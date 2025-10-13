Dali sme zemiaky do chladničky. Výsledok nás poriadne prekvapil

Chladnička patrí medzi najpraktickejšie spotrebiče v domácnosti. Vďaka nej môžeme uchovávať potraviny dlhšie čerstvé a bezpečné na konzumáciu. Nie všetko však do chladničky patrí – niektoré druhy ovocia a zeleniny sa tam doslova „trápia“. A jednou z týchto surovín sú práve zemiaky. Pozrite sa, čo sa stane, keď ich tam predsa len uložíte.
Prečo zemiaky do chladničky nepatria
Mnohí ľudia automaticky predpokladajú, že čím je chladnejšie, tým lepšie potraviny vydržia. V prípade zemiakov to však neplatí. Hoci potrebujú chladné a tmavé miesto, chladnička je až príliš studená a vlhká. Ideálna teplota na skladovanie zemiakov sa pohybuje medzi 5 až 10 °C.
Chladnička však bežne pracuje s teplotami nižšími, často okolo 2 až 4 °C, a má aj vysokú vlhkosť – 70 až 80 %. To je pre zemiaky úplne nevhodné prostredie, pretože nemajú dostatok cirkulácie vzduchu a začnú sa rýchlejšie kaziť či plesnivieť.
Čo sa stane so surovými zemiakmi v chladničke
Ak dáte surové zemiaky do chladničky, čaká vás nepríjemné prekvapenie. V chlade sa totiž škrob v hľuzách mení na cukor. Výsledkom je sladkastá chuť, ktorá je pri bežných zemiakoch nežiaduca. Namiesto klasickej neutrálnej chuti zrazu zistíte, že zemiaky majú zvláštnu príchuť, ktorá pokazí akékoľvek jedlo.
Navyše pri následnej tepelnej úprave (napríklad pri pečení alebo smažení) sa môže vplyvom tohto procesu zvyšovať riziko tvorby akrylamidu – chemickej látky, ktorá vzniká pri spracovaní škrobových potravín pri vysokých teplotách. Akrylamid je spájaný s viacerými zdravotnými rizikami, a preto by sme sa jeho nadmernému príjmu mali vyhýbať.
Inými slovami – surové zemiaky do chladničky rozhodne nepatria.
Ako teda zemiaky správne skladovať
Ak chcete, aby vám zemiaky vydržali čo najdlhšie, nájdite im tmavé, suché a dobre vetrané miesto. Ideálne je napríklad komora, pivnica alebo skrinka mimo dosahu slnečného svetla. Tma zabráni klíčeniu a vhodná teplota (5–10 °C) zasa spomalí prirodzené zmeny škrobu.
Zároveň zemiaky neuzatvárajte do plastových vreciek – potrebujú dýchať, aby sa nezaparili a nezačali hniť. Ak sa na nich objavia klíčky, jednoducho ich odstráňte, ale ak je ich veľa alebo majú zelené škvrny, takéto zemiaky radšej nejedzte.
A čo uvarené zemiaky?
Tu platia trochu iné pravidlá. Keď už zemiaky prešli tepelnou úpravou, môžete ich po vychladnutí uložiť do chladničky – najlepšie do uzatvárateľnej nádoby. Takto vydržia ešte 3 až 4 dni bez problémov. Ak ich však necháte v chladničke príliš dlho, stratia chuť a začnú zapáchať, preto ich radšej spotrebujte čo najskôr.
Potraviny, ktoré tiež nepatria do chladničky
Zemiaky nie sú jedinou surovinou, ktorá sa v chladničke necíti dobre. Niektoré druhy zeleniny a ovocia tam dokonca strácajú chuť aj výživovú hodnotu.
1. Uhorky
Väčšina ľudí ich dáva automaticky do chladničky, no uhorky majú radšej suché prostredie a miernu teplotu – ideálne medzi 8 a 15 °C. Vo vlhku chladničky začnú rýchlo mäknúť, plesnivieť a strácajú svoju chrumkavosť. Ak ich chcete uchovať dlhšie, nechajte ich v chladnej miestnosti, nie však v chladničke.
2. Paradajky
Ďalším prekvapením sú paradajky. Chlad im vyslovene škodí – zastaví proces dozrievania a zničí ich plnú, šťavnatú chuť. Po vybratí z chladničky majú paradajky zvláštnu, až „múčnu“ konzistenciu. Najlepšie chutia, keď sú uložené pri izbovej teplote na suchom a vetranom mieste, napríklad v miske na kuchynskej linke.
Záver
Nie všetko, čo vyzerá ako dobrý nápad, skutočne prospieva potravinám. Chladnička síce dokáže predĺžiť trvanlivosť mnohých potravín, no niektoré druhy v nej trpia. Zemiaky, uhorky aj paradajky do nej jednoducho nepatria.
Ak im doprajete prostredie, ktoré im vyhovuje – tmu, sucho a primeranú teplotu – vydržia dlhšie a zachovajú si aj svoju prirodzenú chuť.