Dajte ho za radiátor a zistíte rozdiel. Teplota v byte okamžite stúpne

S príchodom chladných mesiacov začíname riešiť, ako doma udržať príjemnú teplotu bez toho, aby účty za energie vystrelili do výšky. Mnohé domácnosti sa snažia hľadať jednoduché a lacné riešenia – a jedno z nich naozaj funguje. Pomôcť dokáže obyčajný alobal alebo ešte lepšie – špeciálna reflexná fólia za radiátor.
Video: rýchla ukážka postupu
Ak si chcete pozrieť praktickú ukážku, tu je video
Prečo sa teplo stráca cez steny?
Radiátory ohrievajú vzduch okolo seba tým, že vyžarujú teplo do všetkých smerov. Ak je však radiátor umiestnený na vonkajšej stene, časť tohto tepla sa absorbuje stenou a uniká von. Ide o bežný jav, ktorý znižuje účinnosť vykurovania, najmä v starších domoch bez kvalitnej izolácie.
Aby sa teplo zbytočne nestrácalo, môžeme medzi radiátor a stenu umiestniť reflexnú bariéru – tenkú vrstvu materiálu, ktorá dokáže odraziť tepelné žiarenie späť do miestnosti.
Ako to funguje?
Hliníková fólia, známa ako alobal, má vysokú schopnosť odrážať teplo. Práve preto sa využíva aj pri pečení – aby sa teplo rozložilo rovnomerne.
Keď sa fólia umiestni za radiátor lesklou stranou smerom k nemu, odráža infračervené teplo späť do priestoru. Vďaka tomu sa menšia časť energie stratí v stene a viac tepla zostane tam, kde ho naozaj potrebujete – v miestnosti.
Podľa meraní britskej organizácie Energy Saving Trust môže toto jednoduché opatrenie znížiť tepelné straty cez stenu za radiátorom o 5 až 10 %. V praxi to znamená mierne zvýšenie teploty a menšiu spotrebu energie – najmä v starších budovách.
Ako na to krok za krokom?
Ak si chcete tento jednoduchý trik vyskúšať doma, stačí niekoľko minút práce:
- Zmerajte šírku radiátora a odstrihnite kus alobalu alebo reflexnej fólie v podobnej veľkosti.
- Fóliu môžete prilepiť na tenký kartón alebo plastový podklad – vďaka tomu ju ľahšie zasuniete za radiátor.
- Umiestnite ju lesklou stranou smerom k radiátoru, nie k stene.
- Dbajte, aby sa fólia nedotýkala vykurovacieho telesa – medzi stenou a radiátorom musí zostať priestor, ktorým prúdi vzduch.
Ak nechcete používať obyčajný alobal, v obchodoch sú dostupné špeciálne reflexné fólie pre radiátory. Tie sú odolnejšie, nepoškodzujú sa teplom a dajú sa pripevniť pomocou obojstrannej pásky alebo suchého zipsu.
Realistické očakávania
Je dôležité zdôrazniť, že tento trik nie je zázračné riešenie, ktoré by dramaticky znížilo účty za kúrenie. Ide o doplnkové opatrenie, ktoré pomáha efektívnejšie využívať teplo, no jeho prínos sa najviac prejaví tam, kde je horšia izolácia alebo vonkajšie múry sú chladné.
V moderných, dobre zateplených bytoch bude rozdiel malý, no aj tam môže fólia prispieť k miernej úspore a rovnomernejšiemu rozloženiu tepla.
Tipy, ako ešte zvýšiť úsporu
- Nastavte termostatické hlavice – zbytočne neprekračujte 21–22 °C v obývačke a 18–19 °C v spálni.
- Nezakrývajte radiátory záclonami ani nábytkom, aby sa teplo mohlo voľne šíriť.
- Pravidelne odvzdušňujte radiátory – zlepšuje to ich výkon.
- Zatvárajte dvere medzi izbami, aby ste nevyhrievali zbytočne celý byt.
Reflexná fólia alebo aj obyčajný alobal za radiátorom je jednoduchý, lacný a fyzikálne funkčný spôsob, ako znížiť tepelné straty cez stenu.
Nejde o revolučné riešenie, ale o malý trik s reálnym účinkom, ktorý vám môže pomôcť udržať domov teplejší a znížiť náklady na kúrenie – bez špiny, bez námahy a za pár centov.