Dajte do rúry pokrájaný citrón a ráno vás čaká hotové prekvapenie. Ten výsledok si budete naozaj pochvaľovať!

Ovocné mušky a octomilky dokážu znepríjemniť život takmer každému z nás. Ide o drobný hmyz, ktorý sa bleskurýchlo množí a v lete je jeho výskyt ešte intenzívnejší, pretože mu vyhovujú teplejšie podmienky. Navyše, keď sa raz udomácnia, je pomerne ťažké prinútiť ich, aby sa odsťahovali. Lenže existuje jednoduchý a lacný spôsob, ako sa ich zbaviť – a v hlavnej úlohe tu vystupuje obyčajný citrón.

Vtip je v tom, že použijete citrón ako prirodzenú návnadu pre tento otravný hmyz. V podstate funguje ako magnet na malé lietajúce potvorky. Postup je nasledovný:

Pripravte si čerstvý citrón, ktorý rozpólite na dve časti. Tieto polovice vložte do rúry, pričom je dobré, aby boli reznou stranou mierne odhalené. Dvierka rúry nechajte na noc pootvorené a potom… choďte spať.

Výsledok na seba nenechá dlho čakať. Kým si užívate pokojný spánok, vôňa citrónu priťahuje mušky dovnútra rúry. Ráno, keď vkročíte do kuchyne, uvidíte, že všetky tie malé lietajúce stvorenia sa nachádzajú presne tam, kde ste ich chceli mať – v blízkosti (alebo rovno vo vnútri) rúry. Preto stačí rúru zatvoriť a zapnúť na pár minút, kým sa muchy zneškodnia. Následne, keď rúra trochu vychladne, vyberte z nej kúsky citróna a utrite dno aj steny, aby ste odstránili všetky zvyšky.

Výhody tejto techniky sú hneď dvojaké:

Zbavíte sa nepríjemných mušiniek, ktoré by sa inak rýchlo množili a znečisťovali váš priestor.

Zároveň prevoniate kuchyňu sviežou citrusovou arómou, ktorá je oveľa príjemnejšia než pach rôznych sprejov alebo chemických prípravkov.

Ak zvyšné citróny nepoužijete pri varení, môžu vám ďalej poslúžiť aj na dezinfekciu pracovnej dosky či drezov, pretože citrusy majú prirodzené antibakteriálne vlastnosti. Navyše, keď sa takto postarajú o likvidáciu ovocných mušiek, je škoda ich len tak vyhodiť. A hoci je táto metóda stará ako ľudstvo samo, mnohí na ňu dávno zabudli.

Preto nabudúce, keď sa vo vašej domácnosti objavia votrelci v podobe octomiliek, spomeňte si na to najobyčajnejšie ovocie, ktoré dokáže robiť doslova zázraky. Bude to stáť minimum úsilia, nezruinuje to vašu peňaženku a neprinesie vám do domu dráždivé chemické arómy.

V skratke: rozrežte citrón, vložte ho na noc do pootvorenej rúry a ráno všetko zakončite párminútovým “pečením”. Potom len utriete vnútro rúry, zbavíte sa nalákaných mušiek a potešíte svoje zmysly sviežou vôňou. Ak ste takýto postup nikdy neskúsili, určite mu dajte šancu – pri najbližšom letnom nápore muškárskej havedí budete vedieť, čo robiť. Výsledok vás príjemne prekvapí a domov zostane čistý, voňavý a bez nepríjemných návštevníkov.