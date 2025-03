Dajte do kanvice na noc toto a ráno bude ako nová. Odstraňujeme vodný kameň bez octu

Coca-Cola Znie to síce netradične, ale tento známy nápoj obsahuje kyselinu fosforečnú, ktorá dokáže uvoľniť aj vytrvalé usadeniny. Na bežnú rýchlovarnú kanvicu postačí jedna plechovka (približne 330 ml) Coca-Coly. Nalejte ju do kanvice, doplňte menším množstvom vody a nechajte zmes zovrieť. Vypnite kanvicu, nechajte tekutinu chvíľu pôsobiť a potom obsah opatrne vylejte. Dôkladne opláchnite kanvicu čistou vodou, aby ste odstránili prípadné zvyšky sladkej chuti. Napokon kanvicu naplňte vodou, ešte raz ju prevarte a vodu opäť vylejte – takto bude vaša kanvica pripravená na ďalšie použitie bez akejkoľvek pachute.

Prášok do pečiva

Aj obyčajný prášok do pečiva, ktorý nájdete v kuchyni, vie v boji proti vodnému kameňu spraviť zázraky. Naplňte kanvicu vodou, tak aby pokryla usadeniny, a pridajte do nej jeden celý sáčok prášku do pečiva. Zmes nezahrievajte, nechajte ju pôsobiť cez noc. Nasledujúce ráno obsah kanvice vylejte a spotrebič dôkladne opláchnite. Tento postup je mimoriadne jednoduchý a môže byť zároveň dobrou prevenciou pred vznikom ďalších usadenín, ak ho budete raz za čas opakovať.