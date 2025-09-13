Dajte si šlofíka a zmeníte život. Psychológ odhalil tajomstvo lepších rozhodnutí

Stáva sa to mnohým z nás. Dlho premýšľate nad problémom, v hlave vám víria stovky myšlienok, ale riešenie stále neprichádza. Potom si na pár minút zdriemnete a zrazu – nápad je na svete, akoby prišiel sám od seba. Nie je to náhoda. Odborníci potvrdzujú, že krátky spánok počas dňa nie je prejavom lenivosti, ale účinným spôsobom, ako naštartovať mozog a prebudiť kreativitu.
Géniovia, ktorí nedali dopustiť na šlofík
Thomas Alva Edison, Salvador Dalí či Albert Einstein – traja muži, ktorých netreba predstavovať. Okrem toho, že patrili medzi najväčšie mozgy histórie, spájala ich aj zaujímavá denná rutina. Všetci si radi dopriali krátky odpočinok počas dňa. Práve tieto chvíle im často prinášali nové myšlienky a riešenia, ktoré neskôr zmenili svet.
Spánok ako reset pre mozog
Krátke zdriemnutie je ako stlačenie tlačidla „reset“. Keď mozog prejde do ľahšej fázy spánku označovanej ako N2, začína sa v ňom akýsi upratovací proces. Oddeľuje dôležité informácie od zbytočností, posilňuje spomienky a buduje nové spojenia medzi nimi. To je dôvod, prečo sa po prebudení dokážeme na problém pozrieť inak a často aj jednoduchšie nájsť riešenie, ktoré nám predtým unikal.
Kreatívne nápady prichádzajú ľahšie
Keď je mozog oddýchnutý, funguje efektívnejšie, rýchlejšie a dokáže produkovať originálnejšie myšlienky. Podľa štúdie publikovanej v júni 2025 v odbornom časopise mali ľudia, ktorí si dopriali približne 20-minútový šlofík, omnoho viac nápadov a originálnejších odpovedí na kreatívne úlohy než tí, ktorí zostali bdieť a márne hľadali riešenia. Najviac tzv. „aha momentov“ sa dostavilo práve vtedy, keď sa účastníkom podarilo nakrátko preniknúť do fázy N2.
Aká je ideálna dĺžka zdriemnutia?
Možno si myslíte, že čím dlhšie budete spať, tým lepšie sa budete cítiť. V prípade krátkeho denného spánku to však neplatí. Ak si ľahnete po obede a prebudíte sa až po dvoch hodinách, skôr sa dostaví malátnosť než prílev energie. Vedci zistili, že mozog sa do fázy N2 dostáva už približne päť minút po zaspatí. Preto úplne postačí 20 až 30 minút, aby sa mozog naštartoval, ale telo nezostalo unavené. Najvhodnejší čas je po obede, keď prirodzene klesá energia aj bdelosť.
Prečo sa rozhodovať až po odpočinku
Krátky spánok nielen podporuje kreativitu, ale má aj ďalšiu výhodu – pomáha nám pristupovať k problémom s väčším odstupom. Spánok totiž znižuje emočnú reaktivitu, čo znamená, že po zdriemnutí dokážeme situácie posudzovať pokojnejšie, triezvejšie a objektívnejšie. Rozhodovať sa po krátkom oddychu teda nie je slabosť, ale múdra stratégia, ktorá môže viesť k lepším výsledkom.
Ako si vypestovať návyk „power napu“
Ak chcete tento zvyk zaradiť do svojho dňa, skúste dodržať niekoľko jednoduchých pravidiel:
- aspoň pol hodiny pred plánovaným odpočinkom sa vyhnite obrazovkám
- nastavte si budík na 20 minút, aby sa zdriemnutie nepretiahlo
- doprajte si tiché a chladnejšie prostredie, kde vás nič nebude rušiť
- zaujímavý trik je vypiť kávu tesne pred tým, ako si ľahnete – kofeín začne pôsobiť približne v čase, keď sa prebudíte, a dodá vám ešte väčší pocit sviežosti
Krátky popoludňajší šlofík nie je rozmar ani strata času. Je to jednoduchý spôsob, ako udržať mozog vo forme, prebudiť kreativitu a urobiť lepšie rozhodnutia. Nabudúce, keď budete stáť pred ťažkou voľbou, možno bude najlepšou radou: vyspať sa na to.