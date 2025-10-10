Čo znamená, keď vám pes olizuje nohy? Odborníci majú jasné vysvetlenie

Majitelia psov to poznajú veľmi dobre – sadnete si na gauč, zložíte si topánky a váš štvornohý spoločník sa zrazu pustí do olizovania vašich nôh či chodidiel. Pre niekoho nepríjemný zvyk, pre iného prejav lásky. Ale čo na to hovoria odborníci?
Hoci sa to môže zdať čudné, olizovanie nôh je u psov úplne bežné správanie a väčšinou nejde o nič zlé. Dôvody, prečo to pes robí, môžu byť rôzne – od chuti a pachu až po emocionálne väzby či spôsob komunikácie.
Video: Prečo to psy robia? (AnimalWised)
Chceš krátke zhrnutie aj vo videu? Pozri si tento prehľad od AnimalWised, ktorý popisuje najčastejšie dôvody olizovania (chuť potu/soli, snaha o pozornosť, sociálna komunikácia, sebaupokojenie):
1. Slaná chuť a pachy – jednoduché vysvetlenie
Najčastejším dôvodom je ten najprirodzenejší: psy majú radi chuť soli a vôňu ľudského potu. Na našich chodidlách sa počas dňa hromadí pot, kožný maz a drobné čiastočky kože. Pre psí ňufák ide o neuveriteľne zaujímavý „kokteil pachov“, ktorý si pes jednoducho musí preskúmať.
Niektorým psom chutí slaná pokožka, iné láka iba samotný pach. V takom prípade ide o bežné zmyslové skúmanie, podobne ako keď pes ovoniava trávy, kamene či stromy počas prechádzky.
2. Spôsob, ako nadviazať kontakt a komunikovať
Olizovanie je pre psa spôsob sociálnej komunikácie. Už od šteňacieho veku sa psy učia, že dotyk jazykom znamená spojenie, blízkosť a interakciu. Olizovaním svojich majiteľov si teda pes vynucuje pozornosť alebo sa jednoducho snaží nadviazať kontakt.
Mnohé psy takto dávajú najavo: „Všimni si ma, som tu s tebou.“ Aj keď my niekedy reagujeme podráždene, pre psa je to dôkaz, že jeho správa „prešla“. Preto sa takéto správanie môže nevedomky posilňovať, ak naň majiteľ reaguje slovami alebo dotykom.
3. Prejav náklonnosti a dôvery
Z etologického hľadiska môže byť olizovanie prejavom náklonnosti a dôvery. Psy olizujú svojich blízkych – ľudí aj iné zvieratá – keď sa cítia bezpečne a chcú im prejaviť svoju priazeň.
Behavioristi často hovoria, že ide o psiu formu objatia alebo pohladenia. Pes, ktorý vám olizuje nohy, teda neprejavuje nadradenosť ani podriadenosť, ale skôr pocit spolupatričnosti a priateľstva.
4. Hľadanie pozornosti alebo reakcie
Ak pes zistí, že na olizovanie reagujete – či už smiechom, nadávaním alebo tým, že sa odtiahnete – naučí sa, že ide o účinný spôsob, ako vás zaujať.
Zvieracie správanie je často založené na pozitívnej spätnej väzbe. Keď pes vidí, že jeho správanie vedie k interakcii, bude ho opakovať. Preto ak vám to prekáža, najlepšou reakciou nie je kričať, ale úplne to ignorovať – pes sa rýchlo naučí, že to nemá zmysel.
5. Upokojenie v stresových situáciách
Niektorí psi olizujú ľudí alebo samých seba, keď sú v strese, znudení alebo úzkostliví. Olizovanie im pomáha uvoľniť napätie – podobne ako človek, ktorý si hryzie nechty alebo poklepkáva prstami.
Ak teda pes olizuje nohy najmä v situáciách, keď je nervózny (napríklad počas búrky, keď ste dlhšie preč alebo keď sa niečo v domácnosti mení), môže to byť sebaupokojovací mechanizmus. V takom prípade pomáha viac pohybu, hračky, alebo pokojné prostredie.
6. Kedy je olizovanie varovným signálom
Väčšina psov týmto správaním neublíži sebe ani majiteľovi. Ak však pes olizuje príliš často, kompulzívne alebo s panikou, môže to byť známkou úzkosti, frustrácie či dokonca zdravotného problému (napr. alergie alebo bolesti).
V takom prípade je vhodné poradiť sa s veterinárom alebo psím behavioristom. Ten dokáže rozlíšiť, či ide o bežné správanie, alebo o prejav psychického napätia.
7. Ako reagovať, ak vám to prekáža
Ak vám to nie je príjemné, netrestajte psa. Tresty u psov nefungujú, skôr zvyšujú stres a zhoršujú správanie. Namiesto toho psa jemne odveďte k inej aktivite – dajte mu hračku, vyjdite na prechádzku alebo ho nechajte ovoňať niečo nové.
Časom pochopí, že olizovanie nie je najlepšia cesta, ako získať vašu pozornosť.
Olizovanie nôh je z hľadiska psieho správania úplne normálne. Väčšinou ide o spojenie chuti, zvedavosti, komunikácie a citového puta. Ak pes neprejavuje známky stresu ani to nerobí prehnane, nie je dôvod na obavy. Naopak – je to malý dôkaz dôvery, že sa pri vás cíti bezpečne a vníma vás ako člena svojej „svorky“.