor extrémne silných dažďov, ktoré spôsobili rozsiahle škody v niekoľkých obľúbených dovolenkových destináciách. Len za jediný deň tam miestami spadlo vyše 100 mm zrážok, čo zodpovedá mesačnému úhrnu. Leto sa tak v tejto oblasti skončilo náhle a dramaticky.
Bibione a Benátsko pod vodou
Medzi druhou a šiestou hodinou rannou sa prudký lejak prehnal východným Benátskom. Najviac zasiahlo oblasť San Michele al Tagliamento, populárne letovisko Bibione, ale aj Porto Santa Margherita a Caorle. V Bibione, ktoré je obľúbené aj medzi Slovákmi, spadlo približne 122 mm dažďa. Cesty sa zmenili na potoky, domy boli zaplavené a ešte aj v poludňajších hodinách ostávali viaceré komunikácie neprejazdné.
Na mieste zasahovali hasiči spolu s dobrovoľníkmi Civilnej ochrany Benátska a mestskými službami. Sociálne siete zaplavili zábery od turistov, medzi nimi aj Slovákov, ktorí si plánovali užiť koniec leta, no namiesto toho zažili prívalový dážď a povodne. Letná sezóna sa v Bibione skončila skôr, než sa čakalo.
Podľa portálu iMeteo: lejaky sa presúvajú na Slovensko
Ako upozorňuje portál iMeteo.sk, zrážkové pásmo, ktoré prinieslo chaos do Talianska, sa včera presunulo aj nad naše územie.
- Na západnom a strednom Slovensku už vo večerných hodinách začalo výdatne pršať.
- V najviac zasiahnutých lokalitách mohlo spadnúť až do 50 mm zrážok, čo spôsobovalo lokálne zaplavenia.
- Východ Slovenska očakáva doznievanie zrážok aj počas dnešného dopoludnia, hoci intenzita už nebude taká výrazná.
- Teploty sa včera pohybovali od 20 do 27 °C, no v kombinácii s hustou oblačnosťou pôsobili omnoho nižšie.
Povodne a problémy aj v ďalších regiónoch Talianska
Silné dažde komplikovali situáciu nielen v Benátsku. V regióne Lazio zasahovali hasiči vyše 100-krát, problémy hlásil aj samotný Rím. V Lombardsku, najmä v okolí jazera Como, spadlo za noc toľko dažďa, čo bežne napadne za celý mesiac – v Montano Lucino 101 mm, vo Valganne 93 mm a v Rogene 76 mm.
Ani Toskánsko neobišlo bez škôd. V provincii Massa Carrara hlásili hasiči 30 zásahov, v Livorne až 60. Najhoršia situácia bola na ostrove Elba, kde zosuv pôdy v lokalite Forno dočasne odrezal približne 200 obyvateľov od sveta.
Zdroj:iMeteo.sk