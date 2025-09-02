Dajte túto prísadu do bubna práčky, funguje lepšie než ocot

Práčka patrí medzi spotrebiče, ktoré využívame pravidelne, a preto si zaslúži aj pravidelnú údržbu. Ak sa o ňu nestaráme, začne zapáchať, vo vnútri sa môže objaviť pleseň a jej účinnosť sa postupne znižuje. Dobrou správou je, že na čistenie práčky nepotrebujete drahé chemické prostriedky – stačia lacné suroviny, ktoré máte bežne doma.

Prečo je čistenie práčky dôležité?

Pri praní sa vo vnútri spotrebiča hromadí vodný kameň, zvyšky pracieho prášku či gélu a neustála vlhkosť vytvára ideálne prostredie pre rast baktérií a plesní. Ak sa o práčku nestaráme, výsledkom je:

  • nepríjemný zatuchnutý zápach
  • zhoršená kvalita vypraného prádla
  • rýchlejšie opotrebovanie a častejšie poruchy

Pravidelné čistenie preto predlžuje životnosť spotrebiča a zároveň zabezpečí, že oblečenie bude vždy naozaj čisté a svieže.

Najúčinnejšie a bezpečné metódy čistenia

1. Jedlá sóda a ocot

Táto kombinácia patrí medzi najznámejšie a najúčinnejšie domáce riešenia.

  • Do bubna práčky nasypte cca ½ šálky jedlej sódy.
  • Do zásobníka na prací prostriedok nalejte asi 2 dcl octu.
  • Spustite program na 60 °C bez prádla.

Výsledkom bude odstránenie vodného kameňa, usadenín a nepríjemného zápachu.

2. Citrónová šťava alebo kyselina citrónová

Citrónová kyselina je prírodný a veľmi účinný odvápňovač.

  • Do zásobníka nasypte 3–4 polievkové lyžice kyseliny citrónovej alebo nalejte šťavu z jedného väčšieho citróna.
  • Spustite prázdny prací cyklus na vyššej teplote.

Okrem toho, že odstráni vodný kameň, zanechá príjemnú sviežu vôňu.

3. Vyčistenie tesnenia a zásobníka

Najviac nečistôt a plesní sa hromadí v gumovom tesnení pri dvierkach a v zásobníku na prací prostriedok.

  • Tesnenie jemne odchýľte, utrite vlhkou handričkou namočenou v roztoku sódy alebo octu.
  • Zásobník vyberte (ak je to možné) a vyčistite kefkou pod teplou vodou.

4. Nezabudnite na filter a odtok

Filter zachytáva vlákna, mince a ďalšie drobnosti, ktoré ostali vo vreckách oblečenia.

  • Filter vyberte podľa návodu od výrobcu, prepláchnite pod tečúcou vodou a utrite.
  • Ak je odtoková hadica zanesená, voda sa môže vracať späť a spôsobovať zápach – preto je dobré skontrolovať aj ju.

Ako predchádzať nepríjemnému zápachu a plesni

  • Po každom praní nechajte dvierka aj zásobník otvorené, aby mohla práčka vyschnúť.
  • Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, než odporúča výrobca – nadmerná pena sa usádza vo vnútri.
  • Práčku dôkladne prečistite aspoň 2× ročne.

Pravidelná starostlivosť o práčku je jednoduchá a nestojí takmer nič. Najlepšie výsledky prináša kombinácia jedlej sódy, octu alebo kyseliny citrónovej, ktorá účinne odstráni vodný kameň, baktérie aj zápach. Nezabúdajte ani na čistenie tesnenia, zásobníka a filtra. Vďaka týmto krokom bude vaša práčka fungovať spoľahlivo celé roky a vaše oblečenie bude vždy voňať sviežosťou.

