Dajte túto prísadu do bubna práčky, funguje lepšie než ocot

Práčka patrí medzi spotrebiče, ktoré využívame pravidelne, a preto si zaslúži aj pravidelnú údržbu. Ak sa o ňu nestaráme, začne zapáchať, vo vnútri sa môže objaviť pleseň a jej účinnosť sa postupne znižuje. Dobrou správou je, že na čistenie práčky nepotrebujete drahé chemické prostriedky – stačia lacné suroviny, ktoré máte bežne doma.
Prečo je čistenie práčky dôležité?
Pri praní sa vo vnútri spotrebiča hromadí vodný kameň, zvyšky pracieho prášku či gélu a neustála vlhkosť vytvára ideálne prostredie pre rast baktérií a plesní. Ak sa o práčku nestaráme, výsledkom je:
- nepríjemný zatuchnutý zápach
- zhoršená kvalita vypraného prádla
- rýchlejšie opotrebovanie a častejšie poruchy
Pravidelné čistenie preto predlžuje životnosť spotrebiča a zároveň zabezpečí, že oblečenie bude vždy naozaj čisté a svieže.
Najúčinnejšie a bezpečné metódy čistenia
1. Jedlá sóda a ocot
Táto kombinácia patrí medzi najznámejšie a najúčinnejšie domáce riešenia.
- Do bubna práčky nasypte cca ½ šálky jedlej sódy.
- Do zásobníka na prací prostriedok nalejte asi 2 dcl octu.
- Spustite program na 60 °C bez prádla.
Výsledkom bude odstránenie vodného kameňa, usadenín a nepríjemného zápachu.
2. Citrónová šťava alebo kyselina citrónová
Citrónová kyselina je prírodný a veľmi účinný odvápňovač.
- Do zásobníka nasypte 3–4 polievkové lyžice kyseliny citrónovej alebo nalejte šťavu z jedného väčšieho citróna.
- Spustite prázdny prací cyklus na vyššej teplote.
Okrem toho, že odstráni vodný kameň, zanechá príjemnú sviežu vôňu.
3. Vyčistenie tesnenia a zásobníka
Najviac nečistôt a plesní sa hromadí v gumovom tesnení pri dvierkach a v zásobníku na prací prostriedok.
- Tesnenie jemne odchýľte, utrite vlhkou handričkou namočenou v roztoku sódy alebo octu.
- Zásobník vyberte (ak je to možné) a vyčistite kefkou pod teplou vodou.
4. Nezabudnite na filter a odtok
Filter zachytáva vlákna, mince a ďalšie drobnosti, ktoré ostali vo vreckách oblečenia.
- Filter vyberte podľa návodu od výrobcu, prepláchnite pod tečúcou vodou a utrite.
- Ak je odtoková hadica zanesená, voda sa môže vracať späť a spôsobovať zápach – preto je dobré skontrolovať aj ju.
Ako predchádzať nepríjemnému zápachu a plesni
- Po každom praní nechajte dvierka aj zásobník otvorené, aby mohla práčka vyschnúť.
- Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, než odporúča výrobca – nadmerná pena sa usádza vo vnútri.
- Práčku dôkladne prečistite aspoň 2× ročne.
Pravidelná starostlivosť o práčku je jednoduchá a nestojí takmer nič. Najlepšie výsledky prináša kombinácia jedlej sódy, octu alebo kyseliny citrónovej, ktorá účinne odstráni vodný kameň, baktérie aj zápach. Nezabúdajte ani na čistenie tesnenia, zásobníka a filtra. Vďaka týmto krokom bude vaša práčka fungovať spoľahlivo celé roky a vaše oblečenie bude vždy voňať sviežosťou.